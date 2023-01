Vanhassa mieli­sairaalassa on tehty uraauurtavaa tutkimusta – ”Vaarassa loppua kokonaan”

Seilissä on kerätty Itämeren pisimpiä ympäristöaikasarjoja jo vuodesta 1966 lähtien. Nyt uhkana on, että keruu loppuu, jos Turun yliopisto luopuu Seilin saaren vanhassa mielisairaalassa sijaitsevasta tutkimusasemastaan.

Turun saaristossa sijaitseva Seilin saari on monille tuttu niin mielisairaala- kuin spitaalihistoriastaan. Värikkään menneisyytensä vastapainona saarella on tehty pitkään myös yliopistotutkimusta Saaristomeren tilaan liittyen.

Nyt nämä pitkäaikaisseurantatutkimukset ovat apulaisprofessori Jari Hännisen mukaan vaakalaudalla, kun Turun yliopiston marraskuussa käynnistämissä muutosneuvotteluissa tarkastellaan myös Saaristomeren tutkimuslaitoksen kohtaloa.

Juko ry:n pääluottamusmies Antti Pajala vahvistaa, että niin Seilin saarella sijaitsevan Turun yliopiston tutkimusaseman kuin Utsjoella sijaitsevan Kevon tutkimusaseman kohtaloita tarkastellaan meneillään olevissa muutosneuvotteluissa.

”Alkuperäisissä Turun yliopiston hallituksen täsmätavoiteohjelmissa on lausuttu julki, että tutkimusasemia tarkastellaan kriittisesti”, Pajala sanoo.

Päätöksiä neuvotteluissa ei ole vielä tehty.

Turun yliopistolla on käynnissä muutosneuvottelut.

Turun yliopisto käynnisti muutosneuvottelut talouden tasapainottamiseksi 17. marraskuuta. Yliopiston laatiman tiedotteen mukaan tavoitteena on löytää keinoja, joilla korjataan tänä vuonna noin 1,5–2 miljoonan euron rahoitusvaje sekä vuoteen 2028 mennessä varsinaisen toiminnan noin 15 miljoonan euron rahoitusvaje.

Muutokset tulevat työnantajan alustavan arvion mukaan koskemaan noin 250 henkilöä.

Saaristomeren tutkimuslaitoksen apulaisprofessori Jari Hänninen on tyrmistynyt.

”Meidän tutkimuksemme käsittelevät Seilin lähialueilta kerättyjä Itämeren pisimpiä ympäristöaikasarjoja. Jos tällaisen aineiston keruu lakkautetaan, tehdään yhteiskunnallisesti todella lyhytnäköinen säästöpäätös.”

Saaristomeren tutkimuslaitos perustettiin Seilin saarelle vuonna 1964, kun valtio luovutti sairaalan rakennukset ja lähialueet Turun yliopistolle.

Hänninen kertoo, että pisimpiä ympäristöaikasarjoja on kerätty vuodesta 1966 lähtien.

Pitkäaikaisseurannassa on saatu selville, että reilussa viidessäkymmenessä vuodessa meriveden pintalämpötila on noussut 1,5–2 astetta. Lisääntyneestä sademäärästä johtuen meriveden suolapitoisuus on laskenut puoli promillea ja merelliset eläinplanktonit ovat vähentyneet suhteessa makean veden lajeihin.

Pitkäaikaisseurannassa on selvinnyt myös, että nykysilakka on keskimääräiseltä painoltaan 40 prosenttia kevyempi kuin lajitoverinsa oli vuonna 1985.

Hänninen sanoo, että jos Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella lakkautetaan, se on kuolinisku paitsi meriympäristön seurantatutkimukselle, myös tärkeälle kokeelliselle tutkimukselle.

”Tutkimus olisi vaarassa loppua kokonaan ja se olisi hirveän iso menetys. Tutkimuksen jatkaminen vaati oikeanlaista tutkimusinfraa ja sitä olisi aika mahdotonta jatkaa Turusta käsin.”

Jo pelkkä ajomatka Turusta Nauvoon kestää noin tunnin, jonka päälle tulee vielä merimatka.

Hänninen kuvailee, että yliopiston seurantapaikat Saaristomerellä sijaitsevat Airistolla, Seilin saaren pohjoispuolella. Paikalla käydään 3–4 kertaa kuussa tekemässä mittauksia ja näytteenottoa.

”Jo pelkästään Seilin saarelta tehtynä tutkimuksiin menee tälläkin hetkellä helposti 5–6 tuntia kerrallaan. Jos kentälle pitäisi lähteä Turusta, matka olisi huomattavasti pidempi ja hankalampi.”

Lisäksi Seilin saarella sijaitsee tutkimusasemaan kuuluva silakkalaboratorio, jossa määritetään silakan lisääntymispotentiaalia sekä sen ravinnoksi käyttöön liittyviä laadullisia ominaisuuksia.

Päätöksiä muutosneuvottelujen tuloksista odotetaan tällä tietoa helmikuun loppupuolella.

Seilin tutkimusaseman lakkautusuhasta kertoi aiemmin Turun Sanomat.