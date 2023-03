Luistelukenttien jäädyttäminen lopetettiin kuin seinään, vaikka talvi jatkuu: Kaupungin mukaan kyse on rahasta

Luistinratojen jäädytys närkästyttää Turussa. Kaupunki ylläpitää kenttiä vain maaliskuun alkuun saakka, vaikka pakkasia riittäisi pidempään. Monella muulla paikkakunnalla on toisin.

Keskustelu luistinratojen jäädyttämisestä on Turussa jokavuotista. Tällä hetkellä suurin osa ulkojääkentistä on suljettu, vaikka yhtenäistä pakkaskautta on luvassa vielä toista viikkoa. Monissa lähikunnissa sekä Tampereella ja Helsingissä ulkojäiden kunnossapito jatkuu.

”Tämä on puhtaasti resurssikysymys”, Turun kaupungin liikuntapalveluiden liikunta­paikka­päällikkö Oskari Nummi toteaa.

Luistinkenttien jäädytysaikataulut johtuvat siitä, että Turun ulkojääkenttien kunnossapidosta vastaavat sekä liikuntapalvelut että alueurakoitsijat. Nykyisen sopimuksen mukaan urakoitsijat pitivät kentät jäässä 5. maaliskuuta saakka.

”Kymmenisen kenttää jäädytetään talkoovoimin. Niillä kentillä saattaa olla mahdollista luistella edelleen”, Nummi muistuttaa.

”Talkookentissä on kuitenkin sama ongelma kuin muuallakin: ennen nykyistä pakkasjaksoa kentät sulivat, ja nyt talkooporukat tekevät itse omat ratkaisunsa siitä, koettavatko vielä jäädyttää kenttiä vai eivät”, hän lisää.

Talkooylläpidollisia kenttiä ovat muun muassa Hirvensalon Moikoisten kenttä, Impivaaran Jukolanpuiston kenttä, Ylimaarian Tyytinkipesän kenttä, Paattisten Tortinmäen kenttä sekä Mälikkälän Rakennusmestarin puiston kenttä.

Mari-Elina Koivusalo (sd.) ja Niina Ratilainen (vihr.) tekivät Turun kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen luistelukenttien jäädytyksestä ja ylläpidosta helmikuussa 2022.

Aloitteella valtuutetut halusivat lisätä luistelukauden pituutta ja ulkojääkenttien käyttöä esittämällä ratkaisua, jossa luistelukenttien kunnossapidossa siirryttäisiin säänmukaisiin sopimuksiin.

Aloite ei kuitenkaan mennyt läpi.

”Uudistus vaatisi sopimustyypin muutosta, mikä maksaa. Säänmukainen jäädytysvaraus vaatii enemmän palvelun ostajalta rahaa kuin aikataulutettu jäädytys”, Ratilainen kirjoitti keskiviikkona viestipalvelu Twitterissä.

”Turussa ei todellakaan ole kovin hyvät talvet, joten tämä olisi helppo asia tehtäväksi arkiliikunnan ja ilmaisten elämysten tarjoamiseksi”, Ratilainen lisää.

Hänen mukaansa kaupungilla olisi mahdollisuus joko laajentaa sopimusta tai alkaa jäädyttää luistelukenttiä itse.

Liikuntapaikkapäällikkö Nummen mukaan ulkojäitä huolletaan sääperustaisesti niin pitkään kun urakoitsijasopimukset ovat voimassa: kenttiä jäädytetään, mutta se ei tarkoita että näin tapahtuu jokaisena pakkaspäivänä.

”Luistelukenttien jäädytyspäätös tehdään kokonaisharkintaan perustuen, joista säätila on yksi asia”, Nummi toteaa.

”Lopullinen päätös siitä, jäädytetäänkö luistelukenttiä, riippuu budjetista”, hän lisää.

Nummen haastattelun jälkeen Helsingin Sanomiin otti yhteyttä vielä Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari. Hän halusi korostaa, että kulunut talvi on ollut haastavin pitkään aikaan ja tarjonnut luistelupäiviä niukemmin kuin aiemmat talvet.

”Teemme luistelukenttien jäädytyspäätökset yleensä seuraamalla kymmenen vuorokauden sääennustetta. Jos se lupaa pakkasta, pohdimme, mitkä kaikki kentät kannattaa jäädyttää. Tänä talvena ennusteet eivät ole pitäneet paikkaansa, mikä on hankaloittanut jäädytysurakoita”, Kalmari kertoo.

”Olemme kuitenkin tilanneet kuluvana talvena lähes neljä viikkoa lisäjäädytystä, jolla olemme onnistuneet tarjoamaan hieman lisää luistelupäiviä”, hän iloitsee.

Turun kaupungin liikuntapalvelut jatkaa tekojääratojen, Parkin kentän ja Kupittaan luistelumadon, ylläpitoa vielä viikolla 11. Lisäksi Turussa on kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluisteluvuoroja Impivaaran ja Varissuon jäähalleissa huhtikuun alkuun asti.

Kalmari iloitsee siitä, että vuoden kuluttua Turku saa yhden uuden tekojään, ja viiden vuoden aikajänteellä niitä saadaan varmasti lisää.

”Haluamme tarjota turkulaisille monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja liikkumiseen!”

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.