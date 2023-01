Salon kaupunki on kummajainen monien muiden kaupunkien joukossa, sillä kaupungin keskustassa saa kaikkialla pysäköidä maksutta. Moni ei jaksa käyttää pysäköintikiekkoakaan.

Turun ja Helsingin välimaastossa sijaitseva noin 51 000 asukkaan Salon kaupunki on kokoistensa tai itseään suurempien kaupunkien joukossa kummajainen.

Autojen pysäköinti on kaikkialla kaupungissa maksutonta aivan ydinkeskustan parkkipaikkoja myöten. Pysäköinnin kestoaikaa suitsitaan parkkikiekoin, mutta koska kaupungilla ei ole omaa pysäköinninvalvontaa, se ei jakele sakkoja kiekkopaikoillakaan.

”Näin on ollut meillä aina. Pyöreästi noin kerran valtuustokaudessa tehdään aloite, että pitäisikö pysäköinnin kuitenkin olla maksullista. Edellisestä vastaavasta aloitteesta on kuitenkin jo 5–6 vuotta aikaa”, muistelee Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

Salon keskustassa on runsaasti erilaisia parkkipaikkoja katujen ja teiden varsilla.

Keskellä tammikuista arkipäivää Salon ydinkeskustan kadunvarsipaikoilta löytyy melko hyvin vapaita parkkipaikkoja. Paikat ovat 60 minuutin kiekkopaikkoja, mutta pysäköintikiekkoja ei juurikaan autojen kojelaudoilla näy.

”Ei täällä juuri parkkikiekkoa tule käytettyä. Ongelmia tulee, kun menee Salon ulkopuolelle. Joudun muistuttamaan itseäni, että muualla kiekkoa pitää käyttää. Ja toki minulla autossa kiekko on.”

Mannervedellä on yksinkertainen vastaus kysymykseen, miksi pysäköinti on haluttu pitää Salossa maksuttomana.

”Suurin syy on se, että homma toimii näin.”

Jos pysäköinti olisi maksullista, siitä saatavat varat tulisi Mannerveden mukaan käyttää pysäköinninvalvontaan.

”Pysäköinninvalvonnassa pitäisi olla porukkaa töissä. Meillä on käsitys, että näissä oloissa maksullinen pysäköinti ei rahoittaisi itse itseään.”

Salolainen Julia Neradko pyöräyttää tottuneesti autonsa Salon keskustan vinoparkkiin ja sammuttaa virran.

”On ihanaa, kun täällä ei tarvitse maksaa pysäköinnistä. Tyttäreni asuu Helsingissä. Siellä Kruununhaassa joutuu maksamaan ihan hirveitä hintoja.”

Neradko sanoo, että helppo ja maksuton pysäköinti edesauttaa sitä, että kaupungilla tulee nyt asioitua harva se päivä.

Hän ei halua kannustaa ketään olemaan käyttämättä parkkikiekkoa, sillä vaikka Salolla ei ole pysäköinninvalvontaa, poliisi voi silti sakottaa.

Poliisilla olisi oikeus ja mahdollisuus puuttua väärään pysäköintiin, mutta käytännössä poliisin resurssit menevät toisiin tehtäviin.

”Myönnän kyllä, että jos minulla on kiire, niin en itsekään aina ehdi kiekkoa laittaa.”

Salon keskustassa muistutetaan, että pysäköinti on rajoitettu kestoltaan 60 minuuttiin. Kaupungilla ei kuitenkaan ole omaa pysäköinninvalvontaa, joten usein auto pysyy paikoillaan kauemminkin.

Mannervesi sanoo, että ainakaan tähän asti Salossa ei ole ollut sellaista ongelmaa, että joku olisi käyttänyt tilannetta hyväkseen ja seisottanut autoaan ydinkeskustassa päivätolkulla.

”Sen sijaan vähän haastetta on, että jotkut tuntuvat pitävän koko työpäivänsä ajan autoaan jollain tunnin paikalla. Välillä on sitten ollut lähialueen yrittäjien toteuttamia kampanjoita, joissa on muistutettu, että asiakaspaikkoja ei ole tarkoitettu sellaiseen.”

Mannervesi muistuttaa, että Salon kaupungilla menee taloudellisesti ja muutenkin ”ihan hyvin”. Senkään takia maksullista pysäköintiä ei tarvita.

”Ja silloinkin, kun Nokian aikana meni tosi lujaa, meillä oli myös maksuton pysäköinti. Hommat ovat aina toimineet juuri tällä tavoin ja meillä onkin kaupungin porukoitten, kauppakamarin ja yrittäjien kesken yhteisymmärrys, että tämä on hyvä juuri näin.”

Myös Yle kirjoitti Salon kaupungin maksuttomasta pysäköinnistä aiemmin.

