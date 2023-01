Turun kauppahallissa on kymmenkunta ravintolaa, mutta vain kahdella niistä on anniskeluoikeudet. Yhteisellä ruokailualueella pitää olla tarkkana, missä juomansa nauttii.

Kauppahallin Piece of Cake -kahvilan anniskelualue on rajattu viherkasvi-istutuksin. Pöydissä on tarrat, joissa lukee ”anniskelualue”.

Turun kauppahallissa käydään jo kolmatta kertaa samaa keskustelua: missä saa juoda alkoholia ja missä ei saa.

Kun asiakas ostaa kahvilasta alkoholijuoman ja menee ruokailualueelle, hän ei voi istua mihin tahansa pöytään. Vain sellaiseen, jossa anniskelualue on merkattu tarralla.

”Sitä on ollut hieman haastavaa aina välillä selitellä turisteille, miksi näin on”, leipomo MBakeryn yrittäjä Mikko Hietala sanoo.

Turun kauppahallissa on yhteensä kymmenkunta ravintolaa. Ravintoloiden käytössä on yhteinen ruokailualue. Vain MBakeryn Piece of Cake -nimisellä kahvilalla on tällä hetkellä anniskeluoikeudet yhteisellä ruokailualueella. Kahvilan yhteydessä toimii lounasta ja brunssia tarjoava ravintola MBistro.

Kahvilan anniskelualue pitää sisällään yhteensä 22 asiakaspaikkaa. Pöytiä on kolme, ja niiden lisäksi istumapaikkoja on tiskillä.

Kaikista haastavinta aikaa kahvilalle on kesän turistisesonki. Silloin kahvilamyyjien pitää opastaa asiakkaita entistä enemmän, minne he saavat mennä juomaan alkoholia ja minne eivät.

Kahvilan työntekijät joutuvat neuvomaan myös suomalaisia, mutta säännöt kummeksuttavat etenkin turisteja.

”Jossain Espanjassa tai Saksassa alkoholilainsäädäntö on aivan erilainen kuin Suomessa”, Hietala toteaa.

Ravintolapäällikkö Susanne Tuomisen mukaan kahvilan työntekijät joutuvat ohjeistamaan asiakkaita päivittäin.

”Joka kerta kun asiakas tulee ja ostaa olutta, lonkeroa, viiniä tai kuoharia, kysymme, onko anniskelualueemme tuttu.”

Alkoholia voi juoda sekä tiskin ääressä että kolmessa pöydässä.

Piece of Caken anniskelualueen pöydät on merkattu tarroin. Ihan niiden vieressä on pöytiä, joiden ääressä alkoholin juominen on kielletty. Välillä joku menee istumaan väärään pöytään, ja silloin työntekijät joutuvat paimentamaan heidät takaisin anniskelualueelle.

Sekään ei ole tavatonta, että asiakas juo muutaman hörpyn tiskillä ja häipyy sitten vähin äänin lasinsa kanssa anniskelualueen ulkopuolelle.

”Sitten täytyy mennä vaan perässä sanomaan, että voitko tulla takaisin. Se on vähän tällaista kaitsemista ja se kiristää henkilökunnan ja asiakkaan välejä”, Tuominen sanoo.

Kauppahallissa vain yhdellä ravintolalla on anniskeluoikeudet MBakeryn lisäksi. Se on sushiravintola Kado Sushi. Ravintolalla on kauppahallissa oma asiakastila, jonne ruokailijat voivat mennä istumaan.

Tuomisen mukaan asiakkailta tulee paljon kommentteja siitä, miksi anniskelupaikkoja on näin vähän. Hän sanoo, että asia vaikuttaa suoraan kahvilan myyntiin. Jos joku haluaisi ostaa vaikka oluen, mutta hän ei mahdu anniskelualueen paikoille istumaan, hänelle ei voida myydä alkoholia.

Hän sanoo, että asiakkaat saavat tuoda heidän tiskilleen muiden Kauppahallin ravintoloiden ruokia.

”Neuvomme aina, että meidän tiskeille saa tulla toisten ruokien kanssa syömään, jos ostaa meiltä alkoholia. Jos meillä on tiskillä tai anniskelualueella vapaita paikkoja, totta kai niihin saa tulla.”

Anniskelualue oli torstai-iltapäivänä tyhjillään.

Hietalan mukaan kukaan muu yrittäjä ei ole vielä hakenut anniskelulupaa yhteiselle ruokailualueelle. Hän on harkinnut MBakeryn anniskelualueen laajentamista.

”Eilen viimeksi keskustelimme [muiden yrittäjien kanssa] siitä, että onko kellään mitään sitä vastaan, jos laajentaisimme anniskelualueemme koko hallin salin kokoiseksi. Silloin asiakkaiden ohjeistaminen olisi helpompaa”, Hietala sanoo.

Tämä on Hietalan mukaan jo kolmas kerta kun samaa keskustelua käydään, mutta asiaan ei ole tullut ratkaisua.

Jos ruokailualueesta tulisi kahvilan anniskelualuetta, kukaan muu ei voisi jatkossa anniskella alueella. Se on Hietalan mukaan tämän vaihtoehdon huono puoli.

Ruokailualueesta voitaisiin myös tehdä kaikille ravintoloille yhteinen anniskelualue. Hietala sanoo, että tällöin yhden yrityksen pitäisi toimia vastuuyrityksenä. Järjestelyyn liittyy käytännön kysymyksiä.

”Siinä tilanteessa tarvitaan yritys, joka ottaa vastuun ja kulurakenteen itselleen. Jos näin tehdään, minkälainen kulurakenne on ja kuka vastuuyritys siinä tilanteessa on? Ja miten kulurakenne jaetaan kaikkien yrittäjien kesken?” Hietala kertoo.

Hietalan mukaan kaikille yrittäjille vastuuyritykseksi ryhtyminen ei ole edes mahdollista.

”Kun vastuu otetaan yhteisestä anniskelualueesta, talossa pitää olla aina tietyn koulutuksen käynyt ihminen. Monet yritykset meillä hallissa pyörivät yhden tai kahden ihmisen voimin.”

Tällä Hietala viittaa siihen, että moni yrittäjä joutuisi olemaan töissä aamusta iltaan kuutena päivänä viikossa, jotta valvonta onnistuisi.

”Olen ollut itse yrittäjänä hallissa kahdeksan vuotta. Jos tämä ikuisuusprojekti ratkeaisi niin että se hyödyttäisi kaikkia yrittäjiä, se olisi ehdottomasti paras ratkaisu”, hän toteaa.