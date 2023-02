”Pikkasen parannetaan juoksua, mutta ei näännytetä”, pääluottamusmies kuvailee rehtori Jukka Kolan sanomaa henkilökunnalle.

Turun yliopiston hallituksen tiistaina julkistama leikkauslista sai henkilökunnan huokaisemaan helpotuksesta. Vaikka yliopiston johto päätti lakkauttaa kehittämis- ja koulutuspalveluita tuottavan Brahea-keskuksen ja vierastalo Villa Hortuksen, pahimmilta leikkauksilta vältyttiin.

Oppiaineisiin tulee pieniä muutoksia, ja Rauman kampuksen tulevaisuus riippuu Rauman kaupungin tuesta.

Lue lisää: Turun yliopisto päätti leikkauksista: Opettajan­koulutus jatkumassa Raumalla, Brahea-keskus lakkautetaan

Yliopiston rehtori Jukka Kola piti henkilökunnalle oman tilaisuuden leikkauksista viime keskiviikkona. Pääluottamusmies Antti Pajala kuvailee tilaisuuden tunnelmaa neutraaliksi.

”Brahea-keskuksen väki oli tietysti kysymässä kohtalostaan. Työntekijäpuolelta katsottuna tätä [lopputulosta] voidaan kuitenkin pitää mukavana torjuntavoittona. Alunperin muutosneuvottelut koskivat 250 ihmistä. Brahea-keskuksen osalta puhutaan noin 45 ihmisestä”, Pajala muistuttaa.

yliopisto pyrkii kattamaan rahoitusvajetta vähintään seitsemän miljoonan euron tulonlisäyksillä vuoteen 2028 mennessä. Lisätuloja pyritään saamaan muun muassa ”parantamalla menestymistä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoitusmallissa sekä kansainvälisessä kilpaillussa tutkimusrahoituksessa”, yliopiston tiedotteessa mainitaan.

Pajalan mukaan Kola perusteli tätä sillä, että Turun yliopisto voisi saada kansainvälistä rahoitusta, mutta sen hakeminen vaatisi aktiivisempaa työtä.

”Hakemukset pitäisi tehdä paremmin”, Pajala tulkitsi rehtorin sanomaa.

Kola oli painottanut henkilökunnalle, että laatua voidaan nostaa pienillä teoilla.

”Pikkasen parannetaan juoksua, mutta ei näännytetä”, Pajala kuvailee.

Yliopisto päätti käynnistää myös tilaohjelman, jolla pyritään vähentämään kokonaisneliöitä 10 prosentilla. Säästöjä ohjelmalla haetaan noin neljä miljoonaa euroa viimeistään vuodesta 2028 alkaen.

Pajalan mukaan yliopistolla on tiloja, jotka voitaisiin antaa pois, mutta he ovat ”pitkäaikaisten vuokrasopimusten vankeja”. Yliopisto vuokraa tiloja Suomen yliopistokiinteistöiltä, joka on valtion ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisten yliopistojen omistama yhtiö.

Henkilökunta ei ole huolissaan omien työtilojensa puolesta.

”Työnteko näyttää muuttuvan paljon. Huomattava osa tekee tutkimustyötä rauhassa kotona, ihan vapaaehtoisesti. Tämä helpottaa painetta työtilojen tarpeille.”

Rauman henkilökunnalla riittää luottoa siihen, että kaupunki lähtee tukemaan kampusta. Sopimuksessa Rauman kaupunki tukisi Rauman kampuksen toimintaa ja kehittämistä vuosittain 1,25 miljoonalla eurolla. Lopullisen päätöksen kaupungin osallisuudesta tekee kaupunginvaltuusto.

”Raumalla osataan laskea yhteen yksi plus yksi. Jos he eivät lähde tukemaan, yliopisto kerää kamansa. Raumalla on melkein tuhat opiskelijaa. Se näivettäisi kaupungin. Olen täysin luottavainen, että sopimus syntyy”, Pajala sanoo.

Seilin saaren tutkimusaseman kohtalon kanssa otetaan aikalisä. Pajalan mukaan työnantaja haluaa säilyttää Seilin tieteelliset toiminnot.

”Seilin ongelma on, että se on saari, jonne on hankala kulkea. Ymmärsin, että yliopisto etsii kätevämpää paikkaa, jonne Seilin toiminnot voitaisiin siirtää.”

Lue lisää: Vanhassa mieli­sairaalassa on tehty uraauurtavaa tutkimusta – ”Vaarassa loppua kokonaan”

Pajala ei lähde spekuloimaan sen kanssa, milloin neuvottelupöydän ääreen tarvitsee istahtaa uudelleen.

”Hallitus on päättänyt, että tällä mennään eteenpäin. Kai siellä on kova luotto siihen, että ei tarvitsisi heti uusia neuvotteluita.”

”Tällä hetkellä kaikki huokaisevat syvään helpotuksesta.”

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.