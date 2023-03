Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että Turkuun perustetaan yhteensä 190 opettajan virkaa perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Taustalla muun muassa oppilasmäärän kasvu ja eläköityminen.

Turun peruskouluihin ja lukioihin perustetaan 190 opettajan virkaa. Asiasta päätti Turun kaupunginhallitus maanantaisessa kokouksessaan.

Turun kaupungin kasvatus ja opetusjohtaja Timo Jalonen kertoo, että nyt tehty päätös on ainutkertainen.

”Vastaavaa virkapakettia ei ole ollut ainakaan 20 vuoteen. Tämä on monen vuoden perintö saada 190 virkaa kerralla”, Jalonen iloitsee.

Huhtikuusta alkaen Turkuun perustetaan 65 perusopetuksen lehtorin, 45 lukion lehtorin, 30 luokanopettajan, 30 erityis­luokan­opettajan sekä 20 erityisopettajan virkaa.

Jalosen mukaan virkojen taustalla on oppilasmäärän kasvu sekä havainto siitä, että luokanopettajien ja lehtoreiden virat ovat hakuvaiheessa houkuttelevampia kuin tuntiopettajien tehtävät.

Kaikista uusista viroista 120 on kohdennettu kaupungissa jo toimiville päätoimisille tuntiopettajille.

Suomalaisessa koulujärjestelmässä päätoimisella tuntiopettajilla opetustunteja on vähintään 16 ja kuukausipalkka määräytyy tuntien mukaan. Opettajan virassa taas opetustunteja on vähintään opetusvelvollisuuden verran ja palkka on taulukon mukainen kuukausipalkka.

”Turussa vakituisten tuntiopettajien opetusvelvollisuus on toteutunut vuodesta ja jopa vuosikymmenestä toiseen”, Jalonen kertoo.

Virkojen perustaminen sisältyy kaupungin vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan eikä se lisää palkkakustannuksia.

Kouluihin tarvitaan uusia vapaana olevia opettajan virkoja myös järjestelmäteknisistä syistä – 1. elokuuta eläkkeelle siirtyvien opettajien vapautuvia vakansseja on haasteellista käyttää kevään aikana.

”Tarkkaa eläköityvien opettajien määrää ei vielä tässä vaiheessa vuotta tiedetä. Perinteisesti vuosittainen määrä on ollut noin 60”, Jalonen toteaa.

”Aiemmin eläkkeelle jäätiin heti, kun virallinen eläkeikä tuli täyteen. Nykyään opettajat jäävät eläkkeelle, kun lukuvuosi päättyy tai vaihtuu, usein muutamia kuukausia virallisen ajan jälkeen. Tämä osuu usein alkusyksyyn.”

Jalonen toteaa opettajien olevan vastuuntuntoinen ammattiryhmä, joka ei jätä luokkaansa tai opiskelijaryhmäänsä ”sijaisten armoille”, vaan huolehtivat itse lukuvuoden loppuun saakka.

”Valtaosa opettajista jää eläkkeelle, kun Suvivirsi soi.”

