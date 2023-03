”Liftaamista en ole vielä kokeillut” – Raisiolainen Minna Kössi on saanut panna kaiken luovuutensa peliin bussi­lakon aikana

Ensimmäisenä lakkoaamuna varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Minna Kössi käveli Raisiosta Naantaliin.

Lakko on vaikuttanut noin neljännekseen Fölin liikenteen linja-autovuoroista.

Linja-autoalan lakko on tullut raisiolaiselle Minna Kössille viime öinä uniin asti. Unissa hän on jatkanut samaa pähkäilyä kuin hereilläkin. Millä ihmeellä menen huomenna töihin? Entä miten pääsen takaisin kotiin?

Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Kössi asuu Raisiossa, mutta käy töissä yhdeksän kilometrin päässä Naantalissa.

Työmatkansa Naantaliin hän on kulkenut yleensä Fölin liikenteen linjoilla 6 ja 7, joiden vuoroista suurin osa on nyt lakon aikana jätetty ajamatta. Lakko on vaikuttanut Fölin liikenteen linjoihin, joita liikennöivät Nobina ja Länsilinjat.

Föli on Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon alueella toimiva joukkoliikennejärjestelmä.

Kössi on saanut sumplia itsensä joka aamu töihin eri tavalla.

”Liftaamista en ole vielä kokeillut”, Kössi vitsailee.

Ensimmäisenä lakkoaamuna keskiviikkona Kössi käveli Raisiosta Naantaliin, kun ei muuta siihen hätään keksinyt. Matkaan hän lähti jo pian kuuden jälkeen. Perillä työpaikallaan päiväkoti Karvetissa Naantalissa hän oli vähän ennen kahdeksaa.

”Rattoisastihan se matka lopulta meni, kun kuunteli äänikirjaa ja ilmakin oli hyvä”, Kössi kertoo.

Ensimmäisen aamun jälkeen Kössin ei ole tarvinnut kävellä, vaan hän saanut kyydin vaihtelevasti joko puolisoltaan ja työkavereiltaan.

Omasta autostaan Kössi luopui jo vuosia sitten, kun julkisilla liikkuminen tuntui kätevämmältä.

”Tulen Raisiosta liikennevirtaa vastaan ja olen ylpeillyt sillä, miten nopeasti pääsen suoraan työpaikan oven eteen. Nyt se ylpeily sitten kostautui!”

Varhain keskiviikkoaamuna alkaneella lakolla Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (AKT) pyrkii vaikuttamaan alan työehtojen parantamiseen.

Vaikka lakko on aiheuttanut Minna Kössille päänvaivaa, hänen sympatiansa ovat kuskien puolella.

”Olen itse nähnyt, miten tiukilla kuljettavat ovat. Kääntävät vain bussin päätepysäkillä ja lähtevät saman tien takaisin ilman että pääsisivät edes vessaan”, Kössi sanoo.

Vaikka Kössin huumori on ollut viime päivinä välillä koetuksella, hän ei ole hukannut sitä.

”Jokainen päivähän on ollut tähän asti seikkailu”, hän sanoo nauraen.

Häntä on myös ilahduttanut ihmisten avuliaisuus toisiaan kohtaan lakon aikana; ihmiset ovat tarjonneet toisilleen kyytejä ja järjestelleet kimppakuljetuksia.

Minna Kössi

Perjantain kyydit olivat vielä haastattelua tehdessä Kössillä kuitenkin ratkaisematta. Puolisosta tai työkavereista ei ole nyt apua.

”Jos en jaksa kävellä, otan taksin. Se on aina vaihtoehto”, hän suunnittelee.

Hän arvioi taksimatkan kuitenkin maksavan noin 20–30 euroa.

Kössi kertoo, että jalkapatikan pituus ei sinänsä olisi hänelle ongelma. Vapaa-ajalla hän tekee pidempiäkin lenkkejä.

”Mutta työvaatteissa asia on tietenkin eri. Heti työpäivän päälle en myöskään jaksaisi lähteä kävelemään, koska seison suuren osan päivästä.”

Lakon on määrä jatkua perjantaihin 10. maaliskuuta saakka, ellei sopua synny ennen sitä.

Yksityisautoilijaksi Kössi ei aio palata.

”Jos lakko jatkuu vielä ensi viikollakin, pitää varmaan kaivaa polkupyörä talviteloilta.”