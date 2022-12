Alle kaksi kuukautta sitten Turku Energia tarjosi uusille asiakkailleen vain pörssisähköä. Niinpä moni pientaloasukas hyväksyi sopimuksen, josta on käytännössä mahdoton päästä eroon. Nyt yllättäen kiinteähintaista sähköä olisikin tarjolla, paremmilla sopimusehdoilla.

Turkulainen Pekka Koivisto oli syksyllä yksi tuhansista turkulaisista, joka oli nauttinut edullisesta sähköstä pientaloyhdistyksen neuvotteleman sopimuksen myötä. Hän ei hyväksynyt Turku Energian uutta määräaikaista tarjousta vaan vaihtoi pörssisähköön. Nyt hän on saanut uuden tarjouksen sähköyhtiöltä.

Turkulainen sähköyhtiö Turku Energia yllätti asiakkaansa tällä viikolla. Yritys lähetti pörssisähköä ostaville asiakkailleen tarjouksen kiinteähintaisesta, toistaiseksi voimassa olevasta sähkösopimuksesta.

Tarjouksessa sähkön perushinta on 33,90 senttiä kilowattitunnilta. Todellinen hinta on kuitenkin toistaiseksi noin 30 senttiä, sillä joulukuusta huhtikuun loppuun sähkön arvonlisäveron alennus laskee hintoja. Yhtiön mukaan sopimushinta tarkistetaan seuraavan kerran huhtikuun alussa ja tuolloin on jopa todennäköistä, että hinta laskee.

Sopimustarjous on herättänyt Turussa ihmetystä ja suoranaista kateutta. HS kertoi syyskuussa sähkötarjouksesta, jonka kaupungin omistama energiayhtiö neuvotteli paikallisen Turun pientaloyhdistyksen (TPK) kanssa.

Asukkaille tarjottiin määräaikaista kahden vuoden sopimusta noin 27–29 sentin tuntihintaan. Edellisessä sopimuksessa hinta oli ollut noin neljä senttiä. Erityisen ikäväksi uuden sopimuksen teki, että siitä oli tehty käytännössä mahdoton irtautua kesken sopimuskauden.

Tuolloin Turku Energia ei tarjonnut uusille asiakkaille käytännössä muuta kuin pörssisähköä. Niinpä valtaosa pientalo­yhdistyksen noin 8 000 jäsenestä hyväksyi kahden vuoden sopimuksen.

Osa pientaloasukkaista kokeekin nyt tulleensa jopa petetyiksi, kun sähköyhtiö on jälleen, alle kaksi kuukautta myöhemmin, alkanut tarjota kiinteähintaisia sopimuksia. Kaiken lisäksi toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa koska tahansa.

Turku Energia on Turun kaupungin omistama energiayhtiö, joka tuottaa suuren osan sähköstään itse ja ostaa loput markkinoilta.

Osa pientaloyhdistyksen jäsenistä olisi halunnut Turku Energialta lyhyemmän sopimuksen juuri siksi, että siitä olisi päässyt irti nopeammin jos sähkömarkkinat muuttuvat. Juuri niin on nyt käymässä, myöntää Turku Energian myyntijohtaja Harri Salo.

”Näyttää siltä, että keväällä tullaan laskeviin hintoihin”, hän sanoo.

Salon mukaan Turku Energia pystyy nyt tarjoamaan kiinteähintaista sopimusta, koska ”yhdessä energiasalkussa oli tilaa”. Sopimuksia on kuitenkin tarjolla vain rajallinen määrä. Jo parissa päivässä kysyntää on ollut runsaasti.

Sopimuksen ehtoihin kuuluu, että hinta tarkistetaan markkinatilanteen mukaan puolen vuoden välein.

Salo muistuttaa, että Turun pientaloyhdistykselle tehty sopimus on toistaiseksi halvempi kuin nyt pörssiasiakkaille tarjottu sopimus. Pian tilanne voi kuitenkin keikahtaa toisin päin.

”Jos katsotaan vuotta 2023 ja 2024, ne näyttävät halvemmilta kuin vuosi 2022 oli.”

”Tällä hetkellä hinnat muuttuvat päivittäin.”

Hänen mukaansa pientaloasukkaiden sopimusta ei voi verrata tähän hetkeen.

”Saimme siinä markkinatilanteessa parhaan mahdollisen hinnan.”

Salo selittää, että Turku Energia joutui tuota sopimusta varten ostamaan kalliita sähköfutuureja kuluvan talven ajaksi. Ensi vuoden sähkö saatiin sitten halvemmalla ja asiakkaille tarjottiin keskihinta koko kaudeksi.

”Tarjosimme TPK:lle silloin useita eri sopimuksia. Yksi vaihtoehto oli vuoden sopimus, mutta siinä hinta olisi noussut noin 40 senttiin”, Salo kertoo.

