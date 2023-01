Yliopisto-opettaja ja Turun kaupunginvaltuutettu Saara Ilvessalo kertoi viime vuonna, että Åbo Akademin työntekijän oli häirinnyt häntä seksuaalisesti. Nyt yliopisto pyytää Ilvessalolta anteeksi, että yliopiston menettely asiassa on aiheuttanut kärsimystä.

Åbo Akademi pyytää anteeksi yliopisto-opettaja ja Turun kaupunginvaltuutettu Saara Ilvessalolta (vihr).

Åbo Akademilla työskentelevä Ilvessalo on syyttänyt yliopiston työntekijää seksuaalisesta häirinnästä. Ilvessalo kertoi asiasta itse julkisesti viime vuonna.

Ilvessalo on kertonut, että häirintä tapahtui viime keväänä kokouksen ja töihin liittyneiden epävirallisten juhlien jatkoilla. Ilvessalon mukaan mies kähmi ja ehdotteli seksuaalisia, eikä lopettanut vaikka Ilvessalo siirtyi kauemmas ja sanoi suoraan ”ei”.

Viime kesänä Ilvessalo kertoi Facebook-päivityksessään, että ”kähmijä” oli häneen monella tavalla valta-asemassa. Esimerkkeinä hän mainitsi muun muassa iän ja akateemisen aseman.

Ilvessalo kertoi tuolloin päivityksessään, että yliopistossa päätettiin lopulta, ettei asian eteen tehdä mitään, sillä “mahdollinen tapahtuma ei ole sattunut työajalla tai työpaikalla”. Ilvessalo kertoi olevansa prosessista aivan loppu, vihainen, pettynyt ja surullinen.

Lue lisää: Vihreiden kaupungin­valtuutettu, tutkija Saara Ilvessalo syyttää Åbo Akademin työntekijää seksuaalisesta häirinnästä

Tänään keskiviikkona julkaistussa Åbo Akademin tiedotteessa todetaan, että yliopisto on syksyn aikana käynyt keskusteluja tapauksen osapuolten kanssa. Tiedotteen allekirjoittajina ovat rehtori Mikael Lindfelt ja yliopistopalvelujen johtaja Heidi Backman.

”Tämän lisäksi olemme kehittäneet prosessejamme ja kouluttaneet henkilökuntaamme käsittelemään syrjintää, häirintää ja kiusaamista paremmin”, tiedotteessa kerrotaan.

Yliopiston kerrotaan sanoutuvan irti kaikenlaisesta asiattomasta käytöksestä ja seksuaalisesta häirinnästä.

”Tästä huolimatta kaikki ei aina mene oikein. Syksyn keskusteluissa on käynyt selväksi, ettei prosessi kyseisessä tapauksessa ole toiminut pyrkimystemme ja arvojemme mukaisesti, sen sijaan prosessissa on huomio kiinnittynyt lähinnä lakisääteisiin näkökohtiin. Haluamme pyytää Saara Ilvessalolta anteeksi, että menettelymme on aiheuttanut hänelle kärsimystä. Emme ole olleet tarpeeksi vastaanottavaisia ja empaattisia hänen kohtelussaan”, tiedotteessa sanotaan.

Åbo Akademin tiedotteessa puhutaan vain ”häirintää koskevan ilmoituksen käsittelystä”. Tiedotteessa ei tuoda esille sitä, mistä häirintäilmoituksessa on ollut tarkemmin kyse.

Ilvessalo on kommentoinut anteeksipyyntöä sosiaalisessa mediassa.

”Anteeksipyyntö seksuaalisen häirinnän huonosta hoitamisesta ja ymmärryksen puutteesta on helpotus. Se on ainoita harvoja asioita, joita olen tämän vajaan vuoden pyytänyt”, Ilvessalo kirjoittaa.

Hän toteaa, että jos anteeksipyyntö olisi tullut viime keväänä tai kesällä, kaikki olisivat säästyneet paljolta vaivalta ja kärsimykseltä.