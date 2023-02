Kuski oli saanut ajokortin vasta kaksi kuukautta aiemmin.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 19-vuotiaan miehen kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi oikeus määräsi miehen suorittamaan 50 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Kahden matkustajan kuolemaan johtanut kaahailu tapahtui viime vuoden kesäkuussa Aerotiellä lähellä Turun lentoasemaa. Mercedes-Benz-merkkiseen autoon nousi kyytiin yhteensä kuskin lisäksi viisi henkilöä. Kuski kiihdytti Aerotietä pitkin huomattavaa ylinopeutta. Kuski teki Lentoasemantien ja Aerotien risteyksessä u-käännöksen.

Paluumatkalla auton vastaan tuli raskas yhdistelmäajoneuvo. Henkilöauton kuski menetti autonsa hallinnan juuri ennen autojen kohtaamista. Henkilöauto törmäsi sivuluisussa rekan etuosaan. Kaksi auton matkustajaa sinkoutuivat törmäyksen johdosta ulos autosta.

16-vuotias poika ja 16-vuotias tyttö kuolivat välittömästi. Toinen kuolleista matkusti auton takakontissa makuuasennossa.

Henkilöauto törmäsi rekan etukulmaan.

Aerotie on tunnettu kaahailupaikka, jonne varsinkin nuoret kokoontuvat kiihdyttelemään.

Tuomion mukaan kuski ajoi tieosuudella huomattavaa ylinopeutta. Nopeus oli yli 109 km/h tiellä, jossa on 50 km/h nopeusrajoitus. Kuski myös käänteli rattia saaden auton heilumaan. Hän ei väistellyt kuoppia vaan mutkitteli huvin vuoksi.

Oikeuden mukaan ylinopeus ja ajotapa vaikuttivat syntyneeseen onnettomuuteen. Kuski, joka oli tapahtumahetkellä 18-vuotias, oli saanut ajokortin vasta kaksi kuukautta aiemmin.

”Näissä olosuhteissa vastaajan on täytynyt ymmärtää, että hänen ajaessaan kuvatulla nopeudella on ollut käsillä tilanne, joka on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle”, tuomiossa kirjoitetaan.

Henkilöauton nopeus oli törmäyshetkellä vähintään 95 km/h.

Kuski kiisti syytteet. Hän myönsi perusmuotoisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen, sillä hänen mukaansa auton nopeus oli enimmillään 70-75 km/h. Puolustuksen mukaan kuski ei myöskään syyllistynyt kuolemantuottamuksiin, sillä törmäyksen seurauksena kuolleet matkustajat eivät käyttäneet turvavöitä.

Käräjäoikeuden mukaan turvavyön käyttämättömyys ei vähentänyt kuskilta vaadittavaa huolellisuutta. Se, että yksi matkustajista matkusti takaluukussa, ei myöskään vähentänyt kuskilta vaadittavaa huolellisuutta. Onnettomuus aiheutui kuskin huomattavan ylinopeuden ja mutkittelevan ajotavan seurauksena, joten oikeuden mukaan kuski syyllistyi kahteen törkeään kuolemantuottamukseen.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

