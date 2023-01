Michelin Guide julkistaa pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet vuosittaisessa tilaisuudessa. Vuonna 2023 tapahtumaa saa isännöidä ensimmäistä kertaa Suomessa Turku.

Turun kaupunkia on pyydetty isännöimään vuosittaista Michelin-tähtien pohjoismaista julkistamistilaisuutta, kaupunki tiedottaa.

Kaupungin mukaan jakotilaisuus järjestetään yhdessä Business Finlandin kanssa tapahtumakeskus Logomossa maanantaina 12. kesäkuuta.

Järjestäminen käy vielä kaupunginhallituksessa, mutta tiedotteen mukaan tapahtuma on jo päätetty järjestää.

”Tähän asemaan on päästy eri toimijoiden loistavalla yhteistyöllä. Nyt saamme astua valokeilaan koko Pohjoismaisen gastronomian huippukohteena ja esitellä suomalaista ja turkulaista ruokakulttuuria todella merkittävälle vierasjoukolle”, Turun pormestari Minna Arve hehkuttaa tiedotteessa.

Julkistamistilaisuudet kuuluvat maailman tunnetuimpiin ruokatapahtumiin. Tilaisuudessa julkistetaan uudet pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet. Luvassa on tiedotteen mukaan tapahtuma, johon saapuu satoja vieraita, muun muassa pohjoismaisten huippuravintoloiden keittiömestareita

"Olemme nyt ensimmäistä kertaa valinneet Suomen ja kauniin Turun kaupungin vuotuisen palkintoseremoniamme pitopaikaksi. Tämä on merkittävä tunnustus sekä paikalliselle että kansalliselle ruokakulttuurille ja -perinnölle. Turku tarjoaa täydelliset puitteet juhlia koko pohjoismaisen gastronomian rikkautta ja rohkeutta” sanoo Gwendal Poullennec, Michelin Guide -julkaisujen kansainvälinen johtaja tiedotteen mukaan.

Vuosittain julkaistavaan pohjoismaiden Michelin-oppaaseen kuuluvat Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja ja Islanti. Nordic-oppaan vuoden 2022 painoksessa on yhteensä 255 ravintolaa, joista 74:lla on tähti. Suomessa on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, joista seitsemän sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa.

Turkulainen ravintola Kaskis sai ensimmäisen Michelin-tähtensä kesällä 2022.