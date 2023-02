UMK-finaali on ovella, ja Liisa Haavisto on valmis: "Olen hardcore-fani"

Viisufani Liisa Haavisto on luvannut leikata pottatukan, jos hänen suosikkinsa Käärijä pääsee edustamaan Suomea Euroviisuihin. UMK-finaali järjestetään Turun Logomossa lauantaina.

Liisa Haavisto ei jätä UMK-finaalia väliin tänäkään vuonna. Asusteena on tällä kertaa keltainen paita, jossa lukee ”Käärijä euroviisuihin”.

Höyhenpuuhka, keltainen t-paita, nahkahousut, peruukki.

Tällaisen asun viisufani Liisa Haavisto pukee ylleen UMK-finaaliin tällä kertaa. Hänen suosikkinsa on Käärijä, joka osallistuu UMK:hon kappaleella Cha cha cha.

”Olen aika hardcore-viisufani. Olen monesti sanonut, että Euroviisut ei ole harrastus, vaan ennemmin elämäntapa.”

Tämän vuoden UMK-finaali järjestetään Turun Logomossa 25. helmikuuta. Finaali on järjestetty Logomossa ennen tätä kahdesti, vuosina 2019 ja 2022.

Liisa Haavisto on todellinen viisufani, joka on matkustanut laulukilpailun perässä ympäri Eurooppaa vuosien ajan.

”Seuraavaksi nokka kohti Liverpoolia”, Haavisto sanoo.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Britanniassa, vaikka voitto menikin viimeksi Ukrainaan.

Haaviston fanitukseen kuuluu pukeutuminen. Kun Haavistolla on muiden fanien kanssa illanistujaisia, hän laittaa usein ylleen jotain viisuhenkistä.

”Vähintään hattu päähän tai puuhka kaulaan”, hän toteaa.

Haaviston mukaan viisuihin on mahdotonta ylipukeutua.

”Malmön viisuissa minulla taisi olla seitsemän erilaista hääpukuviritelmää. Viisufaneilla on sellainen kirjoittamaton sääntö, että kahta iltaa ei täysin samassa asussa kuljeta.”

Tuolloin Suomea edusti Krista Siegfrids kappaleella Marry me.

Liisa Haaviston suosikkiasu on ollut vaaleanpunainen mekko, johon hän pukeutui kun Krista Siegfrids edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2013. Mekon lisäksi asusteena oli ”huntuviritelmiä”.

Haavisto on sonnustautunut tämän vuoden UMK-finaaliasuunsa haastattelua varten. Keltaisessa paidassa lukee ”Käärijä euroviisuihin”. Hän veikkaa, että Logomo on täynnä muitakin keltapaitoja.

Haavisto pitää Käärijästä, koska Cha cha cha erottuu muiden kappaleiden joukosta.

”Eihän siinä voi muuta kuin laulaa ja tanssia mukana”, Haavisto sanoo.

Jos hänen suosikkinsa lähtee edustamaan Suomea maailmalle, Haaviston pitää käydä kampaajalla.

”Tulin jo luvanneeksi, että lauantaina on peruukki, mutta Liverpooliin lähdetään niin, että värjätään ja leikkautetaan pottatukka.”

Haaviston kotona on pukuarsenaalin lisäksi ”viisukirstu”, jonne hän on säilönyt Euroviisuihin liittyviä muistoja. Kirstu kätkee sisäänsä muun muassa artistien promootiomateriaaleja, isäntämaiden matkailuesitteitä ja cd-levyjä.

Siellä on myös virallisia ohjelmia, joista löytyy kappaleiden sanoja ja tietoa artisteista.

”Näitä sanotaan viisuraamatuiksi”, Haavisto toteaa.

”Viisukirstu” pitää sisällään Euroviisuihin liittyviä muistoja.

Yksi HAAVISTON parhaimpia viisumuistoja on, kun Lordi toi euroviisuvoiton Suomeen Ateenassa vuonna 2006. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän todisti kisoja paikan päällä.

Hänellä oli mukanaan muovikirves sekä kyltti, jossa luki: ”Hevillä emme häviä”. Kyltti on edelleen hänen ikkunalaudallaan.

Lordin kannustuskyltti on edelleen tallella.

Hän ihastui Euroviisuihin jo lapsena. Hän tykästyi musiikkiin sekä siihen, että laulukilpailussa kuuli paljon eri kieliä.

”Täytyy syyttää Herreyksen veljeksiä. Silloin yksi pikku-Liisukka tykästyi viisuihin ihan täysin. Sen jälkeen on tullut seurattua viisuja melkein poikkeuksetta joka vuosi.”

Ruotsalainen Herreys voitti Euroviisut vuonna 1984.

Haavisto on saanut viisujen kautta paljon ystäviä ja tutustunut eri kulttuureihin. Lisäksi häntä kiehtoo viisuihin liittyvä estetiikka.

”Olen pienen campin ja glamourin ystävä”, Haavisto sanoo.

Liisa Haavisto ei ole varma, kuinka monta puuhkaa omistaa. Jotain kymmenen ja kahdenkymmenen välillä, hän arvioi. ”Tein puuhkainventaarion muutama vuosi sitten. Karsin kaikkein kuluneimmat pois”, hän kertoo.

Haavisto on ollut katsomassa viisuja paikan päällä 13 kertaa. Hänen mukaansa viisufaneilla on pitkin vuotta erilaisia tapahtumia, kuten viisuristeilyjä ja muita reissuja.

”Kesäisin järjestetään viisupiknikejä. Keväällä on karsintakausi eli viisufanien pikkujoulukausi. Seuraamme eri maiden karsintoja kotosalla tai sitten katsomme niitä porukalla.”

Haavisto kuuntelee viisuartisteja vuoden ympäri ja käy katsomassa heidän keikkojaan muutoinkin. Hän on menossa keväällä Amsterdamiin.

”Siellä on sellainen Eurovision in concert. Sinne tulee iso osa tämän vuoden artisteista paikalle ja siellä on yleensä lisäksi vanhoja viisustaroja esiintymässä.”

Haaviston viisukirstu alkaa olla jo täynnä.

”Olen sanonut, että minun on joko hommattava isompi kirstu tai lopetettava viisumatkailu. Vaikea arvata kumman teen”, Haavisto sanoo ja nauraa.