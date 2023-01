Erkka Orne on vitsaillut vuosia funikulaarista ja saa siitä palkkaa: ”Monella on hymy hyytynyt”

Turun liikennekeskus ihastuttaa twiittailemalla funikulaarin häiriöistä huumorilla. ”Nyt kun pysähdyksiä on tullut aika paljon, runolaarista ei löydy enää niin paljon runoja”, liikennekeskuksen twiittaaja myöntää.

Funikulaari on kulkenut pitkin Kakolanmäen rinnettä toukokuusta 2019 saakka.

Kakolan funikulaari ei ole toiminnassa, Turun liikennekeskus kertoo.

Se on tieto, joka ei ole ylittänyt uutiskynnystä enää aikoihin. Viime aikoina uutinen olisi ennemminkin se, että funikulaari on toiminnassa. Kakolanmäen rinnehissi on ollut poissa käytöstä lyhyemmän tai pidemmän aikaa jokaisena vuoden 2023 päivänä.

Funikulaari on kulkenut viimeksi kokonaisen päivän ilman korjaustarpeita 29. joulukuuta 2022. Joulukuussa funikulaarissa oli vikaa noin joka toinen päivä.

Lue lisää: He eivät tienneet, mitä tekevät – Turku on yrittänyt kääntää funikulaarin jatkuvat ongelmat huumoriksi, mutta kaikkia ei enää naurata

Rinnehissin tuoreetkaan hyytymiset eivät ole kuitenkaan jäädyttäneet Turun liikennekeskuksen huumoria. Esimerkiksi neljäs tammikuuta liikennekeskus twiittasi näin:

Vuoden lopussa rinnehissille toivottiin parempaa uutta vuotta:

Joulun kynnyksellä liikennekeskus runoili seuraavaa:

Liikennekeskus on twiitanut Kakolan funikulaarin häiriöistä huumorin keinoin siitä lähtien, kun hissi ei ole toiminut kunnolla eli sen avaamisesta toukokuusta 2019 alkaen.

Turun liikennekeskuksen Twitter-tili toimii funikulaarin häiriötiedotteiden virallisena tiedotuskanavana.

Aluksi häiriöistä kertovien twiittien sävy oli asiallisempi.

”Jo ne twiitit saivat aika paljon tykkäyksiä. Laitoimme twiitteihin värikkyyttä ja ne saivat vielä enemmän tykkäyksiä”, Turun liikennekeskuksen Erkka Orne kuvailee.

Humoristiset twiitit ovat ihastuttaneet siitä lähtien sosiaalisessa mediassa.

Orne kertoo, että jokainen ”twiittausvuorossa” oleva työntekijä saa valita itse oman tyylinsä. Välillä häiriötwiitit ovat virkamiesmäisen harmaita.

”Oma twiittaustyylini on vapaamuotoinen. Välillä lähtee runontynkää, välillä jäykempää settiä. Riippuu päivästä. Jos on muita töitä paljon, pistää vain perustwiitin menemään. Ja nyt kun pysähdyksiä on tullut aika paljon, runolaarista ei löydy enää niin paljon runoja”, Orne kertoo.

”Pääasia on se, että tulee selväksi, liikkuuko laari vai ei”, hän painottaa.

Turun liikennekeskuksen twiittajat ovat ehdolla Vuoden turkulaiseksi -kilpailussa. Kuvassa osa twittaajista: Erkka Orne (vas.), Jyrki Suomalainen, Kirsi Lehtonen ja Petri Haanpää

Tammikuun häiriöt johtuvat Turun talvisesta kelistä. Funikulaari ei ollut toiminnassa haastattelu­hetkelläkään maanantaina.

”Tämä keli on ollut haastava myös funikulaarille. En ole vielä jutellut asentajan kanssa viimeisimmän vian syystä. Yleensä kyse on ollut oviviasta”, Orne arvelee.

Orneen mukaan hissi menee helposti jumiin, jos sen oven väliin jää esteitä, kuten hiekkaa.

Onko talvi yllättänyt funikulaarin?

”Vähän joo”, Orne naurahtaa.

Kaikki eivät enää ota huumorilla jumittavaa funikulaaria ja siitä vitsailevaa liikennekeskusta.

”Monella on Twitterissä hymy hyytynyt.”

Kuinka kauan funikulaarille voi nauraa ja siitä laskea leikkiä?

”Hyvä kysymys.”

Joitain twiitit kuitenkin vielä naurattavat. Orne ja hänen funikulaarista twiittaavat työkaverinsa ovat ehdolla Vuoden turkulaiseksi 2022 ”funikulaarin äänenä”. Ehdokkuus tuli yllätyksenä.

”Siellä on tosi kovia vastustajia. En usko, että poika tulee meille kotiin.”

Vuoden turkulainen valitaan yleisöäänestyksellä.

”Meitä kannattaa äänestää sen takia, että me pidämme tiedottamisen huumorin kannalla ja vapaamielisenä”, Orne perustelee.

Entä mitä tapahtuu sinä päivänä kun funikulaari alkaa kulkea ilman häiriöitä?

”Laitamme lapun luukulle. Ei vaan, funikulaariviestintä työllistää meitä tosi vähän. Meidän työmme jatkuvat, vaikka funikulaari saataisiin toimimaan”, Orne naurahtaa.

Orneen itsensä mielestä funikulaari on kaupungilta hyvä hankinta.

”Se palvelee asukkaita ja muita, jotka haluavat Kakolaan. Sitten kun se saadaan täydellisesti toimimaan, se on onnistunut ostos.”

Funikulaari saatiin jälleen kulkemaan maanantaina iltapäivällä. Toistaiseksi.

