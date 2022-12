Turku järjesti uuden musiikkitalon nimestä äänestyksen. Voittajaksi äänestettiin Fuuga. Murreasiantuntijan mukaan F-alkuisten nimien yleisyys on Turun murteelle luonnollista.

Turun uusi musiikkitalon paikaksi valikoitui pitkän kiistelyn jälkeen Aurajoen ranta kaupungin keskustassa. Musiikkitalon on määrä valmistua vuonna 2025.

Turun tulevan musiikkitalon nimeksi on nousemassa Fuuga. Turku järjesti Aurajoen rannalle rakentuvasta konserttitalosta nimikilpailun, jossa kaupunkilaiset saivat äänestää neljästä vaihtoehdosta. Äänestys päättyi torstaina ja Fuuga keräsi 37 prosenttia äänistä.

Muut vaihtoehdot olivat Aura, Harmonia ja Sointu. Ääniä annettiin yhteensä yli 1 700.

Äänestäneet pitivät Auraa sopivana turkulaiseen kielenmaisemaan. Sointua kannatettiin puolestaan siksi, että sillä nimellä Turkuun perustettiin Suomen ensimmäinen äänilevytehdas. Harmoniaa kehuttiin musiikkiin liittyvistä mielleyhtymistä. Fuugaa moni äänestäjä perusteli sillä, että se sopii Turun viimeaikaisen nimistön linjaan.

Lue lisää: Kunnian­himoinen hanke etenemässä Turussa – Kaupungille merkittävä voitto oikeudessa

Turun musiikkitalohanke on kärsinyt budjettihaasteista. Alkuperäistä 60 miljoonan hinta-arviota moni piti kalliina. Loppuvuodesta valtuusto joutui myöntymään siihen, että hinta-arvio nousee liki 90 miljoonaan euroon.

Fuuga jatkaa Turussa viime vuosina korostunutta linjaa, jossa julkisia kohteita on nimetty F-kirjaimella alkavilla nimillä. Tunnetuin esimerkki lienee surullisenkuuluisa Funikulaari, eli Kakolan rinnehissi. Se aloitti katkonaisen liikennöintinsä keväällä 2019.

Turun joukkoliikenne tunnetaan nimellä Föli. Siitä johtuen viime kesänä kaupungin kaduilla poljettiin yhteiskäyttöisillä kaupunkipyörillä eli fölläreillä. Liikenteeseen liittyy myös turkulainen maamerkki, jokilautta Föri. Turun Logomon kylkeen on hiljattain valmistunut asuinalue Fabriikki.

F-alkuisille nimille löytyy luonnollinen selitys, sanoo Turku-seuran murrejaoston puheenjohtaja Esa Laukkanen.

”Selitys on ruotsin kieli.”

”Ruotsilla on ollut Turun murteeseen niin pitkä vaikutus, että monella sanalla on Turussa F-alkuinen variaatio.”

Vastaavaa ilmiötä samassa laajuudessa ei Laukkasen mukaan löydy muilta murrealueilta.

”Turkulaisen hieno on fiini. Huopa on filtti. Ja viulu on täällä fioli, mikä tulee suoraan ruotsista”, Laukkanen luettelee.

”Näitä esimerkkejä on ihan valtavasti, vaikka suuri osa onkin sanoja, joita ei enää aktiivisesti käytetä. Turkulainen puhuu esimerkiksi fläskisoosistakin äffällä.”

Laukkanen kehuu, että Fuuga luo mukavan analogian muihin Turun F-alkuisiin nimiin. Ylistystä nimi ei kuitenkaan saa.

”Siinä se on nimi missä mikä tahansa muukin”, hän sanoo.

Olisiko Turun murteen asiantuntija toivonut musiikkitalolle jotain toista nimeä?

”No, minä kun asun täällä Kaarinassa, koen, että turkulaiset saavat nimetä talonsa ihan miten haluavat.”

Haluatko lukea lisää uutisia Turusta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.