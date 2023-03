Lähihoitaja käytti verensokerin mittaamiseen virheellisesti kotikäyttöön tarkoitettua pistolaitetta. Hoitaja otti samalla neulalla näytteitä usealta kotihoidon asiakkaalta.

Lähihoitaja oli käyttänyt verensokerin mittaamiseen kotikäyttöön tarkoitettua pistolaitetta ammattilaisten kertakäyttöneulojen sijasta Turussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue kertoi tiistaina, että noin 50 turkulaisen kotihoidon asiakkaan epäillään altistuneen veriteitse tarttuville taudeille, kun kotihoidossa työskennellyt lähihoitaja oli ottanut verensokerinäytteitä virheellisesti samalla neulalla.

Hallintoylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo HS:lle, että lähihoitaja on käyttänyt useiden asiakkaiden verensokerin mittaamiseen yhtä ja samaa potilaiden henkilökohtaiseen kotikäyttöön tarkoitettua pistolaitetta eli lansettikynää.

Verensokeri mitataan pistämällä lansetilla eli neulalla sormen päähän, josta veripisara otetaan näyteliuskaan, joka puolestaan asetetaan mittariin.

Esimerkki kuluttajakäyttöön tarkoitetusta pistolaitteesta.

Peltoniemellä ei ole tiedossa tarkkaa hoitajan käyttämän lansettikynän mallia. Kuluttajille suunnatuissa pistolaitteissa on mallista riippuen joko yksi tai useampi lansetti eli neula. Henkilökohtaisessa käytössä yksittäisellä lansetilla voi pistää noin viisi kertaa ennen sen tylsistymistä. Pistolaitteessa lansetti palaa piston jälkeen takaisin laitteen sisälle.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monen potilaan välein hoitaja on vaihtanut neulan. Peltoniemi korostaa, että selvitystyö on kesken. Yhteensä altistuneita arvioidaan olevan noin 50.

Ei ole selvää, mistä hoitaja on saanut laitteen ja miksi hän on käyttänyt sitä.

”Ammattilaisten ei kuulu mitata verensokeria sen avulla”, Peltoniemi alleviivaa.

Hoitajat käyttävät normaalisti niin sanottuja turvalansetteja. Ne ovat kertakäyttöisiä ja steriilejä, eikä niiden kanssa tarvitse pistolaitetta.

Verensokerin mittaamiseen käytettävä neula on pieni.

Riski veriteitse tarttuvalle taudille ei ole suuri, sillä lansetti on kooltaan pieni ja siihen mahdollisesti tarttuva veri kuivuu nopeasti pois, Peltoniemi huomauttaa.

”Esimerkiksi verinäytteenotossa riski on suurempi, koska neula on isompi ja siihen jää enemmän verta”, Peltoniemi vertaa.

Hoitaja on työskennellyt kotihoidossa vuoden ajan ja Peltoniemen mukaan hän on ilmeisesti välillä käyttänyt oikeaoppisesti kertakäyttöisiä lansetteja. Hyvinvointialue selvittää nyt, kenen kohdalla verensokeri on mitattu väärin.

Suurin osa altistuneista potilaista on ollut diabeetikkoja, joilta verensokeria on mitattu säännöllisesti.

Peltoniemen tiedossa ei ole, että hoitaja olisi toiminut tahallisesti väärin. Hyvinvointialue selvittää, millä tavalla hoitajia on ohjeistettu mittamaan verensokeria.

”Verensokerimittaus on kuitenkin ihan ammatillista perusosaamista”, Peltoniemi toteaa.

Hyvinvointialue on saanut tiistain uutisoinnin jälkeen yksittäisiä yhteydenottoja aiheeseen liittyen esimerkiksi kotihoidon omaisilta.

Hoitaja on hyllytetty työstään selvityksen ajaksi.

