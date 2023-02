Main ContentPlaceholder

Rakenteilla olevassa jättiläisristeilijässä syttyi tulipalo Turun telakalla, yli 2 000 työntekijää evakuoitiin

Turun telakalla syttyi tänään tulipalo rakenteilla olevassa Icon of the Seas -risteilyaluksessa. Kyseessä on valmistuessaan maailman suurin risteilyalus.

Icon of the Seas kuvattuna marraskuussa.

Meyer Turun telakalla syttyi torstaiaamuna tulipalo rakenteilla olevassa laivassa, ja paikalle lähetettiin lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä. Tulipalo syttyi laivan yläkansilla olevalla työntekopisteellä, kertoo päivystävä päällikkö Juha Virto Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. ”Tarkkaa kannen numeroa on vaikeaa sanoa, koska kyseessä on rakenteilla oleva laiva”, Virto sanoo. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa. Pelastuslaitos tiedotti hieman yhdentoista jälkeen, että palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos on poistunut alueelta. Virto ei osaa sanoa, kuinka laajoja vahinkoja palosta aiheutui. Hänen mukaansa tulipalo itsessään ei ehtinyt levitä laajalle, mutta siitä levisi runsaasti savua ainakin kolmelle laivan kannelle. ”Savunmuodostus aiheutti myös evakuointitarpeen. Meidän tietojemme mukaan runsas 2 000 työntekijää evakuoitui laivalta telakan oman pelastussuunnitelman mukaisesti”, Virto sanoo. Meyer Turun viestintäpäällikkö Anna Hakala kertoi aiemmin, että tulipalo syttyi rakenteilla olevassa Icon of the Seas -jättialuksessa. Icon of the Seas on valmistuessaan maailman suurin risteilylaiva. Lue lisää: Turussa rakennetaan miljardin euron jättiläistä, jonka rinnalla Titanic on pikku purtilo – Näin jättivarustamo pumppaa rahaa kaupunkiin ”Palo on sammutettu ja tilannetta tutkitaan. Kaikki työntekijät saatiin laivasta ulos”, Hakala sanoi. Hänen mukaansa palon syttymissyytä ja tuhoja selvitellään, eikä niistä tässä vaiheessa voi vielä sanoa mitään. Hakala ei osaa suoraan sanoa, montako työntekijää laivassa oli palon syttymishetkellä.