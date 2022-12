Jevhenija Sajannan koko suku on Ukrainassa – Nyt hän pakkaa Turussa joululahjoja Harkovaan

Turkulaispariskunnan luotsaaman vapaaehtois­ryhmän kautta Ukrainaan on lähtenyt kymmeniä avustus­kuljetuksia. Ihmiset ovat lahjoittaneet jopa autoja.

Kuorma-auton lastausäänet kaikuvat viileässä hallissa Turun Paimalassa. Laatikkopinojen päältä pilkistää joulupapereita ja valmiiksi käärittyjä lahjoja. Ne ovat lähdössä sodan keskellä eläville lapsille.

”Haluamme antaa lapsille joulun. Keräämme leluja, jotka pakataan täällä paikan päällä lahjapaperiin ja lähetetään Ukrainaan paikkoihin, joissa on tällä hetkellä vaikeaa”, kertoo Jevhenija Sajanna.

Osa paketeista nostetaan hallissa lastattavaan kuorma-autoon, joka kerää tavaroita lähetettäväksi Harkovaan.

”Tämä on täydennystä Turun kaupungin kuormalle”, Sajanna kertoo.

Logistiikkaa Turun ammatti-instituutissa opiskelevat Leevi Martiskainen (vas.) ja Daniel Peralta lastasivat ammatillisena ohjaajana toimivan Sami Uggeldahlin kanssa kuorma-autoon tavaraa, joka lähtee myöhemmin kohti Harkovaa.

Harkova on Turun ystävyyskaupunki. Lahjojen lisäksi kuorma-autoon lastataan esimerkiksi sairaalasänky ja lämpimiä vaatteita.

Lasten joululahjoja viedään Ukrainaan vielä erikseen kahdella autolla. Vapaaehtoiset ovat hankkineet autot ukrainalaisia sotilaita varten. Ensin autot valjastetaan kuitenkin lahjakuljetukseen.

Sajanna kertoo, että vapaaehtoiset ovat onnistuneet ostamaan sodan alkamisen jälkeen 15 autoa. Autoja varten on kerätty rahaa. Lisäksi yksityishenkilöt ovat lahjoittaneet neljä autoa. Sajannan mukaan nyt tarvetta olisi etenkin nelivedoille.

Ukrainaan lähtevä auto on täytetty paketeilla. Kuvassa tulkkausapua antanut Jaana Virko (vas.), Maryna Melnytšyk, Jevhenija Sajanna ja Natalija Solovei.

Lahjat paketoidaan valmiiksi Turussa.

Lahjoituksia keräävällä ryhmällä ei ole taustallaan yhdistystä tai organisaatiota. Sajanna kertoo, että hän ja hänen miehensä aloittivat toiminnan helmikuussa omassa kodissaan. Myöhemmin he saivat käyttöönsä varastotilat ja vapaaehtoisten ydinryhmä laajentui noin kymmeneen ihmiseen.

”Aluksi emme nukkuneet edes öitä, kun meille tuotiin tavaraa tai me olimme hakemassa sitä”, Sajanna kuvailee toiminnan alkua.

Keskiviikkona osa leluista odotti vielä pakettiin pääsyä.

Hallista löytyi monenlaista tavaraa, jonka tarkoitus on ilahduttaa lapsia Ukrainassa.

Suurimman osan kuljetuksista vapaaehtoiset järjestävät itse. Käytössä on yksi tuttu kuljettaja. Sajannan mukaan tavarat menevät ilman välikäsiä paikkaan, josta he tietävät niiden menevän varmasti oikeaan tarpeeseen eikä esimerkiksi myyntiin.

Hän laskee, että avustuskuljetuksia on lähtenyt vapaaehtoisten kautta eri puolille Ukrainaa jo yli 50 kertaa.

Sajanna on asunut Turussa kaksi vuotta. Hän on kotoisin Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Sajanna kertoo, että hänen vanhempansa ja oikeastaan koko sukunsa on Ukrainassa.

Hän sanoo olevansa huolissaan maan tilanteesta, muttei nyt mielellään puhu aiheesta. Sajanna sanoo tiedostavansa, että Ukrainassa on sota, mutta ei haluaisi uskoa sitä.

Avustustyö vie tällä hetkellä suuren osan Sajannan ajasta.

”Jaksan, koska tämä vie ajatukset muualle”, Sajanna kertoo.

Avustuksia järjestellessään hän katsoo vähemmän uutisia, ja vapaaehtois­työstä on tullut eräänlainen pakokeino.

Jevhenija Sajanna kertoo, että ihmiset heräävät lahjoittamaan etenkin silloin kuin Ukrainassa tapahtuu jotain isompaa.

Sajanna muistuttaa, että Ukrainassa tarvitaan edelleen apua. Tarvetta on lämpökerrastoille ja muille lämpimille vaatteille sekä makuupusseille, pattereilla toimiville taskulampuille, kynttilöille ja kaasulämmittimille. Sairaaloihin puolestaan tarvittaisiin lääkinnällisiä tarvikkeita sideharsoista lähtien. Lisäksi apua olisi defibrillaattoreista eli sydäniskureista.

Sajannan mukaan on hetkiä, jolloin ihmiset lahjoittavat vähemmän, mutta aina kun Ukrainassa tapahtuu esimerkiksi isompi räjähdys, ihmiset heräävät ja alkavat taas tuoda paljon erilaisia lahjoituksia.

