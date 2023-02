Kaupan alan mahdolliset lakot alkaisivat ensi maanantaina varastoja koskevalla työnseisauksella. K-Citymarket Kupittaan kauppiaan mukaan lakko voi näkyä alkuviikosta tuoretuotteiden puutteena.

Kansalaisten ei ole syytä olla huolissaan siitä, että kaupasta loppuisi ruoka ensi viikolla mahdollisesti alkavan varastojen lakkojen takia, sanoo Turun Kupittaan K-Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen.

Kauppaa uhkaa useiden lakkojen sarja. Kaupan alan työntekijöitä edustava Palvelualojen ammattiliitto (Pam) antoi 21. tammikuuta varoituksen vähittäiskauppoja ja varastoja koskevista lakoista, jotka alkaisivat ensi viikolla. Mahdolliset lakot alkaisivat maanantaina 6. helmikuuta 25 varastossa ja jatkuisivat yli 160 ruokakaupassa torstaina 9. helmikuuta lauantaihin 11. helmikuuta asti.

Tiistaina Pam antoi uuden lakkovaroituksen. Parin viikon päästä lakko laajenisi koskemaan yhä useampaa kauppaa, ja sen piirissä olisivat muun muassa kaikki Prismat, Lidlit ja K-Citymarketit.

Uhkaavan lakkosarjan taustalla on se, etteivät Pam ja Kaupan liitto ole päässeet sopimukseen työehtosopimus- ja palkkaneuvotteluissaan. Pam pyrkii saamaan kaupan alan työntekijöille noin 200 euron kuukausipalkan korotuksen.

Pam on arvioinut, että kauppojen hyllyillä voi tulla pulaa tuotteista ja että useat kaupat saattaisivat joutua sulkemaan ovensa.

Kupittaan K-Citymarketin Aaltonen uskoo, että varastolakkojen toteutuessa kauppojen hyllyillä voi olla alkuviikosta puutetta joistain tuoretuotteista. Saatavuuteen voi vaikuttaa myös se, jos ihmiset päätyvät hamstraamaan tuotteita lakkojen pelossa.

”Mehän emme tiedä, nähdäänkö viikonloppuna erityistä hamstraamista. Aika usein niin käy ja voi olla, että kauppa käy viikonloppuna normaalia enemmän, kun asiakkaat eivät tiedä, saako tuoretuotteita alkuviikosta. Teollisia elintarvikkeita taas kaupat ovat täynnä”, Aaltonen sanoo.

Aaltonen muistuttaa koronaviruspandemian alkuajoista, kun kansalaiset innostuivat haalimaan itselleen wc-paperia ja jauhelihaa. Samanlaista hamstraamista Aaltonen ei nyt suosittele.

”Ehkä kansalaisten kannattaa pitää nyt vaan pää kylmänä. Ei Suomesta ruoka lopu”, hän sanoo.

Aaltosen mukaan kaupassa on varauduttu mahdollisiin lakkoihin lisäämällä hieman tilatun tavaran määrää automaattiseen tilausjärjestelmään loppuviikon ajaksi. Juuri muilla tavoilla lakkoihin ei pystytä kaupassa valmistautumaan.

”On aika vaikeaa valmistautua etukäteen, kun vielä ei edes tiedetä sataprosenttisella varmuudella, että lakko alkaa.”

Ensi viikon torstaina kaupan alan lakko siirtyisi koskemaan kauppoja. Lakko koskisi yli 160 kaupan alan toimipaikkaa.

Joukossa on suurten kaupunkien K-Citymarketeja ja Prismoja. Lakko osuisi myös osaan pienempiä kauppoja, kuten S-marketeja. Mukana on myös muutamia varastoja.

Lakko ei tarkoittaisi suoraan sitä, että kaupat sulkevat ovensa, sillä kauppoja voidaan yrittää pitää auki esihenkilöiden ja tarvittaessa töihin tulevan työvoiman voimin.

Myös Kupittaan K-Citymarket kuuluu lakkouhan piiriin. Aaltonen ei kuitenkaan halua vielä arvioida, miten lakko vaikuttaisi kaupan toimintaan, sillä alan neuvottelut ovat vielä kesken. Kupittaan K-Citymarketin kohdalla tilannetta aletaan tarkastella maanantaina, Aaltonen kertoo.

"Meillä on vähän sellainen linja, että katsotaan päivä kerrallaan, miten asia etenee.”

Aaltonen kritisoi tapaa, jolla kauppoja koskevan lakon ensimmäinen aalto on järjestetty. Hänen mielestään suunniteltu lakko kohtelee yrityksiä eriarvoisesti.

”Meillä on esimerkiksi Turussa tilanne, jossa kadun toisella puolella oleva Prisma on Pamin toimenpiteiden ulkopuolella ja toisella puolella on K-Citymarket, joka on Pamin mukaan lakossa”, Aaltonen sanoo.

”Tällainen, että valitaan tietyt kaupat, jotka ovat auki ja tietyt kaupat, jotka ovat kiinni, häiritsee minua yrittäjänä enemmän kuin koko lakko.”