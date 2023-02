Teoksen vahingoittumista pelkäävä Museokeskus toivoo, että opiskelijat jättäisivät patsaan rauhaan.

Posankan takamus on nyt jouduttu pulttaamaan kiinni. Turun ehkä tunnetuin nykytaiteen patsas on houkutellut opiskelijoita jo vuosien ajan. Alvar Gullichsenin suunnittelema teos on valmistettu lujitemuovista, jota on vahvistettu teräksellä. Teos on ontto ja sen takapuolelle jäi aukko, josta sen sisälle pääsi kömpimään.

HS kävi viime vappuna katsomassa, mitä marsipaanipossun ja kumiankan risteyksen luona oikein tapahtuu. Tällöin eräs opiskelija kertoi kuulleensa, että otuksen sisällä on joskus jopa grillattu.

Turun kaupungin museokeskus joutui tilaamaan ulkopuolisen urakoitsijan pulttaamaan Posankan umpeen.

”Patsaan sisälle menemisestä on tullut nuorison hupijuttu, ja siellä on pidetty bileitä ja poltettu kynttilöitä. Vaikka patsaan sisään meneminen on nuorison mielestä hupia, siinä on riskinsä. Meidän tavoitteenamme on suojella teosta, ettei sitä rympyytettäisi yhtään enempää”, intendentti Riitta Kormano Turun museokeskuksesta kertoo.

Posankan kätköihin johtava kulkureitti tukittiin viime vuoden syyskuussa metalliverkolla ja kivillä. Sen jälkeen Museokeskuksesta kerrottiin HS:lle, että kivien pitäisi olla niin painavia, etteivät ihmiset jaksa siirtää niitä pois.

Siitä huolimatta joku tai jotkut kävivät vierittämässä kivet pois takamuksen edestä. Nyt aukon edessä lepäävät maahan pultein kiinnitetyt lohkareet.

Kivenlohkareita on pultattu maahan rautatankojen avulla.

Posankka on ollut edellisinä vuosina juuri vappua juhlivien opiskelijoiden kohteena. Museokeskuksella ei ole resursseja järjestää patsaalle valvontaa.

”Meillä on noin sata ulkopatsasta. Emme voi seistä jokaisen vieressä”, Kormano toteaa.

Kormano toivoo, että ihmiset tajuaisivat, että pääsy patsaan sisälle on estetty ihan syystä. Patsaan vahingoittumisen lisäksi Museokeskus pelkää, että joku tunkeutuja vielä loukkaa itsensä.

”Ymmärrän, että nuoret haluavat touhuilla yhdessä ja tehdä jotain, mitä he eivät ole ennen kokeilleet. Nyt luotamme ihmisten terveeseen järkeen, ettei patsaalla tehdä mitään hulluuksia.”

Mutta juhlivat opiskelijat eivät aina noudata virkamieslogiikkaa.

”Jos heiltä puuttuu terve järki, niin joudumme tekemään juuri tällaisia pikku puuhia”, Kormano toteaa.

Posankan sisään pääsi ryömimään sen saparon alta vielä viime vappuna.

Syyskuussa 2022 Posankan alle oli jo laitettu metalliverkkoa.

