Baltic Princess jumahti kolmeksi päiväksi satamaan teknisen vian takia. Laiva palaa liikenteeseen nyt keskiviikkona.

Useamman päivän Turun satamassa seissyt Baltic Princess -alus pääsee tänään palaamaan liikenteeseen, kertoo Tallink Silja tiedotteessaan.

Baltic Princessin sunnuntain, maanantain ja tiistain lähdöt jouduttiin perumaan teknisen vian takia. Tallink Siljan tiedotteen mukaan tekninen vika on saatu korjattua, ja laiva on käynyt läpi tarvittavat testit, joilla on varmistettu, että laiva pystyy liikennöimään normaalisti.

Sunnuntain ja maanantain risteilyille oli kummallekin tulossa noin 540 matkustajaa. Tiistaina matkaan piti lähteä noin 350 matkustajaa.

Tiedotteen mukaan matkustajat saavat rahansa takaisin tai sitten he voivat siirtää matkansa ajankohtaa. Varustamo kertoo olevansa matkustajiin yhteydessä tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Baltic Princess liikennöi Turku–Kapellskär-reittiä.