Citymarket Skanssi sulki ovensa kokonaan. Kupittaan Citymarket joutui rikkomaan lupauksensa siitä, että kauppaa ei suljeta enää ikinä.

Skanssin Citymarket Turussa on Suomen ainoa K-kauppa, joka sulki ovensa kokonaan lakon takia.

Kaupan alan torstaina alkanut lakko laittoi markettien ovia säppiin ympäri Suomen. S-ryhmä sulki 16 kauppaa, mutta Keskon kaupoista vain Turun Skanssin Citymarket on kokonaan kiinni.

Lue lisää: 16 S-ryhmän myymälää ja yksi Citymarket jättivät ovensa avaamatta, lukuisat kaupat vaikeuksissa

Skanssin Citymarketin kauppias Harri Mäki-Tanila ei halunnut kommentoida tilannetta HS:lle.

Palvelualojen ammattiliitto Pamin Lounais-Suomen aluepäällikkö Hanna Erkamaa iloitsee Skanssin päätöksestä pitää ovet suljettuina torstaina ja perjantaina.

”Skanssista saatiin keskiviikkona kuulla, että työnantaja on päätynyt oikeaan ratkaisuun eli laittaa suosiolla kaupan kiinni. Siellä on silti koko ajan lakkovahdit tiedottamassa asiakkaille tilanteesta ja hakemassa yleistä hyväksyntää lakolle”, Erkamaa kuvailee.

Muut lakossa mukana olevat Varsinais-Suomen kaupat, Citymarketit Kupittaa, Länsikeskus ja Salo sekä Prismat Halikko, Itäharju ja Mylly, pysyvät auki supistetuin aukioloajoin. Miten tämä on mahdollista?

Erkamaan mukaan vastaus on: Esimiesten ja vuokratyövoiman turvin

”Työnantajat ovat ottaneet työntekijöitä vuokratyöfirman kautta ja me katsomme, että se on täysin vääränlaista toimintaa. Pitäisi kunnioittaa laillista lakkoa, hyväksyä se ja pistää kauppa kiinni.”

Erkamaa ihmettelee myös esimiesten toimintaa.

”Esimiehet ovat saamassa samat palkankorotukset. Tilanne on aika absurdi. Moni esimies ei ymmärrä, että sahaavat omaa oksaansa.”

Vuokratyöntekijöille hänellä on selkeä viesti:

”He tekevät lakonalaista työtä ja toimivat väärin. Ymmärrän, että siellä on paljon opiskelijoita, jotka eivät ole jäämässä kaupan alalle töihin, mutta solidaarisuudesta kaupan alan työntekijöitä kohtaan pitäisi ymmärtää olla osallistumatta lakonalaiseen työhön”, Erkamaa painottaa.

Varsinais-Suomesta lakon piiriin on valittu kaupat, jotka ovat henkilökunnan määrältä ja liikevaihdoltaan alueen suurimmat.

Erkamaa huomauttaa, että vaikka muut Varsinais-Suomen kaupat eivät sulkeneet oviaan, joutuvat tavallisesti ympärivuorokautisesti auki olevat kaupat supistamaan aukioloaikojaan.

”Kun Kupittaan Citymarket ilmoitti siirtyvänsä 24/7-aukioloaikoihin, ilmoitettiin, että he eivät enää koskaan sulje oviaan. Nyt he sulkevat.”

Suomen suurin Citymarket siirtyi ympärivuorokautiseen aukioloaikaan vuonna 2019 ja uhosi mainoksissaan, että kauppaa ei suljeta ikinä.

Kupittaan Citymarket sulkee ovensa torstaina ja perjantaina iltakahdeksalta. Myös muut lakossa olevat 24/7-kaupat eli Länsikeskuksen Citymarket ja Halikon Prisma sulkevat ovensa illalla.

Myyjä, luottamusmies Teemu Päiväläinen toimi lakkovahtina suljetun Citymarketin edustalla torstaina.

Asiakkailta riittää ymmärrystä tilanteelle, Erkamaa väittää.

”Ihmiset ovat sanoneet, että olemme oikealla asialla. He ovat tietoisia, että palvelualalla työskentelevät ovat olleet jo pitkään palkkakuopassa.”

Erkamaan mukaan kaupan alan palkka ei riitä elämiseen.

”Moni on joutunut tinkimään lasten harrastuksista, lääkkeiden ostamisesta ja ruokakustannuksista.”

”Huolestuttavinta on, että ihmisille tulee pakottava tarve tehdä koko ajan ilta- ja viikonlopputyötä. Etenkin perheellisille se on ihan kestämätön tilanne. Se tarkoittaa, että he ovat juuri silloin poissa kotoa, kun lapset ovat siellä”, Erkamaa jatkaa.

Oikaisu 9.2. klo 16.53: Korjattu nimivirhe. Jutussa oli virheellisesti kirjoitettu Hanna Erkamaan nimi muotoon Hanna Erkanmaa.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.