Poliisi selvittää Mobilepay-huijausta – Rahojen jäljille on varsin helppo päästä

Liedon kaupungin mukaan rahankeräyslappujen takana on huijari. Turun kaupunki kertoo ilmoittaneensa lapuista poliisille.

Liedon kaupungin mukaan rahapyynnön takana on huijari.

Oudot rahankeräyslaput ovat aiheuttaneet hämmennystä luistelupaikoilla Turussa ja Liedossa.

Liedon kaupunki julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan lapusta, jossa lukee:

”Hyvät luistelijat! Sähkönhintojen nousun johdosta jääratojen jäädytyskustannukset ovat nousseet. Toivomme pystyvämme ylläpitämään jääratoja tänä talvena, kuten myös tulevina vuosina. Arvostamme jokaista niin pientä kuin suurta lahjoitusta keräykseen jääkenttien ylläpitämiseksi.”

Tekstin alla on QR-koodi ja Mobile Pay -teksti. Mobile Pay on mobiilimaksusovellus. Maksaminen tapahtuu älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella.

Liedon kaupungin mukaan kyse on huijarista, joka pyytää kaupunkilaisilta rahaa.

”Huijausviestejä on löytynyt luistelukentiltä. Liedon kaupunki ei pyydä luistelijoilta rahaa, eikä sitä pidä lähettää”, kaupungin Facebook-päivityksessä kerrotaan.

Kaupunki kehottaa rahaa maksaneita ottamaan yhteyttä poliisiin. Liedon kaupungin mukaan kaikki löydetyt huijauslaput poistetaan.

Epäilyttäviä viestejä on löytynyt luistelukentiltä myös Turusta. Kaupunki kertoo ilmoittaneensa asiasta poliisille ja jääkenttien alueiden urakoitsijoille.

”Kaikki löydetyt huijauslaput on poistettu ja poistetaan, mikäli niitä ilmestyy lisää”, Turun kaupungin Twitter-tilillä kerrotaan.

Myös Turku kehottaa rahaa maksaneita ottamaan yhteyttä poliisiin.

Jääkenttien lapuista on uutisoinut aiemmin moni media kuten Turun Sanomat ja Yle.

Yle kertoi keskiviikkona, että huijausviestejä on ollut ainakin Kupittaan luistelumadolla ja Hirvensalon Moikoisten kentällä. Turun Sanomien mukaan Liedossa rahankeräyslappuja on löytynyt Ilmaristen koulun luistinradan pukukopista.

Liedon kaupungin infrapalvelupäällikkö Mira Rekola kertoo torstaina HS Turulle, että lappuja ei ole Liedossa löytynyt muualta kuin Ilmaristen luistinradalta. Kaupungissa on myös useita muita luistelupaikkoja.

”Eilen jalkauduttiin, ja kaikki kentät käytiin läpi. Silloin lappuja ei löytynyt muualta”, Rekola sanoo.

Liedon kaupunki ylläpitää Ilmaristen luistinrataa. Rekola kertoo, että kaupungin näkemyksen mukaan laput vaikuttavat luvattomalta rahankeräykseltä. Asiasta aiotaan tehdä rikosilmoitus.

Rikosylikonstaapeli Juha Heino Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo torstaina, että poliisille on tehty Turusta yksi rikosilmoitus liittyen tapaukseen, jossa kentän reunalla on ollut kentän käyttäjille viesti, jossa on ollut mahdollisuus maksaa linkin kautta haluttu summa Mobile Paylla.

”Tässä vaiheessa olemme alkuselvittelyvaiheessa. Sen jälkeen tehdään ratkaisu, miten asia etenee”, Heino sanoo.

Hänen mukaansa viesti, josta poliisille ilmoitettiin on ollut Moikoisten kentällä.

Heino kertoo yleisellä tasolla, että jos maksuja on pyydetty Mobile Payn välityksellä, on poliisin mahdollista saada selville, minne rahat ovat maksulinkistä menneet.

”Se on eri asia, mikä lopullinen päämäärä on ollut, ja miten se on selvitettävissä”, Heino kertoo.

Kyse voi esimerkiksi olla jonkinlaisesta välitilistä, josta rahaa siirretään eteenpäin muualle.