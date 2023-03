Kansainvälinen sairaalaranking: Turku on taas Tampereen edellä

Kaikki yliopistosairaalat pääsivät 250:n parhaan listalle.

Suomen kaikki viisi yliopistollista sairaalaa ovat maailman parhaiden sairaaloiden top250-listalla. Newsweek-lehden ja saksalaisen tilastoyrityksen Statistan yhteistyönä tehty listaus valmistui nyt viidennen kerran.

Tämän vuoden listausta varten tilastotieteilijät arvioivat noin 2 300 sairaalaa 28 maasta. Listan kärjessä on taas useita yhdysvaltalaisia sairaaloita, joista Mayo Clinic on ykkösenä. Minnesotan osavaltiossa sijaitseva sairaala on nyt viidennen kerran maailman paras sairaala.

Mayo Clinic on pitänyt vuodesta 2016 alkaen kärkipaikkaa myös yhdysvaltalaisen U.S. News & World Report -mediatalon sairaalalistauksessa. Kyseisessä listauksessa arvioidaan vain yhdysvaltalaisia sairaaloita.

Newsweekin ja Statistan listauksessa suomalaisten sairaaloiden kärjessä on Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala sijalla 39.

Sairaala on ollut listalla parhaimmillaan sijalla 21 toissa vuonna. Listasijoituksen muutos ei kerro sairaalan tason vaihtelusta, sillä toissa vuonna listalle arvioitiin noin 300 sairaalaa tätä vuotta vähemmän.

Turun yliopistollinen keskussairaala (56) sijoittuu suomalaisten sairaaloiden toiseksi Tampereen yliopistollisen sairaalan edelle (63). Turku on pitänyt Tampereen takanaan myös edellisinä vuosina.

Kuopion (165) ja Oulun (193) yliopistolliset sairaalat sijoittuvat listalla sadan heikommalle puolelle.

Pohjoismaisista sairaaloista korkeimmalle sijoittuu ruotsalainen Karoliininen instituutti (6). Tukholman naapurikunnassa Solnassa toimiva instituutti on parhaiten arvioitu sairaala, joka ei sijaitse Pohjois-Amerikassa.

Newsweek ja Statista käynnistivät sairaaloiden listaamisen vuonna 2019. Arviointijärjestyksen tavoitteena on tuottaa tilastopohjaista tietoa sairaaloiden toiminnasta potilaille ja heidän perheilleen.

Sairaaloiden arvioinnissa käytetään viittä pääkriteeriä: hoidon järjestäminen, hoidon oikea-aikaisuus, potilaskokemus- ja potilasturvallisuus, tietotekniikka ja terveydenhuollon teknologia sekä houkuttelevuus työnantajana.

Tämän vuoden listauksessa käytettiin ensi kerran vointimittareita eli prom-kyselyitä. Näiden kansainvälisesti sovittujen kyselyiden avulla potilas voi kertoa terveydestään ja hoitotuloksistaan.

Newsweekin ja Statistan tuoreesta listauksesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Turun Sanomat.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Lue lisää: Hoitaja joutui itse potilaaksi ja havahtui hoidon tasoon: ”Miten käy niiden, jotka eivät ole ammattilaisia”

Lue lisää: Brittijulkaisu ylistää Turkua Suomen Pariisiksi

Lue lisää: Tunteisiin vetoava huijari vei naisen kaikki säästöt: Uhreja on ollut lukuisia

Lue lisää: Turussa tehtiin ”ainutkertainen” päätös: Kaupunkiin ennätys­määrä opettajan virkoja