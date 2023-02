Main ContentPlaceholder

HS Turku | HS Turku

Kääpiöityvä kauppakala

Itämeren hopeakylkinen silakka on aiempaa lyhyempi ja laihempi kala. Osa silakoista on kärsinyt viime vuosina jopa nälkää. Samaan aikaan silakka on entistä terveellisempää, sillä se on vähärasvaista ja rasvojen laatu on aiempaa parempaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Tutkijatohtori Katja Mäkinen sanoo, että Saaristomeren olosuhteet alkavat hiljalleen lähestyä silakan elämisen ja lisääntymisen äärirajaa.

Nuppineulan pään kokoisessa hiutaleessa näkyy hiuksenhienoja renkaita. Tämä hiutale on silakan kuuloluu, jonka renkaista voi laskea silakan iän samalla tavalla kuin puiden vuosirenkaista voi laskea puiden iän. ”Vanhojen silakoiden määrä näyttää olevan kasvussa. Vanhimmat tutkimamme silakat ovat yli 20-vuotiaita”, arvioi Turun yliopiston tutkijatohtori Katja Mäkinen.