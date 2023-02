Pitseriaketju Denniksen perustajaperhe osti tuotemerkin takaisin itselleen. Ensimmäinen ravintola aukeaa alkuperäiseen toimitilaan Turun Linnankadulle.

Pitseria Dennis palaa toukokuussa Turkuun alkuperäiselle paikalleen Linnankadulle, kertoo yhtiö nettisivuillaan.

Pitsaketjun omistaa nykyään Dennis yhtiöt, jossa on mukana useita perustajaperheen jäseniä. Rafkinit ostivat Denniksen tuotemerkin ja brändioikeudet konkurssipesältä loppuvuonna.

Pitserian perusti vuonna 1975 Dennis Rafkin. Hän myi ketjuksi kasvaneet Denniksen enemmistön vuonna 2008 sijoitusyhtiölle. Vuonna 2014 hänen poikansa Kim Rafkin luopui osuudestaan kokonaan.

Ravintolaketju meni konkurssiin viime vuoden marraskuussa, jolloin Dennis Rafkin ei säästellyt sanojaan.

”Koko brändi on pilattu. Se alkoi heti kun me myimme sen. Me teimme kaiken itse. Sitten kun tulivat nämä uudet omistajat, alettiin käyttää alihankkijoita”, hän totesi Helsingin Sanomille.

Pitseria palaa nyt samaan paikkaan, jossa se alun perinkin toimi, osoitteeseen Linnankatu 17, Ravintola Hookin tilalle.

Ravintoloitsijana nykyään toimiva Kim Rafkin lupaili jo aiemmin Helsingin Sanomille, että ”jos ravintolat palaavat, ne eivät ole mitään trendiravintoloita, vaan sitä, mitä ne olivat aikoinaan”. Siitäkin huolimatta, että pitsakulttuuri on vuosien varrella kokenut merkittäviä muutoksia.

Yhtiön tiedotteen perusteella suunnitelmat eivät ole sittemmin muuttuneet.

Yhtiö hakee parhaillaan henkilökuntaa ja lupaa, että ravintolasta tulee ”klassinen perheravintola”, samanlainen kuin alkuperäinen Dennis.

