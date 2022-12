Ahvenanmaan poliisin mukaan teokseen käytetty ase ei löydy rekistereistä ja on laiton. Teos oli esillä Maarianhaminassa Venäjän konsulaatin edessä.

Ahvenanmaan poliisi on tutkinut tapausta, johon liittyy aseesta tehty taideteos.

Maarianhaminassa sijaitsevan Venäjän konsulaatin edessä olevassa puistossa oli syksyllä esillä ase, jonka piipun kohdalle oli tehty solmu.

Teoksesta ja siihen liittyvästä tutkinnasta on uutisoinut ahvenanmaalainen sanomalehti Nya Åland.

Poliisi takavarikoi teoksen lokakuussa ja kertoi tutkivansa aseen laillisuutta. Poliisin mukaan oli havaittavissa viitteitä siitä, että teos on rakennettu aidosta aseesta, jossa on luvanvaraisia osia.

Poliisi totesi, että vaikka aseella ei sinänsä voikaan ampua, ei luvanvaraisia aseen osia saa säilyttää julkisella paikalla.

Tällä viikolla poliisi tiedotti, että esitutkinta on valmis ja tapaus etenee syyteharkintaan. Tutkinnan aikana kolmea ihmistä on kuultu epäiltyinä ampuma-aserikoksesta. Poliisin mukaan takavarikoitu ase on aito ja deaktivoimaton vanhanmallinen ase, joka koostuu aidoista ja luvanvaraisista aseen osista.

Poliisi kertoo, että kyseinen ase vaatii luvan, mutta asetta ei löydy rekistereistä.

”Näin ollen kyseessä on täysin laiton ase”, Ahvenanmaan poliisi kertoo tiistaisessa tiedotteessa.

Aseesta tehty teos on ollut esillä Esplanaden-puistokadun varrella olevalla paikalla, jota on tänä vuonna alettu kutsua Ukrainaplatseniksi. Se sijaitsee lähellä Venäjän konsulaattia, joka valvoo Ahvenanmaan demilitarisoinnin toteutumista.

Joukko ihmisiä kerääntyy paikalle päivittäin osoittamaan mieltään Venäjän Ukrainassa aloittamaa hyökkäyssotaa vastaan.

HS tavoitti Ukrainaplatsenin aktiiveihin kuuluvan eläkkeellä olevan toimittajan Mosse Wallénin. Hän kertoo olevansa yksi asetaideteostapauksen epäillyistä. Hän kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Wallén kertoo, että aseesta tehdyn teoksen tarkoitus oli olla pieni rauhanmerkki. Hänen mukaansa ryhmä Ukrainaplatsenin aktiiveja oli alun perin toivonut, että puistokadulle olisi voitu siirtää kauppaneuvos Anders Wiklöfin Ahvenanmaalle lahjoittama Non-Violence-taideteoksen versio.

Teoksen alkuperäisversio on YK:n päärakennuksen luona New Yorkissa, mutta siitä tehtyjä versioita, kuten Ahvenanmaalle lahjoitettu teos, löytyy eri puolilta maailmaa. Wiklöf lahjoitti teoksen tänä vuonna, kun Ahvenanmaan itsehallinto täytti sata vuotta. Kyseinen rauhaa symboloiva teos esittää revolveria, jonka piippu on solmussa.

”Asiaa väännettiin ja käännettiin, mutta se ei onnistunut”, Wallén kertoo.

Hänen mukaansa ryhmä sai lopulta lahjaksi ”vanhan pyssyn”, josta tehtiin oma teoksensa. Wallén kertoo, että metallitaideseppä sahasi aseen piipun pois ja pisti tilalle jonkinlaisen putken, sillä aseen piippu ei ollut riittävän pitkä solmimista varten.

Wallén ei halua kertoa, keneltä ryhmä aseen sai.

”Se toisi vain ongelmia sille [aseen antajalle]”, Wallén sanoo.

Wallén kertoo, että teos ehti olla paikallaan kymmenen päivää, kunnes poliisi haki sen pois.

”He tietävät, että seisomme siellä joka päivä kello viisi. He olisivat voineet tulla sanomaan meille, että tässä on ongelma. Oli tylsää, että he hakivat sen pois neljältä. Suutuimme ja teimme poliisiin ilmoituksen, että poliisi on varastanut teoksen”, Wallén kertoo.

Poliisin tekemästä tutkinnasta Wallén toteaa, että se on nyt tehty ja tapaus etenee syyttäjälle.

”Katsotaan, mitä syyttäjä tekee”, Wallén sanoo.

Hänen tietojensa mukaan teokseen käytetty ase on valmistettu ennen Suomen itsenäistymistä ja on kenties venäläinen.

”Sanoimme poliisille, että tehkää sillä koeammunta, että onko se vaarallinen vai ei. Ilmeisesti aselait ovat niin kovia, että ne eivät salli melkein yhtään mitään. Tämä teos ehkä onkin lakien mukaan vielä ase”, Wallén sanoo.

Hänen mukaansa tilanne tuntuu hieman lapselliselta.

”Samanaikaisesti Ukrainassa on julma hyökkäyssota meneillään.”