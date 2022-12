Turun telakalle saapui tiistaina arvovaltainen joukko telakkaihmisiä ja päättäjiä. Salamyhkäisesti markkinoidussa tilaisuudessa Suomen hallitus, Turun telakka ja Royal Caribbean -varustamo allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen.

Turun telakalle kokoontui maanantaina iltapäivällä poikkeuksellisen merkittävä joukko suomalaisen telakkateollisuuden vaikuttajia. Tapahtumaa oli pyydetty seuraamaan myös muutama media. Tapahtuneen yllä leijui salamyhkäisyyttä, sillä se mihin tapaaminen liittyi, paljastettiin vasta paikan päällä.

Telakan matalan pääkonttorin luona odottivat Turun telakan omistajaperheen edustajina Turun telakan toimitusjohtaja Tim Meyer, hänen veljensä Meyer Werftin toimitusjohtaja Jan Meyer sekä heidän isänsä, Meyer Turun hallituksen puheenjohtaja Bernand Meyer.

Toimitusjohtaja Tim Meyer kertoo rakenteilla olevasta laivasta pormestari Minna Arvelle. Vasemmalla elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Maailman suurimman risteilyvarustamon Royal Caribbean Groupin johto oli saapunut Floridasta toimitusjohtaja Jason Libertyn johdolla. Yhdysvaltalaiset olivat yhtä hymyä purevasta viimasta ja lumisateesta huolimatta.

Suomen valtiota paikalla edusti elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja Turun kaupunkia pormestari Minna Arve (kok).

Ennen julkistusta Tim Meyer johdatti kolmekymmenpäisen kutsuvierasjoukon tutustumaan telakan valmisteilla olevaan alukseen.

Viime viikolla kuivatelakalta vesille laskettu Icon of the Seas on valmistuessaan maailman suurin risteilylaiva. Laivaan on suunniteltu tolkuton määrä erilaisia viihdykkeitä, kuten maailman suurin kelluva meripuisto.

Jason Liberty kuvaili vieraille minkä tyyppisiä vesielementtejä ja akrobatiaesityksiä laivan takaosassaan rakennettavaan AquaDome-teatteriin mahtuu. Teatterin keskelle nousee viiden kerroksen korkuinen vesiputous.

Toimitusjohtaja Jason Liberty esittelee laivalle nousevaa jättimäistä teatteria elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Laiva on 365 metriä pitkä, lähes 50 metriä leveä ja sinne mahtuu jopa 7 600 matkustajaa. Esimerkiksi historian kenties kuuluisin jättiristeilijä Titanic oli liki 270 metriä pitkä.

Laivan on tarkoitus valmistua jo ensi vuoden loppupuolella. Rakennusaikataulu on niin tiukka, että työt laivalla eivät keskeytyneet edes kutsuvieraiden tutustumisen ajaksi. Jason Liberty ja Tim Meyer joutuivat puhumaan työkoneiden äänen yli samalla kun vieraat väistelivät hitsauskipinöitä.

Toimitusjohtaja Jason Liberty.

Mediaa pyydettiin olemaan kuvaamatta valmisteilla olevan laivan rakenteita, eikä ihme.

Laiva on valtava työmaa, ja sen tilat ovat vielä kaukana esittelyvideon kiiltäväpintaisista juhlatiloista, jotka niistä sukeutuu seuraavan vuoden aikana.

Kierroksen jälkeen ryhmä siirtyi telakan konttoriin viralliseen osuuteen.

Syy tapahtuman järjestämiseen ei ollut esimerkiksi uuden laivatilauksen julkistaminen.

Sellaista ei telakka tähän hätään tarvitse, sillä Meyer Turku rakentaa Royal Caribbeanille kolme Icon-luokan alusta. Toinen alus valmistuu vuonna 2025 ja kolmas vuonna 2026.

Yhden laivan hintalapuksi tulee arvioiden mukaan reilut miljardi euroa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä tutustuu rakenteilla olevaan risteilylaivaan.

Syy tapahtumaan oli yhteistyöjulistuksen allekirjoittaminen.

Suomen hallitus, Meyer Turku ja Royal Caribbean haluavat vahvistaa suomalaisen meriklusterin kehitystä, kestävää merenkulkua ja laivanrakennusta.

Royal Caribbean on tilannut laivoja Suomesta lähes 30 vuoden ajan. Turussa on valmistunut varustamolle yli 20 laivaa vuodesta 1995 lähtien.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä allekirjoittaa yhteistyösopimusta. Vasemmalla toimitusjohtaja Tim Meyer ja oikealla toimitusjohtaja Jason Liberty.

Mikä tarve julistukselle on?

Royal Carribeanin toimitusjohtaja Liberty kertoi, että pandemia-aika on ollut haastava varustamoalalle. Yrityksen tavoitteena on kestävän kehityksen mukaiset laivat. Icon of the Seas on varustamon ensimmäinen risteilylaiva, joka käyttää nesteytettyä maakaasua LNG:tä.

Turkulainen telakka pystyy tarjoamaan parhaat resurssit hiilineutraalien laivojen rakentamiseen.

”Me olemme erittäin sitoutuneita suomalaiseen meriteollisuusklusteriin”, Liberty vakuutti.

Meriteollisuusklusterilla viitataan suomalaiseen meriteollisuuteen, satamiin ja varustamoihin.

Suomessa toimii lähes 1 800 meriteollisuusalan yritystä, jotka työllistävä noin 40 000 henkilöä ja joiden liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

Hallituksen motiivi yhteistyöjulistukseen liittyy merenkulun suureen muutokseen, johon vaikuttavat niin kiristävä päästösääntely kuin kuluttajien vaatimus hiilineutraaliudesta.

Julkilausuma on jatkoa ministeriön viimevuotiselle selonteolle kotimaisen meriteollisuuden tilanteesta ja tulevaisuudesta. Sen mukaan meriteollisuuden kehitys näyttää lupaavalta, jos ja kun yritykset erikoistuvat entistä vaativampiin teknologioihin ja monimutkaisempiin aluksiin.

Elinkeinoministeri Lintilä kertoi, että työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii toimimaan yritysrahoitussektorin mahdollistajana.

Esimerkiksi Business Finland on nyt varautunut rahoittamaan meriliikenteen ilmastotavoitteita tukevia hankkeita miljoonilla euroilla.

Meyer Turku valittiin alkuvuonna mukaan Business Finlandin veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitusohjelmaan.

Telakan tarkoituksena on Meyer Turun tavoitteena on kehittää ilmastoneutraali risteilyaluskonsepti vuoteen 2025 mennessä. Laivanrakentaminen on tarkoitus olla telakalla hiilidioksidineutraalia vuoteen 2020 mennessä.

Lintilä korosti telakan merkitystä niin Turun seudulle kuin koko maalle. Icon of the Seas tarjoaa työtä yli kymmenen tuhannen henkilötyövuoden verran.

”Julistuksen allekirjoittaminen osoittaa niin Meyeriltä kuin Royal Caribbeanilta vahvaa sitoutumista. Maailman toiseksi suurin risteilyvarustamo liputtaa selkeästi, että se haluaa jatkossakin rakentaa heidän risteilijänsä täällä.”, Lintilä iloitsi.

Ministeri korosti myös telakkateollisuuden muuta kansallista merkitystä. Ruotsissa ajettiin aikanaan alas koko telakkateollisuus. Suomessa pystytään edelleen rakentamaan yhteiskunnan kannalta merkittäviä aluksia.

Turussa rakennetaan rajavartiostolle kaksi uutta monitoimialusta. Puolustusvoimat on taas tilannut Rauman telakalta neljä monitoimikorvettia.

Rauman telakan talousvaikeudet ovat nostaneet kysymyksen sota-alusten toimittamisen aikataulusta. Uusi laivue on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Voisiko Turun ja Rauman telakoiden yhteistyö helpottaa tilannetta?

”Totta kai kannamme huolta Rauman telakan tilanteesta, sillä se on ainoa suomalaisomistuksessa oleva telakka. Tässä tilanteessa valtiolla on intresseissä lisätä telakkojen välistä yhteistyötä, ja valtio on mielellään myös auttamassa. Mutta valtio ei ole lähdössä telakkaomistajaksi”, Lintilä kuittasi