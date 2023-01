Turun yliopistolliseen keskussairaalaan on tullut jo aiemmin riskisynnyttäjiä Helsingin seudulta. Nyt Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolle suunnitellaan kahta lisäpaikkaa.

Turun yliopistolliseen keskussairaalaan (Tyks) suunnitellaan kahden lisäpaikan perustamista vastasyntyneiden teho-osastolle. Tämä mahdollistaisi sen, että riskisynnyttäjiä voitaisiin ohjata jatkossa aiempaa enemmän Helsingin Naistenklinikan sijaan Tyksiin.

Lue lisää: Työ­ryhmä: Riski­synnyttäjiä pitäisi ohjata pois Helsingistä

Vastasyntyneiden hoidosta vastaava osastonylilääkäri Liisa Lehtonen kertoo, ettei ole ennenkuulumatonta, että Helsingistä tullaan Turkuun synnyttämään. Heillä on ollut viime kuukausienkin aikana useita helsinkiläisiä potilaita.

Yliopistollisia sairaaloita on Suomessa viisi. Tyks auttaa muita yliopistollisia sairaaloita mahdollisuuksien mukaan.

”Jos meillä on mahdollisuus ja meillä on tilaa ja vapaita käsiä, sanomme tietenkin kyllä, haluamme auttaa naapurisairaaloita. Jos toinen on isommassa pulassa, me venymme”, Lehtonen sanoo.

Hän kertoo, että välillä Tyksin osasto on ollut kuormittunut, eikä pahimpien ruuhkahuippujen aikaan muualta tulevia synnyttäjiä pystytä ottamaan vastaan.

”Tämän sopimuksen puitteissa tulemme saamaan lisää resurssia henkilökunnan palkkaamiseen”, Lehtonen kertoo.

Yhtä tehohoidossa olevaa vastasyntynyttä kohden tarvitaan yksi hoitaja. Jos potilaspaikkoja tulee kaksi lisää, jokaiseen työvuoroon tarvitaan kaksi hoitajaa enemmän. Uusien hoitajien palkkaaminen mahdollistaa Lehtosen mukaan sen, että Helsingin potilaita voidaan auttaa säännönmukaisesti. Lehtonen ei uskalla arvata, kuinka kauan uusien hoitajien rekrytoimisessa ja kouluttamisessa kestää.

Majakkasairaala avautui vuoden 2022 alussa.

Uudessa Majakkasairaalassa lisäpaikkojen järjestäminen on tilojen puolesta mahdollista. Lehtonen sanoo, että vanhempien on mahdollista olla huoneissa lapsen kanssa ympäri vuorokauden.

”Sillä ei ole kauheasti merkitystä, missä koti on, koska vanhemmat ovat täällä sairaalassa vauvansa kanssa.”

Tyksiin on tullut perheitä esimerkiksi Porista ja Vaasasta.

”Meillä on perheitä, joilla on tänne paljon pidempi matka kuin Helsingissä tai Espoossa asuvilla perheillä. Olemme tottuneet hoitamaan perheitä, joilla on pitkä matka kotiin”, Lehtonen kertoo.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle ovat kuuluneet Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tyksissä hoidetaan kaikki alueen keskosena ennen 32. raskausviikkoa syntyneet sekä kirurgista hoitoa tarvitsevat vastasyntyneet.

Kaikki ennen 32. raskausviikkoa tapahtuvat synnytykset pyritään hoitamaan yliopistollisissa sairaaloissa.

”Se onnistuu Suomessa hirmuisen hyvin. Yli 95 prosenttia ehtii yliopistosairaalaan synnyttämään”, Lehtonen toteaa.

Tyksin raskaus- ja synnytysvastuualueen osastonylilääkäri Eeva Ekholm kertoo, että riskiraskauksista puhutaan silloin kun raskauteen liittyy komplikaatio tai odottajalla on jokin perussairaus, kuten ykköstyypin diabetes. Riskiraskauksiin luetaan myös tilanteet, joissa sikiön vointi huononee tai sikiö ei kasva normaalisti.

Ekholm kertoo, että toisilta paikkakunnilta tulee sellaisia odottajia, joiden synnytysajankohta pystytään haarukoimaan.

”Nämä ovat suunniteltuja tilanteita. Yleensä emme pysty etukäteen tietämään tarkkaa synnytyspäivää, mutta tiedämme että synnytys tulee käynnistää tai keisarileikkaus tehdä lähiaikoina."

Ekholmin mukaan kyseessä voi olla esimerkiksi sellainen odottaja, jolla on hyvin pienet raskausviikot ja hänelle kehittyy raskausmyrkytys, joka vaatii seurantaa.

”Tällaisessa tapauksessa tiedetään, että lapsi joudutaan synnyttämään hyvin ennenaikaisesti ja lapsi on pikkukeskonen, joka vaatii pidempiaikaista keskolahoitoa”, Ekholm kertoo.

Jos tiedetään, ettei Helsingissä ole tilaa, odottaja voidaan ohjata Turkuun.

On tilannekohtaista, kuinka kauan odottaja on sairaalassa ennen synnytystä.

”Joskus potilas joutuu olemaan useita päiviä ennen synnytystä odottajahoidossa riskisynnyttäjäosastollamme. Joskus voi olla jopa useamman viikon, jos lapsivesi menee hyvin ennenaikaisesti.”

Hän kertoo, että vanhemmat voivat yöpyä yhdessä perhehuoneissa jo ennen synnytystä. Ekholmin mukaan Tyksissä on ollut esimerkiksi ahvenanmaalaisia sekä ruotsalaisia potilaita.