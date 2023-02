Kaarinalaisen Kotimäen koulun opettajia on parhaillaan Turkissa. Maanantaina sattuneiden maanjäristysten aikaan opettajat olivat Mersinissä, muutamien satojen kilometrien päässä järistysalueelta.

”Pelotti kyllä.”

Näin kuvailee kaarinalaisen Kotimäen koulun biologian ja maantiedon opettaja Ulla Haapanen, joka oli Turkissa tuhoisien maanjäristysten aikaan.

Turkissa ja Syyriassa tapahtui kaksi valtavaa tuhoa aiheuttanutta maanjäristystä maanantaina. Ensimmäisen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,8 ja toisen 7,6. Uhreja on tuoreiden tietojen mukaan ainakin yli 16 000.

Kaarinalaiskouluun opettajat olivat ensimmäisen järistyksen sattuessa rantakaupunki Mersinissä, joka sijaitsee muutamien satojen kilometrien päässä järistysalueelta.

Kyseessä on Erasmus-projektiin liittyvä matka.

”Meitä on seitsemän suomalaista ja viisi puolalaista opettajaa. Tarkoitus oli vierailla turkkilaisessa koulussa”, Haapanen kertoo.

Kotimäen koulun opettajat olivat keskiviikkona käymässä Kappadokiassa, kuten oli alun perin tarkoituskin. Kouluvierailulle he eivät ehtineet ollenkaan ennen maanjäristystä.

Heidän lentonsa lähtee perjantaina Adanasta, joka on lähempänä järistysaluetta kuin Mersin. Tarkoituksena on edelleen lähteä samalla lennolla kotiin. Haapanen kertoo, että puolalaiset opettajat tulivat siihen tulokseen, että he haluavat lähteä suunniteltua aiemmin kotimaahansa.

”Meille on sanottu, että hotellimme on turvallinen”, Haapanen sanoo.

Rakennus on matala, sillä talossa on vain kaksi ja puoli kerrosta, ja se on kuulemma myös kestävä.

Ensimmäisen järistyksen aikaan opettajat olivat hotellissa nukkumassa.

Haapanen tiesi, miten maanjäristyksen aikana kuuluu toimia.

”Heräsimme ja menimme ovenkarmin alle niin kauaksi aikaa, että tärinä loppui. Talo huojui”, hän kertoo.

Ovenkarmi oli hänen mukaansa ainoa vaihtoehto, sillä huoneessa ei ollut sellaista sänkyä tai pöytää, jonka alle olisi päässyt suojautumaan.

Haapanen kuvailee tilanteen olleen pelottava.

”Ensiksi ei oikein tajunnut mitä tapahtui, mutta kyllä se sitten alkoi pelottaa, se kesti aika kauan.”

Järistyksen jälkeen opettajat lähtivät ulos ja olivat siellä koko päivän.

”Kävelimme kaupungilla ja rannassa, koetimme etsiä sellaisia paikkoja, että emme ole korkeiden talojen vieressä”, Haapanen kertoo.

Mersinissä oli jälkijäristyksiä vielä tiistaina, mutta opettajat uskalsivat jo silloin olla sisätiloissa.

Haapasen mukaa Kappadokia, jossa opettajat olivat keskiviikkona, saattaa olla turvallisimpia alueita Turkissa tällä hetkellä.

”Nyt täällä Kappadokiassa on ihan rauhalliset fiilikset. Hirveän surullista näiden ihmisten puolesta. Olimme eilen illalla meidän opettajaisäntiemme kanssa syömässä. Heilläkin on tuttuja, jotka ovat olleet siellä alueella. Kuulin sellaisen jutun, että sieltä on löytynyt pieniä vauvoja, joiden vanhempia ei ole löytynyt. Vauvoja oli tuotu Mersiniin sairaalaan”, hän kertoi HS:lle keskiviikkona.

Opettajat eivät ole nähneet maanjäristyksen aiheuttamia tuhoja omin silmin paikan päällä.

”Kuulimme, että Mersinissä olisi joku talo romahtanut, mutta emme tiedä siitä tarkemmin. Ihmisiä oli kerääntyneenä avoimille paikoille, ja olemme nähneet pakolaisia, jotka kulkevat vilttien kanssa. Hotelliimmekin tuli ensimmäiseksi yöksi ihmisiä [suojaan].”

