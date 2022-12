Helsinkiläinen Annikki Vehniäinen on kokenut junamatkustaja. Hän on interreilannut ahkerasti ympäri Eurooppaa jo vuodesta 2016, tänä vuonnakin jo kolmesti. Näillä reissuilla tutuiksi ovat tulleet lukuisat rautatieasemat eri maissa.

Mutta.

”Kun marraskuussa olin viimeisimmällä reilireissullani, ainoa asema, jossa minulla oli ongelmia, oli Turun Kupittaan asema. Kupittaa oli koko reissun vaikein osuus.”

Menomatkalle Turun satamaan Vehniäinen lähti varmuuden vuoksi Helsingistä aikaisemmalla junalla, kuin mitä aikataulun mukaan olisi pitänyt. Hän aavisteli junan voivan myöhästyä.

Päätös osoittautui viisaaksi.

”Kun saavuin Kupittaan asemalle, en tiennyt lainkaan, mistä bussi satamaan lähtisi.”

Vehniäinen tutki VR:n nettisivuja, eikä löytänyt vastausta sieltä. Alkutalven ilta oli jo kääntynyt pimeäksi eikä Vehniäinen löytänyt pimeältä asemalta minkäänlaisia opastuksia.

VR on itsekin myöntänyt, että bussien löytäminen on koettu hankalaksi erityisesti Kupittaan päässä.

”Sivuilta ei löytynyt tietoja mistään korvaavista kuljetuksista, joten aloin etsiä kaupungin bussien aikatauluja. Tutkin Google Mapsista, millaisia busseja minun pitäisi käyttää.”

Pysäkillä seistessään Vehniäinen huomasi ensin, että bussit kulkivat Varissuolle päin. Hän kysyi neuvoa ohikulkijoilta ja sai kuulla olevansa väärällä puolella tietä.

”Yksikään busseista ei mennyt suoraan satamaan, vaan bussia piti vaihtaa torilla ja etsiä taas sielläkin uusi pysäkki. Mikään bussi ei mennyt ihan satamaan asti, siinä jäi vajaa puoli kilometriä käveltävää.”

Marraskuisella reilireissullaan Vehniäinen käväisi Tanskan Århusissa. Paluumatkalla hän saapui ensin laivalla Turun satamaan, josta matkan piti jatkua bussilla Kupittaan rautatieasemalle, josta edelleen junalla Helsinkiin.

Oikean bussin löytäminen oli hankalaa. Vehniäinen koitti ensin etsiä sitä itse, mutta ei löytänyt mistään oikealle pysäkille ohjaavia opasteita tai kylttejä. Hän kyseli tuloksetta asiasta myös useiden eri bussien kuljettajilta.

”Kukaan ei tiennyt. Lopulta sataman infosta kerrottiin, mistä bussi lähtee.

Helsingin Sanomat kysyi eilen lukijoilta, miten rataremontti on vaikuttanut omaan elämään. Vastauksista piirtyy kuva hankalaksi koetuista ja epäselvistä kulkuyhteyksistä Kupittaan aseman ja Turun keskustan tai sataman välillä. Vastauksia tuli kymmeniä.

”Rataremontti on vaikuttanut siten, ettei tee mieli mennä Turkuun ollenkaan remontin aikana. Yhteys Kupittaalta mihinkään on vaan liian tuskainen ja epävarma.” (Lukija, Vantaa)

Osa lukijoista kertoo, että rataremontti on vaikuttanut omaan elämään jopa niin paljon, että perheessä on harkittu isoja muutoksia, kuten työpaikan tai asuinpaikan vaihtoa.

”Työpaikkani on Helsingissä, ja ostimme asunnon päärautatieaseman vierestä kulun sujuvoittamiseksi. Tieto rataremontista tuli kaksi kuukautta muuton jälkeen. Kulku Helsinkiin on päärautatieaseman poistuttua käytöstä todella hankalaa. Kupittaalle pääsee vain paikallisbussilla, joka on aina myöhässä ja aina tupaten täynnä. Asuntomme sijainti muuttui todella hyvästä todella huonoksi, ja muutto alle vuoden sisällä pienen lapsen kanssa ei tullut enää kyseeseen – jouduin vaihtamaan työpaikkaa uuteen, jossa on joustavampi etätyökäytäntö.” (Nainen, 31, Turku)

”Muutan Turusta Helsinkiin tammikuussa. Työmatkoihin tuli turhaa jännitystä. Opasteet ovat olleet surkeita.” (Nainen, 33, Turku)