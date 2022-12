Venäläisillä ja ukrainalaisilla on Turussa jouluperinne, jota edes sota ei kyennyt rikkomaan

Turussa saa lauantaina ensi-iltansa joulunäytelmä, jossa venäläiset ja ukrainalaiset lapset esiintyvät yhdessä. Suomen venäjänkielinen vähemmistö ei jaottele itseään siten kuin valtaväestö helposti kuvittelee, sanoo teatterin johtaja.

Anna Vasiliev (vas.) esittää nimiroolin Turun venäjänkielisen nuorisokulttuuriyhdistyksen Tuhkimo-näytelmässä. 17-vuotias Vasiliev on sukujuuriltaan korealais-venäläis-kurditaustainen.

Kuninkaalla on adhd. Paha äitipuoli laukkaa näyttämöllä cancanin tahtiin. Tuhkimon isäpuoli taas valittaa kuninkaalle vaimonsa olevan niin toksista sukua, että hirviökin kuoli myrkytykseen syötyään tämän sisaren.

”Olisin halunnut lavalle vielä oikeita hevosia, mutta valitettavasti näyttämö on liian pieni”, harmittelee teatteriesityksen luonut Konstantin Abakumov.

Turun venäjänkielisen nuorisokulttuuriyhdistyksen Albatrosin joulunäytelmä on paikoitellen melko päätöntä menoa ja Abakumovin mukaan se peilaa aikaansa.

Yksi ajankohtainen teema kuitenkin loistaa poissaolollaan: Ukrainan sotaa näytelmässä ei kommentoida sanallakaan. Näyttämölle kuitenkin nousee sekä venäläisiä että ukrainalaisia lapsia ja nuoria.

Klassikkosatu Tuhkimosta modernisoitu esitys saa ensi-iltansa Turussa Runosmäen nuorisotalolla tänään lauantaina.

Hyvä haltijatar Glasira Seroglasova (oik.) loihtii Tuhkimo Anna Vasilieville iltapuvun ja kurpitsarattaat. Osa taustalla näkyvien hiirihahmojen esittäjistä on kotoisin Ukrainasta.

Albatrosin harrastajateatterin joulunäytelmä on monivuotinen perinne, joka saa ensi-iltansa aina joulun ja uudenvuoden tienoilla.

Tänä vuonna nuorin esiintyjistä on seitsemänvuotias ja vanhin parikymppinen. Viidestä ukrainalaisesta esiintyjästä kolme on paennut Suomeen Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

Venäläisiä mukana on ainakin kaksi, mutta kaikkia yhdistyksen jäseniä yhdistää venäjän kieli. Yhdistys kokoaa yhteen pääasiassa Itä-Euroopan maista tulleita ihmisiä, joista suuri osa on edustanut kotimaassaan etnistä venäläistä vähemmistöä.

Kaiken lisäksi lauantain ensi-iltaan on kutsuttu vieraiksi kolmisenkymmentä ukrainalaista lasta Turusta ja naapurikunnista. Heistä valtaosa on sodan vuoksi kotimaastaan paenneita.

Turun venäjänkielisen nuorisokulttuuriyhdistyksen joulunäytelmä on jokavuotinen perinne, joka kokoaa seudun venäläistä kielivähemmistöä yhteen. Eikä sota ole rikkonut perinnettä. Näytöksiä on luvassa ainakin kaksi.

Nuorisokulttuuriyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Abakumov kertoo, että teatteriseurueessa Ukrainassa käytävä sota ei ole koskaan aiheuttanut ristiriitoja.

”Me olemme täällä kaikki ystäviä. Voi olla, että eri yhdistysten aikuisten välillä on toisinaan ollut katkeruutta esimerkiksi avustuksista, mutta lasten välillä ei koskaan.”

Abakumovin mukaan sodan aiheuttama vastakkainasettelu saattaa ulko­puolisen silmiin näyttää mustavalkoisemmalta kuin todellisuudessa onkaan. Hänen on esimerkiksi vaikea sanoa, kuinka moni Tuhkimon näyttelijöistä on varsinaisesti venäläisiä.

”Entisen Neuvostoliiton aikana ihmisten taustat sekoittuivat niin paljon. Jos lähtisi kaivelemaan taustoja, varmaan joka toisella olisi joko ukrainalaisia tai venäläisiä juuria.”

Tuhkimo-näytelmän on esimerkiksi ohjannut Abakumovin puoliso Jelena Abakumova, jonka äiti on syntynyt Venäjällä ja isä joko Ukrainassa tai Moldovassa. Siitä ei ole täyttä varmuutta.

Tuhkimon roolin näyttelee Anna Vasiliev, 17. Hän on syntynyt Venäjän kaukoidässä. Hänen äitinsä on puoliksi venäläinen, puoliksi korealainen. Isä on kurdi.

Konstantin Abakumov on itse puoliksi venäläinen ja puoliksi inkerinsuomalainen.

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.