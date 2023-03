Turkulaisperhe valitsi asuinpaikan sillä perusteella, miten paljon alueella on vieraskielisiä oppilaita. Asiantuntijan mukaan juuri tällainen luuloihin ja pelkoihin perustuva ”koulushoppailu” pahentaa alueiden eriytymistä.

Kolme vuotta sitten turkulaisperhe päätti ostaa uuden kodin, sillä perheen lapset olivat lähestymässä kouluikää. Vanhasta kodista olisi ollut pitkä matka lähikouluun.

”Päädyimme koulushoppailemaan. Emme missään nimessä halunneet muuttaa alueelle, jossa iso osa oppilaista olisi ollut vieraskielisiä”, perheen nelikymppinen äiti kertoo.

Helsingin Sanomat ei julkaise haastatellun äidin nimeä perheen lapsia suojellakseen. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Perhe aloitti uuden kodin etsimisen netin asunnonvälityspalvelusta.

Heti alusta alkaen heille oli selvää, että nyt haettiin kotia, jossa lapset voisivat käydä koulua yhdessä muiden suomea sujuvasti puhuvien kanssa.

”Mieheni tutki Googlesta alueita, joilla ulkomaalaistaustaisten asumisprosentit ovat isoja. Näiden asukasprosenttien perusteella laskimme, että tietyissä kouluissa on pakko olla 60–80 prosenttia vieraskielisiä oppilaita.”

Kun perhe oli selvittänyt, mihin kouluihin heidän laskelmiensa mukaan menee eniten vieraskielisiä lapsia, he sulkivat juuri tämän alueen asunnot pois asuntohaaveistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Thl) tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen sanoo, että turkulaisperheen päätös ei ole ainoa laatuaan. Vastaavaa käyttäytymistä ilmenee ihmisten muuttoliikkeessä.

”Sitä näkee jonkin verran etenkin sellaisten suomalaistaustaisten perheiden parissa, joissa on alle kouluikäisiä lapsia, paremmat tulot ja paremmat mahdollisuudet tehdä tällaista valintaa.”

Etninen tausta on Kauppisen mukaan ainakin yksi tekijä, joka vaikuttaa tämän kaltaiseen asuinpaikan valintaan.

Äidin arvion mukaan perhe jätti useita kymmeniä kiinnostavia asuntoja katsomatta juuri näiden kriteeriensä takia.

Äiti kantoi huolta esimerkiksi kouluopetuksen laadun kärsimisestä.

”Miten lapsen lukemisen opettelu tapahtuu luokassa, jossa ei puhuta suomea? Entä äidinkielen rikastuminen? Me emme ajatelleet testata ja ottaa siitä selvää.”

Äiti uskoo, että opetus luokassa etenee heikoimpien oppilaiden ehdoilla niin, että muiden opetus kärsii. Hänelle on tärkeää, että perheen lasten suomen kielen taito muodostuu rikkaaksi ja eläväksi.

Eikö tällainen suhtautuminen ole suorastaan rasistista?

Perheenäiti painottaa, että hän ei koe itseään tai ajatuksiaan rasistisiksi. Hän sanoo, että lapsilla on tälläkin hetkellä ulkomaalaistaustaisia ystäviä, jotka eivät puhu suomen kieltä kovin hyvin.

”Vieras kulttuuri on loistava hieno asia, mutta ei enää sitten, jos lapsen oma kulttuuri ja kieli kärsii siitä”, hän sanoo.

Lopulta perhe löysi itselleen uuden kodin Turun Hirvensalon saarelta. Siellä lasten kouluksi valikoitui Wäinö Aaltosen koulu.

Kyseinen koulu kuuluu niihin Turun kouluihin, joissa suomea toisena kielenä opiskelevien lasten määrä on liki olematon.

Turkulaisperheen lapset aloittivat perheen muuton jälkeen koulunkäynnin Wäinö Aaltosen koulussa.

Äiti epäilee, että moni muukin perhe on valikoinut asuinalueensa saarelta juuri koulun vuoksi.

”Täällä on aika monia, jotka ovat eskarivuonna muuttaneet alueelle. Koulushoppailu on mielestäni aivan päivänselvää.”

Turkulaisperheen kohdalla kaiken kodin etsintään liittyvän vaivan syynä oli halu antaa lapsille sataprosenttisesti parhaat mahdollisuudet elämään.

Äidin mukaan perheellä ei käytännössä ole rajaa siihen, kuinka paljon uhrauksia lasten hyväksi voi tehdä.

”Olen avoin kaikelle, mikä vain auttaa lapsia. Lasten edun vuoksi olen valmis vaihtamaan työpaikkaa ja muuttamaan paikkakuntaa. Mies on kriittisempi Turusta pois muutolle.”

Kauppinen sanoo, että sitä myötä, kun ulkomaalaistaustaisten ihmisten määrä väestössä lisääntyy, niin he tulevat myös näkyvämmäksi osaksi yhteisöjä.

Jos jossain koulussa on 10–20 vuotta sitten ollut vain muutamia maahanmuuttajataustaisia lapsia, nyt ero entiseen voi olla suurempi.

”Jos joku on tuolloin aiemmin tehnyt etnisyyteen perustuvaa asuinaluevalikointia, hän on saattanut olla ehkä erityisen herkkä tälle aihepiirille. Jollekin toiselle perheelle asia taas ei ole tuolloin ollut lainkaan merkittävä tai suuri. Nyt maahanmuuttajien määrän kasvaessa on mahdollista, että hekin voivat alkaa kokea tällaista valikointia aiempaa tarpeellisemmaksi.”

Perheenäiti myöntää, että hänen ajattelumallinsa on yhteisön kannalta ongelmallinen.

”Mahdollisuus valita lasten koulu on yksilön kannalta ensiarvoisen tärkeää, mutta kokonaisuuden kannalta todella huono juttu. Se johtaa eriytymiseen.”

Hän sanoo tietävänsä, että eriytymisestä seuraa vain isoja ongelmia. Hän ei toivo Suomen ajautuvan samanlaiseen moniongelmaiseen ja syvään eriytymiseen, jollaista Ruotsin lähiöissä on jo nähty.

”Tämä ei ole mikään sellainen asia, jota Suomessa pitäisi pohtia seuraavat viisi vuotta. Jonkun pitäisi tehdä asialle nopeasti jotain, mutta en todellakaan tiedä mitä. Mutta minä tulen aina ajattelemaan lasteni parasta”, äiti painottaa.

Kauppinen painottaa, että jos kouluun perustuvat asuinpaikan valinnat runsastuvat, se voi entisestään kiihdyttää asuinalueiden eriytymistä. Hänen mukaansa koulujen ja asuinalueiden eriytymiset ovat kytköksissä toinen toisiinsa ja ruokkivat toisiaan.

Asiaan pitäisi hänen mukaansa puuttua.

”Tällainen ilmiö ei niinkään perustu faktoihin. Se perustuu luuloihin ja pelkoihin, joiden perusteella sitten toimitaan.”

Kauppinen sanookin, että yhteiskunnan olisi tärkeää tehdä jotain, jotta asia ei jää nyt sen varaan, mitä yksittäisissä perheissä tehdään.

”Jokainen haluaa lapselleen parasta, sitä on paha mennä kiistämään. Jos yksittäisten valintojen seurauksena on todella voimakas eriytyminen, niin kyseessä on ongelma.”

