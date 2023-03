Turkulaisen alakoulun ruokalajärjestelyt puhuttivat sosiaalisessa mediassa. Niille, jotka heittivät ruokaa roskiin, näytettiin punaista peukaloa. Rehtorin mukaan peukalot ovat oppilaille tuttuja muista tilanteista.

Turkulainen Jonna Lehto oli sunnuntaina käymässä kirpputorilla Ilpoisten koulussa, jonka ruokalassa hän järkyttyi näkemästään.

Alakoulun ruokalan astioiden palautusjono oli jaettu kahtia sen mukaan, onko ateria syöty kokonaan vai ei. Jäteastialle johtava jono oli koristeltu punaisilla alaspäin osoittavilla peukaloilla sekä tekstillä ”En syönyt kaikkea”. Toisessa, suoraan astianpalautukseen johtavassa jonossa sai ihastella sen sijaan vihreää peukaloa ja tekstiä ”Söin kaiken”.

Lehto jakoi kuvat ruokalasta paikallisessa Facebook-ryhmässä, jossa häpeäkujaksi nimetty ratkaisu tuomittiin rajuin sanankääntein.

”Mulla ei riitä edes sanat sanoittamaan tätä vihan tunnetta, minkä tää näkymä sai mussa aikaan”, Lehto kirjoitti päivitykseen.

HS Turku tavoitti Lehdon, joka on pöyristynyt siitä, miten oppilaita voidaan erotella niin vahvasti.

Lehto kritisoi erityisesti punaisia peukaloita.

”On vähän härskiä toimintaa luoda tällainen walk of shame -häpeäkuja, jota pitkin joutuvat menemään ne lapset, jotka eivät syö kaikkea. En ymmärrä, miten aikuiset ovat voineet ajatella sen olevan hyvä idea”, Lehto ihmettelee.

Lehdon kritiikki kohdistuu erityisesti punaisiin lappuihin, jotka hänen mukaansa luovat kuvan, että olisi häpeällistä kulkea jäteastian kautta.

”Miksi se on tarvinnut erotella noin radikaalisti?”

Lehdon mukaan ”häpeäkuja” voi lisätä syömishäiriöitä.

”Jos pienenä lapsena joutuu kävelemään tuollaista erillistä kujaa, niin se saa varmasti ottamaan jatkossa vähemmän ruokaa. Kierre voi alkaa siitä”, hän sanoo.

Lehto ei itse ole ollut yhteydessä kouluun.

Ilpoisten koulun rehtori Johanna Järvinen on kuullut somekeskustelusta, mutta ei ole nähnyt itse päivitystä. Järvinen kertoo, että ruokalajärjestely on osa Prokoulu-mallia, jossa koulu on mukana. Vihreät ja punaiset peukalot ovat osa tätä mallia ja oppilaille tuttuja muista opetustilanteista.

”Ymmärrän, että se on herättänyt ulkopuolisille hämmennystä. Sen tarkoitus ei ole olla häpeäkuja.”

Järvisen mukaan järjestelyillä ei ole tarkoitus kytätä tai syyllistää oppilaita.

”Vihreä peukalo tarkoittaa, että jatka tätä toimintaa. Punainen peukalo taas tarkoittaa luokassakin sitä, että pysähdy ja mieti, onko omassa toiminnassa parannettavaa. Ei se tarkoita, että on toimittu väärin. Jos asiaa ei tunne, niin se punainen peukalo näyttää vähän rujolta”, Järvinen avaa.

Peukalot poistettiin ruokalasta kohun seurauksena.

Rehtorin mukaan ruokalajärjestelyihin siirryttiin tammikuussa, kun ruokalan henkilöstöltä oli tullut palautetta runsaasta ruokahävikistä. Jakamalla jono kahtia sujuvoitettiin myös kulkua niille, joilla ei ollut asiaa jäteastialle.

”Osa oppilaista kauhoi kauheat määrät ruokaa lautaselle. Tähän pyrittiin puuttumaan.”

Ruokahävikin määrä on vähentynyt uudella palautusjonolla sekä oppilaille annetuilla tietoiskuilla.

”Parhaina päivinä syntyi alle kaksi kiloa ruokahävikkiä”, Järvinen kuvailee ja kertoo, että oppilaita on palkittu ksylitolipastilleilla ja jäätelöllä.

Myös jonot ovat lyhentyneet rehtorin mukaan huomattavasti uudella järjestelyllä.

Kohun seurauksena koulu otti vihreät ja punaiset peukalot pois käytöstä. Järvinen sanoo, että ruokalan järjestelystä on tullut vain yksi viesti hänelle ja sekin somekohun jälkeen.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.