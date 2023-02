Turun kauppatieteelliset purjehtijat ry:n tiimi on aina osallistunut mäkikilpailuun veneellä.

Suomen suurin talvifestivaali Pikkulaskiainen järjestettiin jälleen Turussa. HS seurasi Turun kauppatieteellisten purjehtijoiden valmistautumista mäkikilpailuun.

Talon pihalla on iso sininen vene.

Kyseinen alus ei ole merikelpoinen. Sillä on tarkoitus laskea mäkeä Turun kauppatorilla.

Veneen luona odottavat Turun kauppatieteellisiin purjehtijoihin kuuluvat Katie Astin, Matias Fahllund ja Ville Väänänen.

Vene on peräkärryn päällä, ja porukka aikoo siirtää sen keskustaan Väänäsen autolla. Siellä järjestetään Pikkulaskiaisen mäenlaskukisa.

Pikkulaskiainen on Suomen suurin talvifestivaali, jonne tulee opiskelijoita ympäri Suomen. Tapahtumaan kuuluu mäkikilpailu, juhlimista ja musiikkia. Tänä vuonna tapahtumaan odotettiin noin 13 000 kävijää.

Mäkikilpailussa joukkueet kisaavat siitä, kenen lasku on näyttävin, luovin ja hauskin. Yleisö voi äänestää suosikkiaan Pikkulaskiaisen omassa sovelluksessa.

Pikkulaskiaisen mäkitapahtumaa vietettiin Kauppatorilla torstaina. Kuvan oikeassa yläreunassa näkyy laskumäki.

Purjehduskerho on aina osallistunut kisaan venemäisellä laskuvälineellä.

Tämän vuoden paatti on kierrätetty. Pohjana toimii viimevuotinen laskuväline, kelkan päälle rakennettu vene. Se on ollut säilytyksessä yhdistyksen puheenjohtajan Valtteri Vuoren pihalla. Naapurit ovat kuulemma tiedustelleet, mistä on kyse.

Tänäkin vuonna rakentamiseen meni monta iltaa.

”Sanoisin, että viikon illat, mutta suunnilleen parin viikon ajalle jaettuna”, Vuori kertoi ennen tapahtumapäivää.

Vuoren mukaan laskuväline on nyt parempi kuin koskaan ennen. Siitä rakennettiin aiempaa suurempi, ja siihen tehtiin venemäisempi muoto.

”Keulasta tuli smoothimpi”, Matias Fahllund sanoo.

Lisäksi ohjausperäsintä vahvistettiin ja mastosta tehtiin korkeampi. Alukseen paloi rahaa tällä kertaa noin sata euroa.

Matias Fahllund, Katie Astin ja Ville Väänänen ihailevat venettään.

Katie Astin tekee viime hetken tarkastusta ennen kuljetusta.

Vene kuljetetaan mäkikilpailun varikkoalueelle hyvissä ajoin ennen kisaa. Paikalla näkyy muun muassa paratiisisaari ja Frozen-elokuvasta tuttu Olaf-lumiukko.

Yllättäen purjehduskerhon porukka huomaa, että veneen alta on irronnut suksi. Ja kohta irtoaa toinenkin.

”Kun pistimme yhtä paikalleen, toinen lähti”, Katie Astin sanoo.

Sukset saadaan kiinnitettyä takaisin, eikä enempää osia irtoa. Masto laitetaan paikalleen neljän purjehduskerholaisen voimin.

Ennen kisaa tehtiin vielä viimeisiä korjauksia.

Kivi Siik kiinnittää irronneen suksen.

Purjeessa komeilee yhdistyksen logo.

Sää on sumuinen ja harmaa, taivaalta tihuttaa vettä. Turun kadut ovat täysin sulia, ja siksi mäkeen on tuotu 150 kuutiota lunta.

Purjehduskerhon jäsenet sanovat, että heidän pahin kilpailijansa on ihan vieressä nököttävä, vaikuttavan näköinen Tähtien sota -elokuvista tuttu X-Wing-alus.

Se on Aalto-yliopiston Koneinsinöörikillan joukkueen laskuväline.

”Totta kai otamme haasteen vastaan. Lähdemme luottavaisin mielin kisaan”, vaaleanpunaisiin haalareihin sonnustautunut Aksel Ilveskero sanoo.

Aksel Ilveskero tarkastaa X-Wingin siipirakenteita.

Aalto-yliopiston Koneinsinöörikillan Darth Vader, X-Wing-lentäjä ja Yoda seisoivat itsevarmoina aluksensa vierellä ennen laskua.

Purjehduskerhon joukkue on osallistunut mäkikilpailuun jo monta kertaa. Mäkilaskutiimin jäsenet ovat vaihdelleet.

Kyytiin pyritään ottamaan ensisijaisesti sellaisia, jotka eivät ole aiemmin päässeet laskemaan. Viime vuonna purjehduskerhon tiimi tuli kisassa toiseksi.

Pikkulaskiainen on järjestetty ensimmäisen kerran yli 30 vuotta sitten. Tapahtuman järjestämisestä vastaavat Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n jäsenet.

Yleisö seurasi kisaa haltioituneena.

Kisayleisössä tuoksuu lonkero. Pian on purjehduskerhon vuoro laskea mäkeä. Tiimi on varannut mukaan sinistä värisavua. Aiemmin purjehduskerholla on ollut laskun aikana kuohuvaa.

Kuohuviinin roiskiminen on tosin ongelmallista, sillä kyseessä on anniskelualue.

”Viime vuonna siitä tuli vähän sanomista, että toimme sinne ikään kuin omia juomia”, Vuori kertoo.

Vene lähtee toiveikkaasti liikkeelle, mutta matka tyssää heti alkuunsa. Paatti saadaan kuitenkin työnnettyä taas vauhtiin.

Mäen alkuosa koitui kohtaloksi muillekin laskijoille, ja laskuvälineitä jouduttiin työntämään maaliin.

Alkuvaikeuksien jälkeen purjehduskerho kokee vauhdin hurmaa.

Yleisö eläytyi laskusuoritukseen.

Lasku päättyy siihen, että veneen toinen kylki rikkoutuu täysin.

”Pieni pohjakosketus. Lähtö oli hurja, sää hyvä. Osuimme kariin. Kunniakas kapteeni poistui viimeisenä laivasta”, Matias Fahllund tiivistää tapahtumat laskun jälkeen.

Kapteenin lakki oli laskun aikana puheenjohtaja Vuoren päässä.

Maalissa paljastui vaurioiden todellinen laajuus.

Vene oli laskun jälkeen surullinen näky.

Koneinsinöörikillan vuoro on vasta purjehduskerhon jälkeen. Laskuvälineessä on avautuvat siivet, ja lasku huipentuu siihen, että keulasta nousee esiin hahmo Yoda-naamari yllään.

Koneinsinöörikillan lasku on maalissa, ja yleisön yllätykseksi aluksen sisältä paljastuu vielä Yoda.

Mäkikilpailua on seuraamassa myös tuomaristo, johon kuuluu työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä, entinen Pikkulaskiaisen päätuottaja sekä ”jäätävä pikkulaskiaiskonkari”.

Suoritus saa kaikilta kolmelta tuomarilta täydet kymmenen pistettä. Myös yleisöstä kuuluu ihastelevia kommentteja.

”Ihan vitun hieno”, eräs haalariasuinen katsoja huikkaa, kun alusta kannetaan ohi laskun jälkeen.

Mäkikisan voitti lopultaJoensuun pussirotat eli Opossumi ry.

Fahllund sanoo, että purjehduskerhon vene menee tämän jälkeen roskalavalle.

Peräsin tosin otettiin vielä talteen.

X-Wing ei päätynyt roskalavalle laskun päätteeksi.