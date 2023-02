Anne Hämäläinen unohti arvokkaan kirjekuoren turkulaiseen kauppaan. Lopulta kirje löysi perille tuntemattoman auttajan avulla.

”Ei hitto, se kirje.”

Turkulainen Anne Hämäläinen saapui sunnuntaina kotiin ja yhtäkkiä muisti arvokkaan kirjeensä. Missä se on?

Hieman aiemmin Hämäläinen, 55, oli asioinut Turun Itäharjun Prismassa mukanaan kirjekuori, jonka sisällä oli 150 euron arvosta tyttären Smartumin etuseteleitä. Hänen oli tarkoitus lähettää kirje seteleitään kaipaavalle tyttärelleen Hämeenlinnaan. Hämäläinen ei halunnut lähettää arvokasta kirjettä tavallisessa postissa.

Hän kysyi neuvonnasta, onko kaupalla muita postipalveluita kuin postimerkkien myyntiä. Ei ollut. Hämäläinen oli kirjoittanut tyttärensä osoitteen ja omat tietonsa kirjeeseen valmiiksi siltä varalta, että saisi lähetettyä kirjeen turvallisesti.

Hämäläinen jatkoi ostoksia. Kirje makasi ostoskärryssä.

Kun hän kotona huomasi kirjeen kadonneen, oli jo liian myöhäistä. Hämäläinen soitti takaisin kauppaan ja kysyi, onko ostoskärryihin unohtunutta kirjettä näkynyt. Ei ollut. Hämäläinen rynni vielä itse takaisin kauppaan todetakseen, ettei kirjettä enää löydy.

”Kerroin katoamisesta ihmisille ja kaikki sanoivat, että voi kuule, se kirje on mennyttä. Et tule enää näkemään tai kuulemaan siitä mitään. Halusin kuitenkin uskoa, että ihmiset ovat rehellisiä. Ehkä joku on katsonut kirjeestä minun osoitteeni ja käy pudottamassa sen luokseni”, Hämäläinen kuvailee.

Kirjettä ei kuitenkaan näkynyt postilaatikossakaan.

Keskiviikkona tapahtui kuitenkin jotain uskomatonta. Hämäläisen tytär lähetti äidilleen monta viestiä.

”Arvasin heti, että se kirje on Hämeenlinnassa. Minulle tuli sellainen tunne.”

Hämäläinen oli oikeassa. Tuntematon henkilö oli löytänyt kirjeen kaupasta, ostanut siihen postimerkin ja lähettänyt sen perille Hämeenlinnaan.

”Löysin tämän kuoren Prisman ostoskärrystä. Ostin merkin ja pistän nyt postilaatikkoon. Toivottavasti tulee perille!” kirjekuoren taakse oli kirjoitettu.

Allekirjoittajana oli Liina. Tai Liisa, käsialasta oli hankala saada selvää.

”Heti tuli olo, että minun on pakko saada tämä henkilö käsiini, kokeillaan sosiaalisen median tehoa.”

Hämäläinen jakoi tarinan kirjeestä turkulaiseen Facebook-ryhmään ja liitti päivityksen oheen kuvan kirjeen takaa löytyneestä tekstistä.

”Halusin kiittää häntä henkilökohtaisesti. Pidän tätä tekoa niin suuressa arvossa.”

Seuraavana päivänä torstaina päivityksen kommenttikenttään kilahti viesti:

”Hän on kollegani. Varmistin vielä asian töissä.”

Työkaveri oli tunnistanut tämän arjen sankarin, joka ilmestyi myös itse kommentoimaan tapausta kommenttikenttään. Suomalaiseen tapaan hän vähätteli tekoaan ja pahoitteli sitä, että Hämäläinen oli joutunut hermoilemaan kadonneen kirjeen vuoksi.

Hämäläinen lähetti sankarille vielä yksityisviestin kiitoksena.

”Ei meidän taloutemme olisi kaatunut Smartum-setelien häviämiseen. Kyllä äiti olisi auttanut tytärtä. Totta kai aina harmittaa, jos rahanarvoista tavaraa häviää omaa tyhmyyttään. Minähän sen mokasin. Mutta se, että joku on toiminut näin mahtavalla tavalla. Saa kokea sen tunteen ja sanoa sen ääneen”, Hämäläinen hehkuttaa.

