Turku kertoo saaneensa purettua rakennusvalvonnan luparuuhkaa. Käsittelyajat eivät kuitenkaan ole vielä niin lyhyitä kuin kaupunki tavoittelee.

Turun rakennusvalvontapäällikkö Annika Alpin mukaan luvista noin 65 prosenttia on rakennuslupia.

Turun rakennusvalvonnassa on onnistuttu purkamaan lupahakemusten ruuhkaa, mutta hakemusten käsittelyajat ovat edelleen pidempiä kuin haluttaisiin. Asiasta kertoo Turun kaupunki.

HS uutisoi viime syksynä rakennuslupien pitkistä käsittelyajoista Turussa. Rakennusvalvonnan hitaus sai pahimmillaan ihmisten elämän ja talouden sekaisin. Osa rakennusalan ammattilaisista kertoi, että ei suostu enää tekemään töitä Turussa tai laittaa hintoihinsa Turku-lisän.

Lokakuussa tilanne oli se, että tammi-elokuussa 2022 rakennuslupaa oli saanut odottaa keskimäärin 132 vuorokautta eli yli neljä kuukautta.

Turun rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi kertoo, että vireillä olevien lupahakemusten määrä on saatu puolitettua. Tähän luetaan mukaan kaikki Turun rakennusvalvonnan käsittelemät lupatyypit, esimerkiksi toimenpideluvat, maisematyöluvat ja rakennusluvat.

”Tämä on positiivinen tilanne, mutta käsittelyajoissa on vielä tekemistä”, Alppi toteaa.

Vuoden 2022 viimeisessä mittauksessa vireillä olevia lupahakemuksia oli alle 400. Tämä tarkoittaa kaupungin mukaan ruuhkatonta tilannetta, jossa asiakkaita voidaan palvella ”kohtuullisin ja ennakoitavissa olevin käsittelyajoin”.

Ruuhkaa on purettu esimerkiksi ylitöitä tekemällä. Hänen mukaansa työntekijät ovat jaksaneet venyä tilanteen parantamiseksi, mistä hän haluaa esittää heille julkisen kiitoksen.

”Tilanteen purkamiseen on päästy sillä, että olemme tehneet aika paljon ylitöitä, meillä on ollut jopa viikonlopputyöpajoja. Toimintatapoja ja -prosesseja on käyty läpi ja olemme saaneet lisää resursseja.”

Rakennusvalvontaan saatiin hänen mukaansa viime vuonna muutamia työntekijöitä lisää.

Käsittelyajat ovat kääntyneet kaupungin medialle lähettämän tiedotteen mukaan selvään laskuun viime vuoden aikana. Esimerkiksi toimenpidelupien keskimääräinen käsittelyaika putosi 77 vuorokaudesta 40 vuorokauteen ja maisematyölupien 46 vuorokaudesta 28 vuorokauteen.

Tiedotteessa ei mainittu rakennuslupien tilannetta. Kaupungin HS:lle toimittamien tietojen mukaan rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on vielä pitkä. Viime vuonna rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 127 vuorokautta. Vuonna 2021 käsittelyaika oli 135 vuorokautta. Vuosittain kaikista lupatyypeistä noin 65 prosenttia on rakennuslupia.

Alppi kertoi HS:lle lokakuussa, että rakennusvalvonnan tavoitteena on käsittelyssä noin 30:n vuorokauden käsittelyaika vuoden 2023 loppupuolella.

Alpin mukaan tämä on edelleen lopullinen tavoite, mutta kaupunki ei uskalla luvata että tähän vielä tänä vuonna päästään.

Realismia on hänen mukaansa, että käsittelyajat olisivat vuoden lopussa 60 vuorokautta. Rakentamisen suhdanteet ja työtekijöiden jaksaminen vaikuttavat arvioon, joten siihen liittyy epävarmuuksia.

Tällä hetkellä kaikki lupatyypit huomioiden keskimääräinen käsittelyaika on 80 vuorokautta.