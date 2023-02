Nuorisoporukka pahoinpiteli miehen lyömällä tätä muun muassa tämän osalla pesäpallomailalla.

Salon Ollikkalassa lokakuun lopussa tapahtuneen nuorisoporukan tekemän pahoinpitelyn esitutkinta on valmistunut. Seitsemää alaikäistä ja yhtä täysi-ikäistä epäillään törkeästä pahoinpitelystä.

Lue lisää: Nuorisojengi pahoinpiteli aikuisen miehen sairaalakuntoon

Tapauksen tutkinnanjohtaja, komisario Jutta Store kertoo, että alaikäiset tekijät ovat 15–17-vuotiaita. Joukossa on sekä tyttöjä että poikia, kaikki paikallisia.

Nuoret pahoinpitelivät keski-ikäisen miehen, kun tämä meni häätämään heitä taloyhtiön pysäköintialueelta. Miehen mukaan paikalla olisi aiemmin puhkottu renkaita.

Siitä ei tosin poliisillakaan ole tietoa, kuka todellisuudessa oli renkaiden puhkomisen taustalla.

Mies kävi häätämässä nuoria paikalta kahteen kertaan, joista jälkimmäisen yhteydessä nuoret pahoinpitelivät hänet. Miehellä oli molemmilla kerroilla mukanaan pesäpallomaila.

Nuoret löivät miestä omalla pesäpallomailallaan sekä potkivat ja löivät nyrkein. Lisäksi epäillyillä tekijöillä oli mukanaan myös vesuri, vasara sekä lelupistooli, mutta näitä käytettiin ”lähinnä uhittelumielessä”. Storen mukaan on on mahdollista, että nuoret ovat hakeneet tekovälineitä sillä välin, kun mies oli poissa paikalta.

”Pahoinpitelyyn ei löytynyt varsinaisesti syytä. Tilanne on ilmeisesti vähän eskaloitunut. Osittain varmaan on koettu uhkaavaksi, kun toinen on tullut ulos pesäpallomailan kanssa”, Store kuvailee.

Pahoinpitely tapahtui yhdeltä yöltä, joten uhkailuna käytetty lelupistooli on voinut näyttää oikealta, Store huomauttaa.

Storen mukaan kyse ei ole järjestäytyneestä nuorisojengistä.

Teko videoitiin ja Storen käsityksen mukaan video on tapahtuma-aikana ”pyörinyt jossain, mutta ei mitenkään suuresti”. Tarkempaa tietoa videon julkaisusta ei ole.

Nuoret juoksivat pois paikalta pahoinpitelyn jälkeen. Mies sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Tapaus siirtyy syyteharkintaan tämän viikon aikana.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.