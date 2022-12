Kim Rafkinin mukaan Dennis-brändin takaisin ostaminen oli vaikeampaa kuin perhe kuvitteli.

Rafkinit ovat ostaneet pizzeriaketju Denniksen tuotemerkin ja brändioikeudet itselleen konkurssipesältä.

”Lisäksi olemme ostaneet konkurssipesästä myös muuta Dennis-brändiin ja ravintoloihin liittyvää materiaalia”, kertoo Kim Rafkin.

Ostajana on hänen mukaansa Dennis-yhtiöt Oy, jossa on mukana useita Rafkineja.

Kim Rafkinin isä Dennis Rafkin perusti Turkuun nimeään kantavan pizzerian vuonna 1975. Ravintola nousi suosioon, ja lopulta yrityksestä muuntautui ravintolaketju.

Vuonna 2008 Dennis Rafkin myi enemmistön pizzeriaketjustaan sijoitusyhtiölle. Kim Rafkin luopui omasta osuudestaan vuonna 2014.

Ravintolaketju Denniksen konkurssista saatiin kuulla tämän vuoden marraskuussa. Tuolloin Dennis Rafkin luonnehti HS:lle, että tilanne tuntuu erittäin pahalta.

Hän totesi, että ei halua antaa elämäntyönsä valua viemäriin.

”Denniksen nimi pitää pelastaa!” Dennis Rafkin kertoi HS Turulle marraskuussa.

Samoilla linjoilla isänsä kanssa oli myös Kim Rafkin, kun hän kuuli konkurssiuutisesta.

”Ihmisiltä alkoi tulla viestejä laajalla rintamalla. He kysyivät, voisimmeko pelastaa ja palauttaa vanhan Denniksen. Kun aikoinaan myimme sen, olisimme halunneet ravintolan jatkavan meidän viitoittamallamme tiellä. On kuitenkin selvää, että kun jotain myydään, niin uusi omistaja saa tehdä, mitä haluaa”, Kim Rafkin sanoo.

Dennis-brändin takaisin ostaminen oli vaikeampaa kuin perhe kuvitteli.

”Kolme yhtiötä meni konkurssiin samalla kerralla. Eri yhtiöt omistivat eri oikeuksia ja brändejä. Neuvottelut olivat pitkät, mutta nyt asiat ovat siinä mallissa, että poika on saatu kotiin. Nyt mietitään, mitä pojalla tehdään”, Kim Rafkin sanoo.

Kim Rafkinin mukaan suunnitelmia on nyt monenlaisia, mutta tässä vaiheessa hän ei valota niitä tarkemmin. Hän odottaa, että ensin on ”faktaa pöydällä tai mustetta paperilla”.

Yksi asia on kuitenkin selvää.

”Jos ravintolat palaavat, ne eivät ole mitään trendiravintoloita, vaan sitä, mitä ne olivat aikoinaan. On selvää, että ravintolakulttuuri ja pizzat ovat muuttuneet vuosien varrella, mutta meille oikea pizza on se, mitä me teimme ja me uskomme siihen”, Kim Rafkin sanoo.

Denniksen tuotemerkin ostamisesta uutisoi aiemmin Turun Sanomat.