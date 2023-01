Oireeton valtimo­tauti on niin yleinen, ettei sitä kannata seuloa, sanoo sydän­lääkäri – Tällainen on suomalaisten sala­kavala tappaja

Sepelvaltimotauti on suomalaisten merkittävä kuolinsyy, ja sydänkohtaus voi olla vasta sen ensioire. Kardiologi Pekka Porelan mukaan infarkteja ja äkkikuolemia estetään parhaiten hoitamalla sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Liikemies Toivo Sukari kertoi aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomissa yllättäen löytyneestä sepelvaltimotaudistaan.

Sairaus ei ehtinyt oireilla eikä sitä olisi huomattu, ellei Sukari olisi halunnut sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen, jolla tauti voidaan todeta.

Sepelvaltimotauti on merkittävä kuolinsyy Suomessa, ja toisinaan sen ensimmäinen oire voi olla vasta sydänkohtaus.

HS:n haastattelussa Sukari ihmetteli, miksei sepelvaltimotautia seulota, vaikka kyse on kansantaudista, joka vie ennenaikaiseen hautaan myös perusterveitä, työikäisiä ihmisiä.

Pitäisikö sepelvaltimotautia siis seuloa Suomessa?

Ei, sanoo kardiologian erikoislääkäri Pekka Porela Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Porela on myös Suomen kardiologisen seuran apulaissihteeri.

Porela ei ota kantaa Sukarin tapaukseen, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Tiedämme jo ilman seulontaakin, että oireetonta ateroskleroosia eli valtimotautia on väestössä todella paljon”, Porela sanoo.

Valtimotaudissa verta kuljettavat valtimot voivat ahtautua, ja veren kulku suonissa heikkenee. Sepelvaltimotaudissa ahtaumat ovat sydänlihakseen verta kuljettavissa sepelvaltimoissa. Valtimotaudissa ahtauma voi syntyä myös muualle kuten aivoihin tai raajoihin. Valtimotauti voi aiheuttaa esimerkiksi infarkteja ja halvauksia.

”Jos satunnaiselle joukolle 50–60 -vuotiaita perusterveitä, suomalaisia miehiä tehtäisiin nyt varjoainekuvaus, jopa puolella heistä löytyisi jonkinlaisia muutoksia ja alkavia kovettumia valtimoissaan”, Porela arvioi.

Porela perustaa arvionsa Ruotsissa tehtyyn tutkimukseen, jossa satunnaisotoksessa 50–64 -vuotiaista perusterveistä ruotsalaisista 48 prosentilla havaittiin vähintäänkin alkava tai lievä valtimotauti. 61–64 -vuotiaista miehillä lukema oli jo 69 prosenttia.

Vastaavan ikäisistä naisista muutoksia löytyi 40 prosentilla. Naiset sairastuvat valtimotauteihin keskimäärin kymmenisen vuotta miehiä myöhemmin, sillä hormonitoiminta suojaa heitä aina vaihdevuosiin asti.

”Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty, mutta emme ainakaan ruotsalaisia parempia ole tässä asiassa”, Porela toteaa.

Koska alkavaa valtimotautia on jo lähtökohtaisesti niin monella, hyödyllisempää on keskittyä riskitekijöiden hoitamiseen, Porela sanoo.

Kovettumat valtimoihin kehittyvät hitaasti ja vuosikymmenien aikana ikääntymisen ja elintapojen seurauksena. Riskitekijöitä valtimotauteihin ovat esimerkiksi kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli, diabetes, ylipaino ja liikkumattomuus.

”Ihmiset pelkäävät yleensä juuri infarktia ja äkkikuolemaa, mutta riskiä niihin voi alentaa itse terveellisillä elintavoilla ja hoitamalla lääkityksen kuntoon, jos on diabetes, verenpainetauti tai korkea kolesteroli. Esimerkiksi kolesterolilääkkeenä käytettävä statiini parantaa myös sepelvaltimoplakin koostumusta ja estää näin myös infarktien syntymistä”, Porela kertoo.

Liikemies Toivo Sukarille tehtiin viikon sisällä kaksi pallolaajennusta. Sukarilla on ollut korkea kolesteroli, mutta sepelvaltimotauti ei ehtinyt oireilla mitenkään. Sukarin mukaan hänen valtimoissaan oli kuitenkin merkittäviä kovettumia.

Riskitekijöistä yksi on ylitse muiden: tupakointi.

Tupakointi lisää muun muassa veren hyytymisriskiä, sydämen rytmihäiriöitä ja verisuonten supistelua, pitää yllä verisuonten tulehdustilaa ja vahingoittaa verisuonten seinämiä, jolloin vauriokohtiin voi syntyä verisuonia ahtauttavia kovettumia... Lista tupakan vaikutuksista on pitkä.

”Tupakointi vaikuttaa niin monella tavalla haitallisesti, että kardiologin näkökulmasta tupakoinnin lopettamisen merkitystä ei voi ikinä korostaa liikaa”, Porela sanoo.

Myös geenitekijöillä on merkitystä riskiin, mutta missä määrin, sitä ei vielä tarkalleen ottaen tiedetä.

”Ei ole pystytty osoittamaan mitään yksittäistä geeniä, joka lisäisi riskiä, vaan todennäköisesti sairastumiseen vaikuttaa useampi geeni. Sukurasite kannattaa ottaa vakavasti.”

Sepelvaltimotaudista puhutaan kansantautina, mutta Porelan mukaan sairauden yleisyys johtuu pikemminkin elintavoistamme kuin suomalaisten huonosta geeniperimästä.

” ”Perusterveelle keski-ikäiselle ihmiselle riittää, että hän tietää, ovatko verenpaine ja kolesteroli suurin piirtein ok.”

Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on laskenut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaikka sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä kuolinsyy suomalaisilla, siihen kuollaan nykyään vanhempina. Vuonna 1971 sepelvaltimotautiin kuolleista miehistä oli työikäisiä vielä lähes puolet, kun vuonna 2021 heistä oli työikäisiä enää noin joka kymmenes.

”Elintapojen korjauksella olemme päässeet lähemmäksi eurooppalaista tasoa”, Porela sanoo.

Joskus Porela kohtaa potilaita, jotka ihmettelevät, miten heillä voi olla sepelvaltimotauti, vaikka he ovat hoikkia, elävät terveellisesti ja liikkuvat säännöllisesti.

”Silloin yleensä totean, että todennäköisesti ilman terveitä elintapoja olisit saanut sairauden jo paljon aiemmin.”

Alkava valtimotauti ei aiheuta yleensä vielä oireita, eikä oireeton ihminen Porelan mukaan tarvitse tutkimuksia.

Varjoainekuvaus on lääketieteellinen toimenpide, jossa on omat riskinsä.

”On turhaa tehdä terveistä ihmisistä sairaita. Esimerkiksi perusterveelle keski-ikäiselle ihmiselle riittää, että hän tietää, ovatko verenpaine ja kolesteroli suurin piirtein ok.”

Jos oireita tulee, tutkimuksiin kannattaa kuitenkin mennä viivyttelemättä. Ahtaumista sepelvaltimoissa voivat kieliä esimerkiksi fyysisessä tai psyykkisessä rasituksessa ilmenevät kivut, jotka voivat tuntua käsissä tai rinnassa ja säteillä myös leukaan tai ylävatsalle. Suorituskyky voi laskea ja ihminen voi hengästyä aiempaa helpommin. Jatkuva närästyskin voi olla oire, joskin harvinaisempi.

”Itse asiassa me lääkärit alamme puhua sepelvaltimotaudista vasta, kun potilaalla on oireita, joihin tarvitaan lääkitystä tai kun hänelle on tehty jotain toimenpiteitä tautiin liittyen.”

Niin valtimotautia kuin sepelvaltimotautia hoidetaan ensisijaisesti elintavoilla ja lääkityksellä.

Suomessa noin 200 000 suomalaisella on lääkitys sepelvaltimotautiin. Jos lääkitys ei riitä poistamaan oireita, potilaalle voidaan tehdä pallolaajennus. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan hoitomuodoksi valita ohitusleikkaus.

Porela huomauttaa, että pallolaajennus ei ole mikään ihmehoito, jolla estetään infarktit ja äkkikuolemat.

”Pallolaajennus ei paranna ihmisen eliniän ennustetta, vaan sillä parannetaan elämänlaatua hoitamalla potilaan oireita. Niin kauan kuin oireita ei ole, pallolaajennuksesta ei ole hyötyä.”

