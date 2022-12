Potilaat odottavat päiviä pääsyä jatko­hoitoon – ”Joka nurkka on ihan täynnä”

Turun seudun yhteispäivystyksessä Tyks Akuutissa kärsitään mittavista ruuhkista. Ensihoidon ja päivystyksen johtajan mukaan ongelmat ovat jatkuneet pitkään, mutta tilanne on pahentunut kuluvan vuoden aikana.

Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä toimiva päivystys on pahasti ruuhkautunut.

Turun seudun yhteis­päivystyksessä Tyks Akuutissa kärsitään mittavista ruuhkista.

Päivystyksessä on jatkuvasti tilanteita, joissa petipaikat ovat täynnä ja potilaita joudutaan ottamaan ylipaikoille, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoito­piirin ensihoidon ja päivystyksen johtaja Sirpa Rantanen.

”Meillä on käytännössä noin 70 paikkaa, ja maanantai­aamunakin oli yli 120 potilasta sisällä”, Rantanen sanoo.

HS kertoi tiistaina, että Espoossa Jorvin sairaalassa päivystys on nyt niin pahasti ruuhkautunut, etteivät ambulanssit ole päässeet tuomaan sinne potilaita kymmeneen päivään.

Myös Tampereen Acutassa on yhä useammin tilanteita, että päivystyspotilaille ei ole paikkaa. Toistaiseksi kaikki potilaat on pystytty ottamaan vastaan. Jatkossa asiaa saatetaan joutua ratkomaan niin, että potilaat jonottavat ambulanssissa valvonnassa pääsyä hoitoon päivystykseen.

Lue lisää: Ambulanssit eivät ole pystyneet tuomaan potilaita Jorvin sairaalaan 10 päivään: ”Tilanne on kammottava”

Lue lisää: Tampereella saatetaan pian joutua odottamaan hoitoon pääsyä ambulanssissa

Turussa tilanne ei ole vielä aivan yhtä heikko kuin esimerkiksi Espoossa, mutta päivystyspaikoista on silti usein pulaa.

”Meillä ambulanssit on saatu tyhjiksi, mutta potilaita on käytävillä ja joka nurkka on ihan täynnä”, hän sanoo.

Kiireettömämmät potilaat saattavat joutua odottamaan päivystykseen pääsyä viisi tuntia. Rantasen mukaan vastaavia odotusaikoja ei ollut vielä vuosi sitten, ja sisäänpääsykriteerejä onkin jouduttu tiukentamaan lievemmin sairaiden potilaiden suhteen.

Päivystyksen ruuhkat pahenevat aina iltaa kohden.

”Aamuisin päivystyksessä on kolmisenkymmentä jatkohoitopaikkaa odottavaa ja lisäksi ne, joiden hoito on kesken. Pikkuhiljaa iltapäivää kohden potilaita tulee enemmän. Suurin potilasvolyymi on iltakuudesta kahteen asti yöllä”, Rantanen sanoo.

”Yöt ovat todella vilkkaita, kun on pienempi miehitys. Hoitajat ja lääkärit ovat todella lujilla”

Ongelmien taustalla on vaikeus saada potilaita päivystyksestä jatkohoitoon. Rantasen mukaan juurisyy on ikäihmisten palveluiden henkilöstöpulassa, josta ongelmat heijastuvat päivystykseen, perusterveyden­huoltoon ja erikoissairaan­hoitoon.

”Vanhusten huoltoon ei saada riittävästi henkilöstöä, jolla voitaisiin vastata mitoitukseen. Paikkoja kyllä olisi, mutta ei henkilöstöä, joka pitäisi putiikit pystyssä”, hän sanoo.

”Minusta kuvaavaa on, että Tyks Akuutti tilaa potilaille eniten aamupaloja mihinkään vuodeosastoon verrattuna. Potilaita on päivystyksessä viikoittain useamman vuorokauden, kun heitä ei saada eteenpäin. Se on ikäihmiselle katastrofi.”

Rantanen sanoo päivystyksen ongelmien kestäneen pitkään, mutta tilanne on pahentunut kuluvan vuoden aikana. Nyt se on hänen mukaansa ollut ”aivan totaalisen mahdoton”.

”Pidän tilannetta erittäin vakavana”, Rantanen sanoo.

”Rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan, mutta ne eivät synny hetkessä. Tiedän, että [Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri] Hus suunnittelee perustavansa väliaikaisia osastoja ja meillä varmaan on sama tilanne edessä.”