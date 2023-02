Kaupungin mukaan kaupunginosaseuran valitus on aiheeton. Sen mukaan Aurajokeen kaavaillun kulttuurijokilautan palvelut tarjoaisivat noin 40 työpaikkaa, ja vuotuiseksi kävijämääräksi arvioidaan 300 000–400 000 ihmistä.

Pilaa kulttuurimaisemaa, voi aiheuttaa meluongelmia, voi johtaa vaaratilanteisiin.

Näin voi tiivistää sen, mitä kaupunginosaseura ajattelee Turun Aurajokeen kaavaillusta kulttuurijokilautasta.

HS kertoi kulttuurijokilautasta viime vuoden lopulla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa asemakaavanmuutoksen, joka mahdollistaa kulttuurijokilautan rakentamisen Aurajoelle. Kelluvalla lautalla olisi uima-altaita ja kulttuuri- ja ravintolapalveluita.

Martinrantaseura vastustaa suunnitelmia niin kiivaasti, että valitti kulttuurijokilautasta Turun hallinto-oikeuteen.

”Arvostamme kulttuurimaisemaa ja vapaana virtaavaa Aurajokea. Emme ole alun perinkään halunneet, että Aurajoesta tulisi viihdekeskus”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Kumlander.

Kaupunki on sitä mieltä, että yhdistyksen valitus on aiheeton ja se tulisi hylätä. Hallinto-oikeus antaa päätöksen asiasta myöhemmin.

Tieto kulttuurijokilautasta tuli yhdistyksen mukaan sille aikanaan kuin ”salama kirkkaalta taivaalta”.

”Lehdessä oli iso juttu, että tällainen on päätetty tähän rakentaa. Meillä ei ollut mitään tietoa, että tämmöistä edes suunnitellaan. Se tuntui meistä ihan hurjalta alusta asti”, Kumlander sanoo.

Kumlanderin mielestä Aurajoki on tärkeä osa kansallismaisemaa, ja kulttuurijokilautta pilaisi kokonaisuuden.

”Kun siitä tulee niin valtaisa, se pilaa koko maiseman. Wäinö Aaltosen museo kerta kaikkiaan hukkuu sinne taakse, jos katsoo vastarannalta”, hän sanoo.

Suunnitelmien mukaan jokilautta voisi olla 120 metriä pitkä ja 20 metriä leveä.

Kumlander ei ole kokenut ravintolalaivojen aiheuttavan häiritsevää meteliä. Hän arvelee, että kulttuurijokilautalle tulisi paljon väkeä, mikä voi aiheuttaa häiriökäyttäytymistä ja mekkalaa.

”Meidän väki on tietysti iäkkäämpää porukkaa. Nuoremmat kokevat, että on kiva kun on vauhtia ja ääntä ja musiikkia, mutta ei sitä tarvitsisi olla kaikkialla. Mielestäni täällä olisi mahdollisuuksia ihan riittävästi”, Kumlander sanoo.

Yhdistyksen mukaan kulttuurijokilautta voisi aiheuttaa myös ongelmia joen vesiliikenteeseen. Lisäksi yhdistys on huolissaan, että lautta mahdollistaa vaaratilanteita, jos humalaiset heiluvat lähellä vettä.

Kumlander katsoo, että kulttuurijokilautta on suorastaan tarpeeton, koska Turussa on niin paljon muita paikkoja, joissa voi järjestää kulttuuritapahtumia. Hän viittaa tällä esimerkiksi Turun kaupunginteatteriin sekä sen viereen suunniteltuun uuteen musiikkitaloon.

Kumlanderin mielestä väliaikaiset ulkoilmatapahtuvat ovat asia erikseen.

”Jos tuohon tulee jatkuva metelikeskus, yhdistyksemme väki kokee, että se on kielteinen asia”, hän toteaa.

Yhdistyksen valituksessa todetaan, että elinympäristön laadun heikkeneminen koskettaisi suurta määrää turkulaisia, kun taas lautasta hyötyjien määrä olisi varsin vähäinen.

Kaupungin papereissa kuva on varsin erilainen. Kaupungin mukaan kulttuurijokilautan palvelut tarjoaisivat noin 40 työpaikkaa, ja tämän lisäksi tapahtumien aikaan tarvittaisiin lisähenkilökuntaa. Lautan vuotuiseksi kävijämääräksi kaupunki arvioi 300 000–400 000 ihmistä.

Kumlander ei itse asu paikan välittömässä läheisyydessä.

”En ajattele sitä sillä tavalla henkilökohtaisesti. Minua aidosti järkyttää, jos siihen sellainen tulee. Ymmärrän, että nuoret mieltävät asian toisella tavalla, eivätkä arvosta sellaisia asioita välttämättä kuin minä tai yhdistyksemme.”

Hän sanoo, että vastustaisi lauttaa vaikka asuisi aivan toisella puolella Turkua.

”Olen aidosti sitä mieltä, että ei tuohon paikkaan, vaikka se ei olisi meidän alueellamme. Ei se ole pelkästään sitä. Olisin tätä mieltä, vaikka asuisin esimerkiksi Varissuolla. Minusta Aurajoki on niin keskeinen osa Turkua.”