Turun pormestari Minna Arven mielestä Varissuolta voitaisiin purkaa vanhoja vuokrakerrostaloja. Omistusasujia voitaisiin puolestaan houkutella halvoilla kodeilla.

Turun pormestari Minna Arve (kok) korostaa, että vieraskielisyys itsessään ei ole mikään ongelma. Se puolestaan on, jos oppilaiden suomen taito jää peruskoulussa vajaaksi ja jatko-opinnot vaikeutuvat.

”Nykytiedon valossa voi todeta, että Turussa on aikanaan tehty vääriä valintoja kaupungin kehittämisessä”, sanoo Turun pormestari Minna Arve (kok).

Vuokrataloja on aikoinaan rakennettu paljon samoille alueille. Lisäksi omistusasuminen on keskittynyt omille alueilleen. Asuinalueiden eriytyminen on johtanut puolestaan koulujen eriytymiseen.

Suuntaa voidaan muuttaa, mutta Arven mukaan se vaatii nopeita ja koviakin toimia.

Arve toivoo nyt valtiota apuun esimerkiksi Varissuon eriytymiskehityksen kääntämiseksi.

”Se on varmaankin Suomen eriytynein asuinalue”, Arve sanoo.

Hänen mielestään Varissuon suuria ja vanhoja vuokrataloja pitäisi purkaa. Omistusasujia voitaisiin houkutella lähiöön markkinahintoja halvemmilla kodeilla. Arve uskoo, että raitiotie Varissuolta keskustaan lisäisi alueen vetovoimaa ja rakentamisen määrää. Kouluihin hän toisi nuorisotyötä ja painotettua opetusta.

Kaupunki ei pysty nopeisiin muutoksiin yksin. Arve kaipaa valtion hartioita avuksi esimerkiksi rahoitukseen ja sääntelyyn liittyvissä asioissa.

”Mikään ei muutu vain kaavoituksella tai talojen ja tonttien myynnillä, jos alue ei ole vetovoimainen”, Arve sanoo.

Opetusministeri, Turun kaupunginvaltuutettu ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi aiemmin HS Turun haastattelussa, että Turku on epäonnistunut ”todella paljon” asuinalueiden eriytymisen ehkäisyssä.

HS Turku pyysi haastattelua turkulaislähiöiden ja koulujen eriytymisestä myös kansanedustaja Petteri Orpolta, joka on Turun kaupunginvaltuutettu ja kokoomuksen puheenjohtaja. Hän kieltäytyi erityisavustajansa välityksellä haastattelusta vetoamalla aikataulukiireisiin.

Varissuo on suuri lähiö kaukana keskustan vilinästä. Se rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Nyt alue tunnetaan siitä, että se on maahanmuuttajataustaisten asukkaiden suosiossa. Alueella on paljon vuokra-asuntoja.

Lähiön alkuajoilta peräisin olevia vanhoja kerrostaloja on nyt Arven mukaan tulossa elinkaarensa päähän, mikä mahdollistaa alueen asukaspohjan muuttamisen.

”Ei siis vain päätetä, että jokin talo puretaan ja asukkaat siirretään muualle. Jos asumisen luonnetta halutaan muuttaa, tarvitaan isoja ja pieniä yhtäaikaisia muutoksia ja vahvaa tahtotilaa yhdessä valtion kanssa”, Arve sanoo.

Hän kertoo nostaneensa valtiota koskevan yhteistyötoiveensa alkuvuonna esille puoluejohtajien ja ministeriöiden kansliapäälliköiden kanssa käymissään keskusteluissa erilaisten tapaamisten yhteydessä. Arve kertoo saaneensa muun muassa ympäristöministeriöstä varovaista vastakaikua sille, että olisi hyvä pohtia, mitä yhdessä voitaisiin tehdä.

Turun asuinalueiden eriytyneisyys nousi jälleen esille, kun Yle julkaisi viime viikolla ”koulukoneen”. Sen avulla voi verrata S2-oppilaiden määrää kunnan koulujen välillä.

S2-oppilailla tarkoitetaan oppilaita, jotka opiskelevat suomea toisena kielenään.

Varissuon koulussa S2-oppilaiden osuus on 80 prosenttia. Myös muissa Varissuon kouluissa S2-oppilaiden osuus on suuri. Myös Lausteella on paljon S2-oppilaita.

Arve korostaa, että vieraskielisyys itsessään ei ole mikään ongelma. Se puolestaan on, jos oppilaiden suomen taito jää peruskoulussa vajaaksi ja jatko-opinnot vaikeutuvat.

”Silloin yhteiskunta on epäonnistunut”, Arve sanoo.

Kouluille hän toivoisi valtiolta lisää perusrahoitusta ja sen kohdistamista etenkin niihin kaupunkeihin, joissa on paljon S2-oppilaita. Lisäksi Arve kannattaa jatkuvasta ”hankehumpasta” luopumista. Arve ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, mihin rahat pitäisi kouluissa käyttää, jotta eriytymistä pystyttäisiin ehkäisemään.

”Koulut ja opettajat tietävät parhaiten, miten rahat heillä kannattaa kohdentaa. Asiaa ei pidä lähteä ohjaamaan liian voimakkaasti.”

Arve ei tällä hetkellä ole erityisen huolissaan Turun lähiöiden turvallisuudesta ja kertoo uskaltavansa liikkua kaupungissa missä vain. Hän on kuitenkin huolissaan siitä, onko Turku kulkemassa Ruotsin ja Tanskan kaupunkien jalanjäljissä.

”Naapurimaista kuitenkin näemme, millaista kehitys voi olla, jos eriytymiseen ei puututa. Kannan huolta siitä, mikä tilanne on kymmenen vuoden päästä", Arve sanoo ja kertoo viittaavansa Ruotsiin ja Tanskaan.

Helsingissä eriytymiskeskustelun keskiöön ovat nousseet koulushoppailu ja painotetun opetuksen luokat.

Turussa koulushoppailu onnistuu periaatteessa ilman painotetulle luokalle pyrkimistä.

”Oppilailla on oikeus päästä lähikouluun, mutta he voivat halutessaan hakea muihinkin kouluihin”, Arve sanoo.

Koulushoppailu on hänestä kamala sana.

”Jokainen vanhempi haluaa lapselleen parasta. Ihmiset tekevät koko ajan valintoja esimerkiksi kunnan, asuinalueen ja asumismuodon suhteen. Miksi vain koulun valitsemisesta puhutaan shoppailuna?” Arve ihmettelee.

Hänen mukaansa yhteiskunnan tehtävänä on luoda ympäristö, jossa vanhemmat eivät joudu miettimään, mitä koulua lapsi käy.

Turussa painotettu opetus on sijoittunut pitkälti keskustan kouluihin. Arve haluaa alakoulujen painotettuja luokkia myös lähiöihin. Hänen mukaansa olisi syytä pohtia, mitkä painotukset ovat helposti lähestyttäviä ja laajasti lapsia kiinnostavia.

Arvesta olisi aiheellista pohtia esimerkiksi liikunta- ja matematiikkaluokkien lisäämistä ja kertoa lapsille ja vanhemmille entistä paremmin, mitä painotettua luokkaa käyminen tarkoittaa.

”Liikuntaluokalla ei tarvitse olla Suomen mestari tai edes tavoitella sitä. Se riittää, että on kiinnostunut liikunnasta. On tärkeää, ettei kynnys hakea nouse liian korkeaksi”, Arve havainnollistaa.

Hän ei tyrmää ajatusta siitä, että oppilasvalinnassa otettaisiin huomioon positiivinen diskriminaatio.

”Se on asia, jota pitää pystyä miettimään.”

Asuinalueiden muutokset ovat hitaita.

Esimerkiksi koulujen eriytymiseen puuttuminen oppilaaksiottoalueita muuttamalla on Arven mukaan vaikeaa. Se onnistuu hänen mukaansa lähinnä silloin, kun rakennetaan uusi koulu.

Hän nostaa esimerkiksi suunnitteilla olevan Karhunaukion yhtenäiskoulun, johon tulisi oppilaita Lausteen lisäksi Skanssista ja Vasaramäestä. Asiasta on tehty linjaus, muttei varsinaista päätöstä.

”Lausteen koulu on pois käytöstä. Samoin Kupittaan. Uusia kouluja ei rakenneta vanhojen paikoille, vaan sen sijaan rakennetaan uuteen paikkaan uusi yhtenäiskoulu, mikä mahdollistaa laajemman oppilaaksiottoalueen.”

Arven mukaan vuokra-asuntojen täydennysrakentaminen omistusasumisvaltaisille alueille on mutkikasta. Hänen mukaansa kaupunki keskittyy sen sijaan omistusasumisen lisäämiseen perinteisillä vuokrataloalueilla. Lisäksi uusien kaupunginosien rakentumisessa kiinnitetään huomiota asumismuotojen moninaisuuteen.

Arven näkemys on, että jos asuinalueiden eriytymiseen ei nyt puututa, se heikentää yhteiskuntaa sisältä päin.

”Sellainen kehitys ei ole kenellekään hyvä.”

