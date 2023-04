Luonnonvarakeskuksen tutkija kiinnostui turkulaisen keräilijän aarteesta: 60 vuotta vanhasta, avaamattomasta oluttölkistä. HS oli mukana, kun historiallinen olut avattiin.

Oven lasin takana näkyy kaksi hahmoa.

Erikoiseen tapaamiseen ovat saapuneet Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha-Matti Pihlava sekä peltisiä oluttölkkejä keräilevä Sami Äyräs.

Tarkoituksena on avata historiallinen olut.

HS kertoi aiemmin Äyrään keräilyharrastuksesta. Hänen kokoelmassaan on reilu 350 peltistä oluttölkkiä. Pihlava luki kyseisen jutun ja kiinnostui eräästä siinä mainitusta tölkistä.

Tölkki on 1960-luvulta ja se on yhä avaamaton. Kyseinen olut on Porin oluttehtaan valmistama Special Yhdys -olut.

Pihlava on varannut pieniä olutlaseja sekä kuohuviinilaseja aistinvaraisia tutkimuksia varten.

”Toivottavasti se on jotain muutakin kuin pelkkää ruostevettä. Se ei meidän analyysejämme haittaa, vaikka se ei olisi ihan juomakelpoista”, Pihlava sanoo.

Äyräs on nimittäin luvannut lahjoittaa oluensa tieteelle.

Pihlava kiinnostui oluiden tutkimisesta jo vuosia sitten. Kaikki alkoi Luonnonvarakeskuksen ohrahankkeesta, jossa tutkittiin, mitä terveysvaikutteisia yhdisteitä ohrassa on. Ensin tutkittiin vain ohranjyviä.

”Jossain vaiheessa tuli mieleen, että mahtaako ohralle tyypillisiä fenolisia yhdisteitä, hordatiineja, olla myös oluessa”, Pihlava sanoo.

HS vieraili Sami Äyrään luona helmikuussa. Molemmat Special Yhdys -oluen tölkit ovat 1960-luvulta. Pienempi tölkki on se, jonka sisältö menee tutkittavaksi.

Kyseinen olut on ykkösolutta. Alkoholipitoisuudesta ei ole aivan tarkkaa tietoa.

”Tähän aikaan ei tarvinnut laittaa prosentteja”, Äyräs sanoo.

Tölkissä ei ole avausmekanismia, joten Äyräs avaa sen avaajalla. Hän avaa tölkin pohjasta. Jos reiät tekisi kanteen, se vaikuttaisi enemmän keräilyarvoon.

Äyräs kaataa olutta lasiin.

”Vähän ruosteisen näköistä”, Pihlava toteaa.

”En usko, että tämä ihan juomakelpoista on”, Äyräs sanoo.

Molemmat maistavat olutta kuitenkin pikkuisen.

”Ei tämä kyllä olutta ole. Kamalan makuista. Hyi”, Äyräs sanoo.

”Sanoisin, että rauta maistuu”, Pihlava toteaa.

Tuoksu on molempien mielestä yllättävän hyvä ottaen huomioon oluen iän. He kuvailevat sitä leipämäiseksi.

Nesteen pitäisi olla vaaleaa olutta, mutta litkun väri on tumma. Tölkistä on saattanut irrota juomaan ruostetta tai jotain muuta.

”Mahtoivatko nuo [tölkit] olla lakattuja? Tiedätkö?” Pihlava pohtii.

Äyräs ei osaa sanoa.

”On ne jollain käsitelty, pakko olla. Ei ehkä kauheasti kannata juoda, nuuhkia voi kyllä”, Pihlava jatkaa.

”Olut itsessään ei tule vanhetessaan myrkylliseksi. Se, mitä siihen liukenee tuosta tölkistä, on asia erikseen”, Äyräs sanoo.

Äyräs epäilee, että osa tölkin sisällöstä on haihtunut pois esimerkiksi saumausten kautta.

Olut menee seuraavaksi tieteellisiin tutkimuksiin.

Pihlavaa kiinnostaa erityisesti, löytyykö siitä hordatiineja. Ohran hordatiinit ovat antioksidatiivisia eli ne ovat terveydelle hyödyllisiä.

”Oluen kanssa tietysti pitää aina korostaa, että niitä [hordatiineja] on myös alkoholittomassa oluessa”, Pihlava sanoo.

”Yleensä ravinnosta saatavat, kasveista peräisin olevat antioksidatiiviset yhdisteet saattavat elimistössä hillitä esimerkiksi tulehdusreaktioita. Ne pienentävät riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja tiettyihin syöpiin”, hän kertoo.

Hordatiineista voi olla muutakin hyötyä. Pihlava kertoo japanilaisesta tutkimuksesta, joka tehtiin 1990-luvulla. Siinä havaittiin, että tietyt hordatiinit parantavat suoliston liikkuvuutta eli niistä voi olla apua jos kärsii ummetuksesta.

60-vuotiaasta oluesta on tarkoitus kartoittaa hordatiinien ja muiden fenolisten yhdisteiden lisäksi muun muassa katkeroyhdisteitä.

Äyrään olut on tähän mennessä vanhin olut, jota Pihlava on päässyt tutkimaan. Hän on kerran aiemmin tutkinut 20 vuotta vanhaa olutta. Siinä oli ihan samoja yhdisteitä kuin tuoreessa oluessa.

Mutta miksi olutta piti maistaa?

”Minua ainakin kiinnosti. Sanotaan, jos ei muuten, niin akateeminen mielenkiinto. Kaikkea pitää maistaa ainakin vähän. Nyt kun oli tällainen hieno tilaisuus, harvemmin sitä näin vanhaa olutta saa maistella”, Pihlava sanoo.

”Vanhempaa voi olla hankala löytää”, Äyräs lisää.

Äyräs on tyytyväinen, sillä hän saa nyt oiottua tölkissä olleen lommon. Se nostaa tölkin arvoa. Sisältö ei kuulemma vaikuta tölkin arvoon mitenkään.

Pihlava on kaatanut oluen minigrip-pusseihin. Lasiin on jäänyt ruskeaa sakkaa.

Kohta harvinainen olut lähtee Jokioisiin tutkimuksia varten. HS kertoo tutkimuksen tuloksista, kun ne valmistuvat.

