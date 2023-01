Fakta Saukko

Saukko kuvattuna Korkeasaaressa.

Saukko on näätäeläimiin kuuluva laji, joka on sopeutunut vesielämään. Suomessa laji on luokiteltu elinvoimaiseksi.

Saukoilla on tyypillisesti ruskea tuuhea turkki ja pitkät viiksikarvat.

Saukon pituus vaihtelee yleensä noin 50–100 senttimetrin välillä. Hännällä pituutta on noin 26–55 senttiä.

Täysikasvuinen saukko painaa noin 5–10 kiloa.

Saukko on Suomessa rauhoitettu.