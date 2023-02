Lounais-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että väärille vastaanottajille mennyt viesti on lähtenyt 20:een käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Lounais-Suomen poliisilaitoksella työskentelevä henkilö lähetti perjantai-iltapäivällä sähköpostiviestin, jota ei olisi pitänyt lähettää.

Sen jälkeen perjantaina samalta poliisilaitokselta lähetettiin toinen sähköpostiviesti, jonka otsikossa luki ”Salon poliisi: Tiedotus virheellisesti lähetetystä viestistä”.

Tässä sähköpostiviestissä kerrotaan, että edellinen viesti on virheellisesti lähetetty väärille vastaanottajille.

”Pyydän poistamaan viestin välittömästi, tietojen käyttämistä, hyödyntämistä tai edelleen lähettämistä voidaan mahdollisesti käsitellä rikoksena. Kyse on inhimillisestä virheestä, ja asiassa on aloitettu tarpeelliset menettelyt virheen korjaamiseksi”, virheestä ilmoittavassa viestissä lukee.

Tämä viesti on lähetetty yli sataan sähköpostiosoitteeseen. Joukossa vaikuttaa olevan myös useampia medioita ja niiden edustajia.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Anna Saarenoja kertoo, että virheellisesti lähetetty viesti oli ollut tarkoitus lähettää erään tapauksen asianosaiselle, mutta viesti lähtikin 20:een käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Saarenojan mukaan joukossa oli myös pois käytöstä olevia sähköpostiosoitteita, mutta niiden määrää hän ei kommentoi.

”Sillä ei ole merkitystä, koska on pystytty havaitsemaan, että sähköpostit eivät ole käytössä, eivätkä ne ole vastaanottaneet viestejä”, Saarenoja sanoo.

Saarenoja ei osaa sanoa, monellako ihmisellä lopulta on ollut pääsy väärille vastaanottajille lähetetyn viestin sisältöön.

”Sitä ei voi tietää, jos jollakin on päällä automaattinen siirto. Kyse on ollut yksityishenkilöiden sähköposteista ja mahdollisesti myös sellaisista, joissa sähköpostiosoitteella on useampia lukijoita”, Saarenoja sanoo.

Virheellisesti lähetetyn viestin sisältöä Saarenoja ei avaa.

”Asianosaisen oikeusturvan takia en kommentoi virheellisesti lähteneen viestin sisältöä”, Saarenoja sanoo.

Hänen mukaansa asianosaiseen on oltu välittömästi yhteydessä, kun virhe on havaittu. Saarenoja ei osaa sanoa, onko virheellisesti toimineelle poliisilaitoksen työntekijälle tiedossa jonkinlaisia seuraamuksia.

”Asia on nyt selvitetty. Jos tarvetta [seuraamuksille] on, ne käsitellään meidän normaalien menettelyjemme mukaisesti.”

Saarenoja kertoo, että virheellisesti lähetetyn viestin taustalla on ollut inhimillinen virhe.

”Lähettäjä on vahingossa lisännyt vastaanottajakenttään vanhentuneen lähetyslistan”, Saarenoja sanoo.