Näin sujui palkanmaksu Varsinais-Suomessa: ”Naurettiin, että tämä on kuin millenniumissa”

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella Tehyn työntekijöitä edustava pääluottamusmies Jussi Rantanen sanoo, että koko palkka ei ole jäänyt tulematta keneltäkään. ”Perstuntuma on pirun hyvä.”

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella palkanmaksu on sujunut Tehyn pääluottamusmiehen mukaan hyvin. Kuvassa Turun yliopistollisen keskussairaalan Majakkasairaala-rakennus Kupittaalla.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) on odotettu tätä aamua, perjantaita 13. päivää, jännittyneissä tunnelmissa jo pitkään.

Iso kysymys oli, tulisivatko henkilöstön palkat tilille normaalisti vai olisiko uudessa, yhteensovitetussa järjestelmässä ongelmia.

Perjantaiaamuna otettu puhelu Tehyn päätoimiselle pääluottamusmiehelle Jussi Rantaselle paljastaa, miten homma Varsinais-Suomessa toimi.

”Perstuntuma on pirun hyvä. Kyselin aamulla jäsenistöltä, miten on sujunut. Yhteydenottoja on nyt tullut ihan yhden käden sormissa ja nekin sellaisia tavallisia, mitä muutoinkin aina sattuu.”

Pieniä epäkohtia on Rantasen mukaan voinut olla, mutta ei sellaisia, että olisi koko palkka jäänyt tulematta.

Rantanen edustaa Varhan alueella arvionsa mukaan 8 000–8 500 tehyläistä.

Keskiviikkona Varsinais-Suomen hyvinvointialue tiedotti, että sisäisessä tarkastelussa on löydetty lisiin ja poissaolotietoihin liittyviä puutteita, jotka heijastuvat palkanmaksuun.

Esimerkiksi tammikuun vuosilomajaksot puuttuvat osittain järjestelmästä, jonka vuoksi vuosilomalisät eivät ole ehtineet maksuun.

”Nämä verrattain pienet poikkeamat korjataan seuraavissa palkanmaksuissa”, tiedotteessa sanottiin.

Pääluottamusmies Rantanen sanoo olleensa aamutuimaan myös yhteydessä kollegaansa Tampereella.

”Naurettiin, että tämä on kuin millenniumissa. Hemmetinmoinen hässäkkä päällä, ihmiset on kalpeina ja sitten ei tapahdu mitään.”

