Salon keskustassa sijaitsevan Linjuri-kauppakeskuksen toinen kerros tyhjeni liikkeistä.

Salon ydinkeskustassa on erikoinen kauppakeskus. Kun suomalaisten kauppakeskusten keskimääräinen käyttöaste on yli 95 prosenttia, Linjurin kauppa­keskuksessa tiloista on käytössä alle puolet.

Kaksikerroksisen kauppakeskuksen toinen kerros ammottaa täysin tyhjänä.

Toisen kerroksen viimeiset vuokralaiset jättivät Linjurin viime kuussa. Kelloja ja koruja myyvän Salon Kultaisimmat -liikkeen omistajat Lotta Leppämäki ja Moona Kallioniemi pakkasivat korut ja kellot ja siirtyivät viereiseen kortteliin. Heidän liikkeensä toimii nyt kauppakeskus Plazassa.

Lotta Leppämäki ja Moona Kallioniemi siirsivät kelloliikkeensä Linjurista viereiseen kauppakeskukseen.

Lotta Leppämäki työskenteli Linjurissa vuodesta 1997 alkaen. Hän perusti Kallioniemen kanssa kelloliikkeen vuonna 2019.

”Me uskoimme ja toivoimme tosi kauan, että Linjuri palaa entiseen loistoonsa. Nyt sen kohtalo näyttää surkealta”, Leppämäki kertoo.

Viimeinen niitti oli, kun toisessa kerroksessa toimiva muovitavaraliike Kuisma lopetti. Kelloliike jäi kerrokseen yksinään. Liikkeen verkkokauppa toi onneksi tuloja.

”Pari viikkoa jaksoimme, mutta siellä oli todella hiljaista. Havahduimme myös turvallisuuteen liittyviin mahdollisiin ongelmiin”, Kallioniemi sanoo.

Linjuri täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Kauppakeskus avasi ovensa vuonna 1993, ja sen suurimmaksi vuokralaiseksi tuli Anttilan tavaratalo. Alakerrassa toimi muun muassa K-market.

Nokian matkapuhelintehdas lopetti toimintansa Salossa vuonna 2012. Sen jälkeen kaupungin väkiluku on pienentynyt joka vuosi.

Tehtaan lopettaminen leikkasi kaupungista noin 6 500 työpaikkaa. Niistä arviolta 2 000 on saatu takaisin innovaatiokeskittymä IoT Campuksen toiminnan myötä.

Linjurin alamäki alkoi vuonna 2016, kun tavarataloketju Anttila ajautui konkurssiin. Samana vuonna K-market lopetti toimintansa.

Salolainen kiinteistösijoittaja Jorma J. Nieminen näki Linjurissa mahdollisuuksia. Vuonna 2017 hän osti Linjurista 88,5 prosentin osuuden kiinteistö­sijoitus­yhtiö Cityconilta.

Kiinteistösijoittaja Jorma J. Nieminen kaavailee Linjurin katolle kerrostalotornia.

”Vaikka kaupunki on hiipunut jo vuosia, hiipuminen tapahtuu muualla kuin keskustassa”, Nieminen perustelee.

Paikallislehti Salon Seudun Sanomat kertoi viime kuussa, että Salon ydinkeskustassa ja sen tuntumassa on käynnissä toistakymmentä kerrostaloihin liittyvää kaavoitushanketta. Eniten kerrostaloja suunnitellaan Linjurin läheiseen kortteliin, johon voi nousta jopa 200 asuntoa.

Salon ydinkeskustan alueella asuu yli puolet kaupungin väestöstä. Samalla kun väkiluku on pienentynyt, yhä suurempi osa kaupunkilaisista asuu nyt taajama-alueella.

Vaikka Linjuri on kaupungin ydinkeskustassa, sen toiseen kerrokseen on vaikea saada varsinkin pieniä vuokralaisia.

”Pienet kaupat haluavat toimia vanhanaikaisen kauppatyylin tapaan katutasossa. Me tarvitsisimme toiseen kerrokseen jonkin ison toimijan”, Nieminen myöntää.

Iso toimija voisi olla Lidl, Tokmanni tai vaikkapa Clas Ohlson.

Asuntorakentaminen saattaisi pelastaa Linjurin.

Nieminen ehdotti jo lähes 20 vuotta sitten, että Saloon voisi rakentaa kaksoistornit. Toinen niistä olisi kadun toisella puolella seisova, vuonna 1951 rakennettu viljasiilon torni.

”Esitin silloin kaupunginarkkitehdille, että kun kaksoistornit kaatuivat Amerikassa, sellaiset voisi rakentaa Salon keskustaan”, Nieminen kertoo.

Ilmakuvassa näkyy viljasiilon torni ja kauppakeskus Plaza. Sen takana on Linjuri.

Nieminen puntaroi vanhan idean kaivamista naftaliinista. Toisen tornin voisi rakentaa Linjurin päälle.

”Kauppakeskuksen päälle saisi hienon tornitalon, ja tornin asukkailla olisi kaikki palvelut sisätiloissa ruokapaikoista apteekkiin.”

Viereiseen kauppakeskukseen muuttaneen kelloliikkeen yrittäjät eivät jääneet harmittelemaan vanhoja toimitilojaan. Leppämäki ja Kallioniemi avasivat uuden liikkeen ovet viikon alussa.

”Me olemme olleet auki neljä päivää, ja meno on täällä ihan erilaista, vaikka olemme Linjurista vain muutamien kymmenien metrien päässä”, Kallioniemi sanoo.

Nyt myymälään on poikennut asiakkaita, jotka ovat vaikkapa huomanneet kiinnostavan kellon näyteikkunassa.

Nuoren yrityksen alkutaipaleelle on mahtunut pandemiaa, Ukrainan sotaa ja energiakriisiä. Nyt yrittäjät näkevät tulevaisuuden taas valoisana.

”Pelkäsimme, että meillä ei ole varaa Plazan vuokriin. Onneksi olimme tosi väärässä”, Leppämäki sanoo hymyillen.

