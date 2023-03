Turun kaupungin kunnossapidon mukaan aura-autojen kuljettajat kohtaavat työssään toistuvasti uhkailua, kertoo Yle.

”Sellaisia tapauksia on minun tiedossani, että on esimerkiksi jääty aura-auton eteen seisomaan, on hakattu lumilapiolla ikkunaan ja oveen, Destian kunnossa­pito­työntekijä Joni Laaksonen kertoo tapauksista uutisessa.

Viime talvena poikkeuksellinen lumimäärä kirvoitti ennätysmäärän kunnossapidon palautteita: katupalautteita tuli kaikkiaan 13 542. Näistä liki 4 000 luokiteltiin talvi­kunnossa­pitoon. Tänä talvena palautteita on tullut lähes 500.

