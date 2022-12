Poliisi kertoo puuttuneensa katujengin toimintaan Turun seudulla.

Poliisin mukaan Turun seudulla on toiminut katujengin määritelmän täyttävä rikollisryhmä.

Lounais-Suomen poliisi kertoo puuttuneensa Turun seudulla syntyneen katujengin toimintaan. Jengin jäsenet ovat syyllistyneet muun muassa ryöstöihin, kiristyksiin ja jopa lahjontarikokseen.

Poliisin mukaan jengillä on ollut nimi ja tunnus ja selvä ryhmäidentiteetti. Poliisin mukaan jengin jäsenet ovat olleet lähinnä toisen polven maahanmuuttajanuoria.

Syksyn aikana poliisi on muun muassa pakkokeinoin selvittänyt useita jengiin liittyviä rikoksia. Ensimmäisiä tuomioita on annettu marraskuussa. Uusia syytteitä on käsitelty joulukuun alkupuolella.

Poliisi on myös ollut yhteydessä nuorten vanhempiin ja näiden yhteisöihin.

Poliisin mukaan toimet ovat tuottaneet tulosta.

”Tietojemme mukaan poliisin toimet ovat rauhoittaneet tilannetta, eikä nyt selvitettyjen rikosten lisäksi poliisin tietoon ole tullut uusia rikoksia, jotka liittyisivät katujengi-ilmiöön”, rikosylikomisario Juha Kainonen sanoo poliisin tiedotteessa.

