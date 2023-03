Turkulainen Sami Äyräs aloitti oluttölkkien keräilyn jo lapsena. Nyt hänen kokoelmansa kattaa noin 400 peltitölkkiä sekä 2 600 etikettiä.

Auraa, Karhua, Lahden Sinistä. Olohuoneen seinällä on satoja oluttölkkejä.

Niiden keräily on turkulaisen Sami Äyrään harrastus. Ensimmäiset tölkkinsä hän hankki ollessaan noin kymmenvuotias.

”Löysin kivan näköisen tölkin ja otin talteen. Äiti ei tykännyt, mutta isä katsoi, että ota nyt sitten.”

Aluksi hän keräili sekä ulkomaalaisia että suomalaisia tölkkejä. Kun tölkkejä alkoi olla jo yli 4 000, ne eivät mahtuneet enää minnekään, ja Äyräs alkoi kerätä vain kotimaisia tölkkejä.

Nyt hän on rajannut kokoelmansa peltisiin tölkkeihin. Äyrään mukaan viimeinen peltitölkki on tullut Suomen markkinoille 1990-luvun alkupuolella.

Äyräs omistaa yhden ensimmäisistä suomalaisista peltitölkeistä, se on Porin oluttehtaan. Hän arvioi, että näitä vuonna 1961 valmistettuja tölkkejä on olemassa enää parisenkymmentä.

Äyräs ei tahdo paljastaa, kuinka paljon hän maksoi kyseisestä tölkistä.

”Kolminumeroinen luku. En sano enempää.”

Special Yhdys Olut -tölkit ovat 1960-luvulta.

Tölkkiä on yritetty ostaa häneltä, mutta hän ei tohtinut luopua siitä.

Yli 60-vuotias tölkki on edelleen täynnä olutta, ja jossain vaiheessa Äyräs aikoo avata tölkin. Siinä on näet lommo, jonka hän haluaa oikaista.

”Ajattelin kyllä maistaa”, Äyräs toteaa.

1960-luvun tölkit ovat Äyrään mukaan arvokkaita, mutta suurin osa muista hänen tölkeistään on maksanut kahdesta viiteen euroa.

Olohuoneen säilytysjärjestelmä on tehty oluttölkkejä varten.

Hänen tavoitteensa on, että kokoelmasta löytyisi yksi jokaista kotimaista peltistä oluttölkkiä.

”Tiedän, että yksi ruotsalainen on tosi lähellä, häneltä puuttuu kaksi tölkkiä täydellisestä kokoelmasta. Suomessa on tiettävästi myös kaksi keräilijää, joilla on isompi kokoelma kuin minulla.”

Äyrään kokoelmasta puuttuu enää nelisenkymmentä tölkkiä.

”Näitä sai vielä kirppiksiltä tosi paljon silloin, kun aloin keräillä. Nykyään ei oikein saa, kaikki tölkit ovat jo keräilijöillä. Ruotsissa on niin paljon keräilijöitä, että harvinaisimmat tölkit ovat kaikki kulkeutuneet Ruotsiin”, Äyräs sanoo.

Hänen tietääkseen naapurimaassa on satoja suomalaistölkkien keräilijöitä.

Äyräs etsii tölkkejä nettihuutokaupoista ja saa niitä vaihdossa toisilta keräilijöiltä.

Hänellä on joitakin tölkkejä, joiden etiketissä on virhe ja jotka ovat siksi erityisiä. Eräässä Lapin Kullassa on koko etiketti ylösalaisin. Yhdessä tölkissä lukee, että tölkin sisältö 0,45 senttilitraa, vaikka siinä pitäisi lukea 0,45 litraa.

Sami Äyräs esittelee Lapin Kultaa, jonka etiketti on ylösalaisin.

Suomen harvinaisin tölkki saattaa olla tietty Mallasjuoman tölkki. Niitä lähetettiin Äyrään mukaan Saudi-Arabiaan.

Äyräs kertoo, että kyseisestä oluesta liikkuu kahta tarinaa. Ensimmäinen kuuluu näin:

”Laiva upposi matkan varrella, ja tölkit päätyivät merenpohjaan”, Äyräs sanoo.

Toisen tarinan mukaan Saudi-Arabian tulli tuhosi erän. Joka tapauksessa panimolle jäi vain joitakin tölkkejä.

Harvinainen Mallasjuoman tölkki on vielä täynnä olutta.

Peltitölkkien lisäksi Äyräällä on noin 2 600 olutetikettiä, jotka hän on säilönyt kansioihin. Hän käy hakemassa etikettejä suoraan panimoilta ja irrottaa niitä tölkeistä.

Yleensä etiketit saa irrotettua tölkistä varovasti repimällä. Paperipohjainen etiketti irtoaa helposti, kun tyhjän oluttölkin täyttää ensin kiehuvan kuumalla vedellä.

Äyrään uusin projekti on espoolaisen Fat Lizard -panimon erikoisetikettien kerääminen. Panimo julkaisi 82 etikettiä K-kauppojen nimillä varustettuina, ja Äyräs tahtoisi ne kaikki itselleen. Äyräs on saanut apuvoimia etikettien haalimiseen keräilijäystäviltään sekä olutharrastajien Facebook-ryhmästä. Nyt kasassa 17 etikettiä, mutta hänelle on tulossa postissa lisää. Kaukaisin etiketti on Äkäslompolossa sijaitsevasta Jounin Kaupasta. Sen Äyräs sai paikalliselta asukkaalta.

Sami Äyräs arvelee, että hänen on mahdollista saada kasaan 60 tai jopa 70 K-kauppojen nimillä varustettua etikettiä.

Äyräs kertoo saavansa keräilyharrastuksesta etsimisen ja löytämisen iloa. Yhtä kirjoitusvirheellistä tölkkiä hän etsi muistaakseen 17 vuotta.

Entä pitääkö Äyräs vain tölkeistä ja etiketeistä, vai myös oluesta?

”Kyllä olen joutunut oluttakin juomaan.”

